Sorgen um die Ölnachfrage drücken die Ölpreise auf ein Drei-Monats-Tief. Die Nordseesorte Brent verbilligt sich um 3,1 Prozent auf 66,14 Dollar je Fass, der Preis für US-Leichtöl WTI fällt um 3,7 Prozent auf 63,05 Dollar. Als Belastungsfaktoren nennen Händler steigende Corona-Fallzahlen, den überraschenden Anstieg der US-Benzinvorräte sowie den stärkeren US-Dollar.

Europäische Autoaktien sind am Donnerstag nach einem Bericht über drastische Produktionskürzungen des japanischen Herstellers Toyota unter Druck geraten. Im September peile der weltgrößte Autobauer nur noch eine Produktion von rund 500.000 Fahrzeugen statt knapp 900.000 weltweit an, berichtete die japanische Tageszeitung Nikkei. Grund seien der weltweite Chip-Mangel und die Corona-Krise. Zwar seien die Material-Lieferengpässe in der Automobilwirtschaft bereits seit längerem bekannt, sagte ein Aktienhändler. "Produktionskürzungen in Höhe von 40 Prozent hatte aber keiner auf dem Zettel."

Investoren zogen die Reißleine: In Japan brachen Toyota-Titel um 4,4 Prozent ein. Der europäische Auto-Index verlor bis zu 2,7 Prozent auf ein Vier-Wochen-Tief. Im deutschen Leitindex Dax rutschten Daimler bis zu 3,2 Prozent auf 69,51 Euro ab und standen damit ebenfalls so niedrig wie seit vier Wochen nicht mehr. Für Volkswagen ging es drei Prozent auf 192,60 Euro abwärts. BMW fielen um 3,5 Prozent auf 77,08 Euro. Damit markierten beide Aktien den niedrigsten Stand seit mehr als fünf Monaten.

Fast schon zu einem Ausverkauf kommt es bei der Aktie von Siegfried (-9%). Der Pharmazulieferers legte am Morgen Zahlen vor, verfehlte dabei die Erwartungen der von AWP befragten Analysten durch die Bank.

Stark zulegen können hingegen die Aktien von Relief Therapeutics (+10%). Reliefs US-amerikanischer Kooperationspartner NRx Pharmaceuticals hat erste Ergebnisse zum Einsatz von Zyesami respektive Aviptadil bei Patienten mit lebensbedrohlicher Corona-Erkrankung veröffentlicht (mehr dazu hier).

Warburg Research erhöht das Kursziel für Zur Rose nach den Halbjahreszahlen auf 528 von 517 Franken und belässt die Einstufung auf "Buy". Die Beschleunigung des Umsatzwachstums bestätige die Ausweitung des Marktanteils, schreibt Analyst Michael Heider. Er habe denn auch seine Schätzungen angepasst. Die Umsatzbeschleunigung bei Zur Rose bestätige zudem, dass Konkurrent Shop Apotheke unter unternehmensspezifischen Problemen leide.

Die Aktien von Zur Rose werden am Donnerstagmorgen rund 1 Prozent tiefer gehandelt bei 342 Franken.

Die Aktien des Sanitärtechnikkonzerns Geberit geben ihre leichten Gewinne vom Morgen ab und rutschen deutlich ins Minus (-2,35%). Das Unternehmen hatte am Morgen eigentlich gute Zahlen vermelden können. Der Gewinn stieg um fast die Hälfte auf 460 Millionen Franken, womit Geberit die Analystenschätzungen klar übertraf.

Der Rekordlauf an der Schweizer Börse erhält am Donnerstag einen klaren Dämpfer. Grund sind laut Händler auch negative Vorgaben von der Wall Street und aus Fernost. Dort hat die sich rasant ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus für Verunsicherung gesorgt. Ausserdem bauten die US-amerikanischen Aktien nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung die Verluste aus und schlossen praktisch auf dem Tagestief.

Der SMI wird um 09:10 Uhr um 0,95 Prozent tiefer gehandelt bei 12'426 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex auf 12'573,43 Zählern abermals ein Rekordhoch erreicht.

Im SMI sind Alcon (+0,4%) höher gestellt. Die Aktien steigen weiter auf hohem Niveau. Der Kurs des Augenheilmittelherstellers hatte am Vortag nach einem deutlich besser als erwartet ausgefallenen Ergebnis bereits um 13,5 Prozent zugelegt und dabei ein Allzeithoch erreicht.

Geberit (+0,3%) gewinnt ebenfalls. Der Sanitärtechnikkonzern ist im ersten Semester markant gewachsen. Dabei hat sich das Tempo im zweiten Quartal gar noch einmal beschleunigt. Der Gewinn stieg um fast die Hälfte auf 460 Millionen Franken, womit Geberit die Analystenschätzungen klar übertroffen hat.

Die drei defensiven Schwergewichte Nestlé (-0,3%), Novartis (-1,1%) und Roche (-0,3%), die massgeblich zum Rekordlauf der Börse in letzter Zeit beigetragen haben, werden 0,6 bis 0,7 Prozent tiefer gestellt.

Die Anteile der beiden Luxusgüterhersteller Richemont (-6%) und Swatch (-3%) werden deutlich niedriger gehandelt. Sie hatten schon am Vortag deutlich Federn lassen müssen. Dass die Schweizer Uhrenexporte im Juli um 30 Prozent gestiegen sind und damit wieder über dem Niveau von vor der Coronapandemie liegen, scheint ihnen keine Unterstützung zu geben.

Die Schweizer Börse notiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,55 Prozent tiefer. Gestern kletterte der SMI vorübergehend bis auf 12'573 Punkte - das siebte Allzeithoch in den letzten acht Handelstagen - und notierte zum Handelsschluss noch um 0,54 Prozent höher bei 12'545.35 Zählern.

Ausser Geberit (+0,9%) geben sämtliche SMI-Aktien nach nach - teils bis zu 1 Prozent. Der Sanitärtechnikkonzern ist im ersten Semester 2021 markant gewachsen und hat die Analystenerwartungen klar übertroffen.

Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Vortag hatten die Investoren weitgehend stillgehalten und der Dax leicht höher bei 15'966 Punkten geschlossen. Im Fokus der Anleger steht vor allem die Nachlese der veröffentlichten Protokolle der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Diese zeigten, dass die Diskussionen innerhalb der Fed über ein baldiges Herunterfahren der umfangreichen Konjunkturhilfen zunehmen.

Aus Sicht der meisten Währungshüter kann das Beschäftigungsziel, das als Voraussetzung für eine Verringerung der Notenbank-Unterstützung gilt, dieses Jahr erreicht werden, wie aus den Protokollen hervorgeht. Bislang sei dies aber noch nicht der Fall. Zudem waren die Währungshüter der Ansicht, dass sie trotz der Ausbreitung der Delta-Variante weiterhin Zuversicht in die Erholung der Wirtschaft hätten.

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gesunken und deutlich unter 1,17 US-Dollar gefallen. Am frühen Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1679 Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit dem vergangenen November.

Zum Franken stieg der Dollar ebenfalls und kostete am frühen Morgen 0,9195 nach 0,9166 Franken am Vorabend. Das EUR/CHF-Währungspaar wurde derweil zuletzt zu 1,0739 gehandelt und damit etwa gleich hoch wie am Vortag.

Nachdem sich der Euro zur Wochenmitte zeitweise stabilisieren konnte, hat er seine Talfahrt in der Nacht fortgesetzt. Ursache ist eine Dollar-Stärke. Die amerikanische Währung konnten im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen, während der Euro im Gegenzug unter Verkaufsdruck geriet.

"Der Markt ist aufgrund der weltweiten Delta-Welle beunruhigt", beschrieb Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank die Stimmung unter den Anlegern. Ihrer Einschätzung nach profitierte der Dollar als Weltreservewährung von der erhöhten Unsicherheit.

Die Schweizer Börse notiert rund zweieinhalb Stunden vor Handelseröffnung laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,67 Prozent tiefer. Gestern kletterte der SMI vorübergehend bis auf 12'573 Punkte - das siebte Allzeithoch in den letzten acht Handelstagen - und notierte zum Handelsschluss noch um 0,54 Prozent höher bei 12'545.35 Zählern.

Schwächelnde Konjunkturdaten aus China, die Situation in Afghanistan und die jüngsten Protokolle der US-Notenbank Fed lassen die Anleger in Asien am Donnerstag nicht los. "Das Protokoll zeigt eine Fed, die in den meisten Fragen ziemlich gespalten ist, aber einräumt, dass wir dem Punkt des Taperings viel näher kommen", schrieben ING-Analysten in einer Notiz. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die jährliche Fed-Konferenz in Jackson Hole kommende Woche. "Wir werden ab September mehr Klarheit über die Aussichten für die 10-jährigen US-Renditen haben. Es gibt einige Aufwärtsrisiken, dass sie von den derzeitigen Niveaus auf 1,6 bis 1,8 Prozent steigen könnten, und für den asiatisch-pazifischen Raum bedeutet das Kapitalabflüsse", sagte Carlos Casanova, leitender Ökonom für Asien bei der UBP.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 27.394 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1910 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent.

Die chinesischen Technologie-Werte leiden derweil weiter unter dem Regulierungsdruck der Regierung. Die Alibaba-Aktie fällt um 4 Prozent auf 164,60 HKD, und notiert damit auf einem Allzeittief.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,4 Prozent auf 110,20 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,4936 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,4 Prozent höher bei 0,9204 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,4 Prozent auf 1,1667 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0741 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,3713 Dollar.

Ein florierender Kryptowährungshandel lässt die Kassen des bei jungen Kleinanlegern beliebten Trading-App-Anbieters Robbinhood kräftig klingeln. Der Umsatz schnellte im zweiten Quartal um 131 Prozent auf 565 Millionen Dollar in die Höhe, wie das US-Unternehmen mitteilte. Die Transaktions-Einnahmen stiegen um 141 Prozenz auf 451 Millionen Dollar. Davon machte der Handel mit Kryptowährungen 233 Millionen Dollar aus, vor einem Jahr waren es nur fünf Millionen. Allerdings bekam das Unternehmen, dass von dem Lockdown in der Corona-Pandemie profitierte, mit der Wiederöffnung der Wirtschaft einen Rückgang bei den gewöhnlichen Handelsaktivitäten zu spüren. Dieser Trend soll auch im dritten Quartal anhalten. Die Aktie büßte nachbörslich rund 10 Prozent ein. Robinhood wurde im Rahmen der Kurskapriolen beim US-Videospielehändler GameStop Anfang des Jahres bekannt. Viele Kleinanleger hatten die App für ihre Spekulationsgeschäfte genutzt.

Die Corona-Pandemie hat auch zur Wochenmitte die Aktienkurse in den USA gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Montag noch auf ein Rekordhoch gestiegen war, verlor am Mittwoch 1,08 Prozent auf 34 960,69 Punkte und weitete damit die Verluste vom Vortag aus. In den letzten Handelsminuten gerieten die Kurse immer stärker unter Druck.

"Die Fallzahlen in den USA steigen weiter an, die jetzt vollständigeren Daten für die letzten Tage zeigen noch keine Entspannung", schrieb Volkswirt Christoph Weil von der Commerzbank. Die 7-Tage-Inzidenz habe zuletzt bei über 270 gelegen und somit fast vier mal so hoch wie vor einem Monat. Die Impfbereitschaft habe trotz dieser Zahlen nur leicht zugenommen.

Der marktbreite S&P 500 , der zum Wochenbeginn ebenfalls ein Rekordhoch erklommen hatte, gab um 1,07 Prozent auf 4400,27 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,97 Prozent auf 14857,92 Punkte.

