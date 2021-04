10:20

Aktien von Juventus Turin stürzen in Mailand um bis zu 12,4 Prozent ab. Die Valoren des englischen Premier League Teilnehmers Manchester United verlieren aktuell 8,5 Prozent. Das umstrittene Projekt einer europäischen Fussball-"Super League" steht nach dem Rückzug der sechs englischen Teilnehmer vor dem Aus. Der Präsident des italienischen Fussballmeisters, Andrea Agnelli, will die Pläne aber noch nicht aufgeben.

+++

09:45

Anleger greifen nach einem Gewinnsprung bei ASML zu. Die Aktien des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie klettern um rund fünf Prozent. Das niederländische Unternehmen profitiert von einer starken Software-Nachfrage.

+++

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet zur Wochenmitte klar im Plus. Der SMI kann sich damit etwas von den deutlichen Verlusten vom Vortag erholen, als er um mehr als 1 Prozent nachgegeben hat. Börsianer sprechen von einem Stabilisierungsversuch. Der Börsentag steht zudem ganz im Zeichen der Berichtsaison. So hat das Schwergewicht Roche Umsatzzahlen vorgelegt. Und es liegen auch von einer Reihe weiterer Unternehmen Resultate vor, die in der Mehrheit überzeugen.

Leichte Unterstützung kommt auch aus Übersee. So hat sich die Stimmung an den US-Börsen gegen Handelsende etwas aufgehellt. Der Trend zu Gewinnmitnahmen, welche den Börsentag prägte, flachte zumindest etwas ab. Der Mangel an Impulsen, welche viele Investoren an den letzten beiden Tagen zum Einstreichen von Gewinnen veranlasste, setzt sich heute aber fort. Das wird sich erst am Donnerstag ändern (EZB, wichtige US-Zahlen). Somit muss sich erst noch weisen, wie nachhaltig der Stabilisierungsversuch heute ist.

SMI notiert gegen 09:10 Uhr 0,6 Prozent höher bei 11'146 Punkten. Der breite SPI gewinnt 0,5 Prozent bei 14'324 Zählern.

Im Zentrum des Interessens stehen Roche, die sich mit +1,6 Prozent überdurchschnittlich verteuern. Der Basler Konzern hat im ersten Quartal im Pharmageschäft im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen, in der von Corona profitierenden Diagnostics-Sparte aber klar über den Prognosen.

Mit Temenos (-3,6%) legte ein zweiter Blue Chip Zahlen vor, die am Markt weniger gut ankommen. Und das obwohl in einer ersten Stellungnahme aus dem Hause JPMorgan von einem starken Start ins neue Jahr die Rede. Insbesondere habe sich die Situation im wichtigen US-Markt aufgehellt.

Überdurchschnittliche Avancen bei den Blue Chips verzeichnen ausserdem Sika (+1,6%) nach positiven Analystenkommentaren im Nachgang zur Zahlenvorlage vom Vortag. Deutlich höher erwartet werden ausserdem SGS (+0,5%) und Swiss Re (+1%) nach Analystenkommentaren. Im Schatten der beiden Blue Chips berichteten unter anderem das Biotechunternehmen Evolva (+1%), der Vermögensverwalter GAM (-0,3%) und die Bank Vontobel (+0,4%) über den Gang der Geschäfte.

Die AMS-Titel (+2,6%) erholen sich nach dem gestrigen Ausverkauf etwas.

+++

08:40

Der Euro hat zur Wochenmitte im frühen Handel ganz leicht nachgegeben. Am Mittwochmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2031 US-Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Auch bei den Währungspaaren EUR/CHF (1,1024) und USD/CHF (0,9162) sind die Veränderungen minimal.

Am Dienstag hatte der Euro mit 1,2080 Dollar den höchsten Stand seit Anfang März markiert und dabei von einer Schwäche des Dollar profitiert. Allerdings hat die US-Währung zuletzt wieder etwas fester tendiert und den Euro damit etwas unter Druck gesetzt.

+++

08:05

Die Schweizer Börse wird am Mittwoch höher in den Handel gehen. Der Swiss Market Index (SMI) legt laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär um 0,43 Prozent zu auf 11'126 Punkte zu. Am gestrigen Dienstag hatte der Leitindex 1,2 Prozent im Minus bei 11'078 Zählern geschlossen.

Die Gewinne belaufen sich dabei zwischen 0,05 und 0,2 Prozent. Positive Ausreisser sind SGS (+1,1%), Roche und Sika mit Zugewinnen von je 1,6 Prozent. Während der Pharmariese Roche positive Umsatzzahlen für das erste Quartal meldete, profitieren Sika und SGS von positiven Analystenstimmen.

+++

07:50

Die rasant steigenden Infektionszahlen in Indien belasten die Ölpreise. Investoren befürchten wegen der Corona-Pandemie und der Einschränkungen eine schwächere Kraftstoffnachfrage im drittgrössten Ölimportland. Die Sorten Brent und WTI verbilligen sich rund 0,7 Prozent auf 66,09 beziehungsweise 62,15 Dollar je Barrel.

Oil falls for second day as India's COVID-19 surge to dent fuel demand https://t.co/aqyxQlVyoF pic.twitter.com/DtWWDrmrUb — Reuters (@Reuters) April 21, 2021

+++

07:20

In Erwartung einer neuen Welle von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er 1,6 Prozent im Minus bei 15.129,51 Punkten geschlossen. Im Tagesverlauf legen unter anderem die Deutsche Börse, die niederländische Brauerei Heineken und die französische Supermarktkette Carrefour Geschäftszahlen vor.

Relevante Konjunkturdaten stehen dagegen nicht auf dem Terminplan. Daneben werfen die geldpolitischen Beratungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag ihre Schatten voraus. Die Währungshüter würden ihr Bekenntnis zu einer ultra-lockeren Geldpolitik zwar bekräftigen, prognostizierte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Früher oder später dürfte auch im Frankfurter Ostend die Debatte über eine Rücknahme der Pandemie-Stützen beginnen. Einige Anleger fürchten, dass diese schon in dieser Woche angestossen werden könnte."

+++

+++

07:00

Jefferies erhöht nach den Q1-Zahlen das Kursziel für Sika auf 325 von 316 Franken und bestätigt die Einstufung "Buy". Der Bauchemiekonzern habe mit den Umsätzen zum ersten Quartal 2021 einmal mehr eine starke Leistung gezeigt, schreibt Analyst Priyal Woolf. Und trotz der nicht günstigen Bewertung der Aktie sehe er weiteres Aufwärtspotenzial. Dabei geht er davon aus, dass Sika im Laufe des Jahres die Guidance anheben wird und die Konsenserwartungen steigen werden. Potenzial sieht er beim organischen Wachstum, aber auch durch Übernahmen sowie bei den Margen.

Auch die Bank Barclays erhöht nach Q1-Zahlen das Kursziel für Sika auf 310 von 300 Franken und bestätigt die Einstufung "Overweight". Sika beendete den Börsenhandel am Dienstag auf 271,80 Franken.

+++

06:25

Der Swiss Market Index (SMI) legt laut vorbörslichen Daten der IG Bank um 0,34 Prozent zu. Am gestrigen Dienstag hatte der Leitindex 1,2 Prozent im Minus bei 11'078 Zählern geschlossen.

+++

06:10

Der jüngste Optimismus der asiatischen Anleger über steigende Impfraten in den USA, Grossbritannien und Europa ist am Mittwoch der Sorge über Rekordzahlen bei Infektionen mit dem Coronavirus in Indien und Brasilien gewichen. Eine Verschärfung der Reisebestimmung infolge der Neuinfektionen könnte eine Bremse für die Erholung der Weltwirtschaft darstellen. "Erneute Sorgen über die globale wirtschaftliche Erholung belasteten die Rohstoffpreise und Rohstoffwährungen. Viele Länder auf der ganzen Welt - wie Indien und Brasilien - stellen neue Rekorde bei Infektionen und Todesfällen auf", schreiben die Analysten der Commonwealth Bank of Australia. Solange das Virus existiere, bestehe die Gefahr, dass sich Virusmutanten entwickeln und sich auf andere Länder ausbreiten.

-China stocks fall following second day of declines in U.S.

-Alibaba and Tencent drop after Daiwa name them top picks

-Sportswear maker Anta tumbles after share sale https://t.co/79nlvAAYZ6 pic.twitter.com/kfK8488Hjy — Bloomberg Next China (@next_china) April 21, 2021

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,2 Prozent tiefer bei 28.462 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 2 Prozent und lag bei 1887 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 107,95 Yen und stagnierte bei 6,4983 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9159 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2032 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,1021 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3929 Dollar.

+++

22:50

Nach der jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Dienstag schwächer geschlossen. Der Dow Jones Industrial weitete im Handelsverlauf seine zunächst moderaten Verluste aus und büsste letztlich 0,75 Prozent auf 33 821,30 Punkte ein. Am Freitag noch hatte der US-Leitindex bei 34 256 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Am Montag setzten dann erste, leichte Gewinnmitnahmen ein.

This week's market decline looks like a brief pause for now, analysts say https://t.co/TVUkQ1pc8Y — CNBC (@CNBC) April 20, 2021

Die "positive Tendenz" des Dow sei dennoch "auf allen analysierten Zeitebenen unverkennbar", kommentierte Analyst Andreas Büchler von Index-Radar die jüngsten Bewegungen aus charttechnischer Sicht. Aktuell habe der Dow nach oben Luft bis etwa 34 500 Zähler, und dieser kurzfristige Aufwärtstrend steige zugleich aktuell täglich um rund 80 Punkte. "Auf der Unterseite lässt sich daraus eine erste Haltezone um 33 900/33 950 Punkte ableiten." Stärker allerdings dürfte Büchler zufolge die Nachfrage anziehen, sollte der Dow bis auf etwa 33 300 Punkte absacken.

Der marktbreite S&P 500 sank am Dienstag um 0,68 Prozent auf 4134,94 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 , dem zeitweise der Dreh ins Plus gelungen war, gab letztlich um 0,71 Prozent auf 13 809,30 Zähler nach.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)