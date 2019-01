12:00

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.25 Uhr um 0,24 Prozent tiefer bei 8'989,90 Punkten.

Die mit Abstand grössten Verluste verzeichnen die Aktien der UBS mit -4,0 Prozent. Die Grossbank hat im vierten Quartal 2018 die Erwartungen der Börsenexperten verfehlt. Als Gründe nennt sie nicht zuletzt das herausfordernde Umfeld. Wie CEO Sergio Ermotti zudem erklärte, bereitet sich die Bank auf anhaltend schwierige Marktbedingungen vor. Analysten zeigen sich durch die Bank enttäuscht.

Die Aktien des Konkurrenten Julius Bär (-3,1%) und der Credit Suisse (-0,7%) fallen im Schlepptau ebenfalls überdurchschnittlich.

Zudem trennen sich Investoren auch wieder verstärkt von Zyklikern wie Geberit, ABB und Kühne+Nagel. Die Titel geben zwischen 0,4 und 0,9 Prozent nach.

Auf der Gewinnerseite sorgen derweil Nestlé (+0,4%) und Roche (+0,3%) sowie eine unveränderte Novartis dafür, dass der Gesamtmarkt nicht noch tiefer im Minus steht.

Noch stärker greifen Investoren aber bei Logitech (+0,6%) zu. Sie sind im Anschluss an die Präsentation starker Q3-Zahlen gesucht. Das Unternehmen blickt auf ein sehr solides Weihnachtsquartal zurück und übertraf die Analystenerwartungen auf allen Ebenen.

Auch die Aktien von SGS sind nach einem zunächst schwachen Start mittlerweile in die Gewinnzone vorgerückt und verteuern sich als einer der Favoriten um 0,6 Prozent. Die Zahlen sind in etwa wie erwartet ausgefallen. Positiv sehen Analysten die verbesserte Profitabilität.

09:20

Der SMI startet mit einem Minus in den Tag. Bankaktien werden nach dem UBS-Ergebnis abgestossen, dafür laufen Givaudan und Logitech gut. Zum Handelbeginn fällt der SMI um 0,3 Prozent zurück: Der SMI geht auf 8983 Punkte zurück. Dem Schweizer Aktienmarkt fehlt am Dienstag eine starke Orientierungshilfe. Nachdem die US-Börsen am Montag wegen eines Feiertages geschlossen waren, bleibt Investoren nur die Vorgabe aus Asien. Und dort haben sich die Anleger vor allem auf das Thema Wachstumssorgen eingeschossen.

Wie es von Händlerseite heisst, wirke die gesenkte Wachstumsprognose des IWF vom Vortag noch nach. Der Währungsfonds habe die damit ohnehin bestehenden Wachstumsängste vieler Marktteilnehmer nochmals befeuert. Vor allem habe der IWF in seiner Mitteilung das nachlassende Wirtschaftswachstum Chinas, aber auch den Brexit und Handelsstreitigkeiten als mögliche Belastungsfaktoren genannt. Zum Thema China liefert denn auch die chinesische Führung neue Nahrung: Sie erwartet eine Beeinträchtigung der Beschäftigungslage infolge der Konjunkturabkühlung.

Es ist der erste etwas geschäftigere Tag der Berichtssaison. Mit der UBS (-4,5 Prozent) und SGS (-1,5 Prozent) haben zwei Blue Chips Zahlen vorgelegt, die nicht gut ankommen. Dabei hat die Grossbank UBS im vierten Quartal 2018 die Erwartungen der Börsenexperten verfehlt. Als Gründe nennt die Grossbank nicht zuletzt das herausfordernde Umfeld. Erste Analystenkommentare fallen denn auch entsprechend aus, Baader Helvea spricht von schwachen Zahlen.

Mehr zum UBS-Ergebnis: UBS versucht die Aktionäre versöhnlich zu stimmen

Die Aktien des Konkurrenten Credit Suisse fallen im Schlepptau um 1,6 Prozent ebenfalls überdurchschnittlich. Der weltweit tätige Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS wiederum hat 2018 mehr umgesetzt und den Gewinn gesteigert. Gleichzeitig gelang es der Gruppe, wenn auch nur in kleinen Schritten, das Geschäft profitabler zu gestalten. Laut ersten Kommentaren hat das Unternehmen die Erwartungen in etwa erfüllt. Die Aktien waren in den vergangenen Tagen im Rahmen der Markterholung deutlich gestiegen.

Die Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis steigen im Bereich von etwa 0,2 Prozent und verhindern so ein stärkeres Abrutschen des SMI. Givaudan (+0,7 Prozent) profitiert von einer Heraufstufung durch MainFirst. Positiver Ausreisser unter den Blue Chips ist allerdings Logitech (+3,6 Prozent) nach einem Rekordergebnis plus einer Prognose-Aufstockung.

08:25

Angesichts der Sorgen vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft und einem verhaltenen Ausblick der UBS rechnen Händler mit einer erneuten Abschwächung der Schweizer Börse. Der SMI steht gemäss vorbörslicher Berechnungen um 0,4 Prozent bei 8972 Punkten tiefer. Ausser Givaudan (+0,4 Prozent, nach einer Heraufstufung) stehen alle Kurse im Leitindex im Minus (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch)

Die UBS-Aktie (-2,4 Prozent) wird nach enttäuschten Gewinnerwartungen abgestraft. Die Grossbank dämpfte nach einer Verlangsamung im Kerngeschäft Vermögensverwaltung die Erwartungen an die kommenden Monate. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen, Handelskonflikte und der erhöhte Protektionismus dürften die Handelsfreudigkeit der reichen Kundschaft auch im ersten Quartal bremsen. Auch die CS-Aktie (-1,2 Prozent) sinkt, Julius Bär (-0,3 Prozent) hält sich besser.

Bei SGS (-2,2 Prozent) fallen nach Zahlen ebenfalls. Der Abschluss des Warenprüfkonzerns wird ebenfalls als enttäuschend aufgenommen.

Am breiten Markt steigt die Logitech-Aktie (+4,2 Prozent) nach einem Rekordergebnis und einer Prognose-Anhebung deutlich. Auch Komax (+1,7 Prozent) und Vifor (+0,9 Prozent) finden in einem generell negativen Markt aufgrund ihrer Ergebnisse Zuspruch. Ems-Chemie (-1,8 Prozent) erfuhr eine Herabstufung.

07:35

Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1358 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Auch zum Franken wird der Euro mit 1,1331 Franken in etwa auf dem Niveau des Vorabends gehandelt. Der US-Dollar notiert derweil mit 0,9977 Franken weiterhin knapp unterhalb der Parität.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern gehen die Anleger nach einer pessimistischen Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft vorerst auf Nummer sicher. Am Morgen waren vergleichsweise sichere Anlagen wie der japanische Yen und US-amerikanische Staatsanleihen gefragt. Zum Wochenauftakt hatte der IWF seine Wachstumsprognose angesichts ungelöster Handelskonflikte und eines drohenden Brexit-Schocks erneut zusammengestrichen.

Im weiteren Tagesverlauf wird mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt gerechnet. Es stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Für etwas Bewegung könnten die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland sorgen, die am späten Vormittag auf dem Programm stehen.

07:30

Spekulationen von Anlegern auf eine globale Konjunkturabkühlung belasten am Dienstag die Ölpreise. Brent verbilligt sich um 1,2 Prozent auf 61,96 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Leichtöl WTI gibt ebenfalls gut ein Prozent auf 53,18 Dollar nach.

06:20

In Tokio tendiert der Leitindex Nikkei 0,7 Prozent tiefer bei 20'567 Punkten. Die Standardwerte in China verloren 0,8 Prozent. Die Analysten der Bank ANZ verwiesen auf den Internationalen Währungsfonds (IWF), der vor Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft gesenkt hatte. In den USA hatte zu Wochenbeginn feiertagsbedingt kein Handel stattgefunden.

06:15

An den Devisenmärkten in Fernost notiert der Euro bei 1,1333 Franken. Der Dollar steht bei 99,80 Rappen.

