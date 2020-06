10:15

Devisenmarkt-Update: Der Euro hat sich am Dienstag klar über 1,13 US-Dollar behauptet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1345 Dollar und notierte damit etwas höher als am späten Vorabend.

Zum Franken hat der Euro ebenfalls aufgeholt und bewegt sich mit 1,0765 Franken langsam in Richtung der 1,08er Grenze. Der US-Dollar hingegen zeigt sich mit 0,9488 Franken nahezu unverändert seit Montagabend.

Bereits am Montagabend hatten neue geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) für Bewegung am Devisenmarkt gesorgt. das Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise nun auch einzelne Unternehmensanleihen kaufen.

+++

+++

09:10

Starke Vorgaben der Übersee-Börsen sorgen auch an der Schweizer Börse für einen klar positiven Auftakt. Auslöser für die gesteigerte Risikobereitschaft der Anleger ist der offizielle Start des Anleihenkaufprogramms der US-Notenbank Fed, wie es einstimmig aus dem Handel heisst. Die Frage dabei sei allerdings, ob die aktuellen Gewinne einen Stimmungsumschwung darstellen, oder ob sie eher als Zuckerschock nach den Fed-Aussagen von letzter Woche zu verstehen seien.

Der SMI steigt gegen 09:10 Uhr um 1,5 Prozent auf 9993 Punkte – und nimmt damit die Marke von 10'000 Punkten wieder in Angriff. Der breite SPI gewinnt 1,4 Prozent auf 12'350 Punkte.

Sämtliche SMI-Werte ziehen an diesem Morgen an. Die höchsten Aufschläge sind mit +3,5 Prozent bei der UBS zu sehen, die geringsten bei SGS mit +1,4 Prozent.

Neben der UBS (+4%) ziehen auch die Aktien der CS mit 4,5 Prozent überdurchschnittlich an. Kursgewinne von überdurchschnittlichen 2,3 Prozent und mehr verzeichnen darüber hinaus noch Zykliker wie Adecco und ABB. Grösster Gewinner ist LafargeHolcim (+5%).

Nachdem sie am Montag noch zu den grössten Verlieren gezählt haben, gewinnen die beiden Uhrenhersteller Richemont und Swatch (beide +1,5%). Auch die jeweils volatilen AMS legen mit +7,5 Prozent deutlich hinzu. Sie hatten bereits zum Wochenstart zu den gefragten Werten gezählt nach Spekulationen über Abspaltungen von Firmenteilen.

Im breiten Markt greifen Investoren bei OC Oerlikon (+4%) zu, nachdem Firmenchef Roland Fischer erklärte, das Industrieunternehmen sei "ein bisschen Krisengewinner". Auch Stadler Rail (+2%) kommt mit einem Auftrag der schwedischen AB Transitio über 12 weiteren Doppelstockzügen gut an.

+++

08:45

Kurzer Überblick über die neusten Analysten-Empfehlungen:

Morgan Stanley nimmt die Abdeckung für SoftwareOne mit der Einstufung "Overweight" und einem Kursziel von 30 Franken auf. Der Software- Reseller profitiere vom Trend zur Verlagerung in die Cloud, heisst es im Kommentar.

Goldman Sachs senkt das Kursziel für Barry Callebaut im Rahmen einer Branchenstudie auf 2'145 von 2'230 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Buy". Er habe seine Schätzungen und/oder Kursziele im gesamten Sektor aktualisiert, um den Auswirkungen des Coronavirus Rechnung zu tragen, schreibt Analyst John Ennis.

UBS senkt das Kursziel für Komax auf 118 von 125 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Sell". Seines Erachtens dürfte der Zulieferer im laufenden Jahr tiefer als bisher angenommen in die Verlustzone geraten, schreibt Analyst Fabian Häcki.

+++

08:10

Der Schweizer Aktienmarkt folgt den positiven Vorgaben aus Asien und legt im vorbörslichen Handel kräftig zu. Der SMI notiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung 2,2 Prozent im Plus. Sämtliche Blue Chips gewinnen zwischen 1,4 und 3,5 Prozent.

Grösste Gewinner sind die Grossbanken UBS (+3,5%) und CS (+3,2%).

+++

07:25

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Montag hatte er 0,3 Prozent schwächer bei 11'911,35 Punkten geschlossen. Hauptthema an der Börse dürfte die Coronavirus-Pandemie bleiben. Auslöser der jüngsten Kursverluste war die Furcht vor einer zweiten Welle, nachdem es in Peking zu mehr als 100 Neuinfektionen gekommen war und auch mehrere US-Bundesstaaten Rekordzahlen meldeten.

"Der Ausbruch in Peking zeigt die Schwierigkeiten auf, die weltweit bestehen, wenn es darum geht, die Wirtschaft wieder in Gang zu bekommen und zugleich das Virus unter Kontrolle zu halten", sagte IG-Analyst Joshua Mahony. Augenmerk dürften die Investoren in diesem Zusammenhang auf den ZEW-Index legen, der am Vormittag veröffentlicht wird.

+++

06:30

Die gute Stimmung der Anleger nach dem offiziellen Start des Anleihekaufprogramms der US-Notenbank Fed zerstreute die Sorgen über eine zweite Welle von Coronavirus-Infektionen. Die Fed erklärte, sie werde am Dienstag unter anderem mit dem Kauf von Unternehmensanleihen beginnen, einer von mehreren Notfallmassnahmen im Zuge der Pandemie. Ebenso kündigte sie an, das Kreditprogramm auf gemeinnützige Organisationen auszuweiten.

"Die Märkte werden weiter steigen, solange die Volkswirtschaften wieder öffnen und solange die Zahl der Coronavirus-Fälle nicht gross genug ist, um die Wiedereröffnung zu stoppen", sagte Shane Oliver, Leiter der Anlagestrategie und Chefökonom bei AMP Capital Investors in Sydney.

Asian markets surge after Fed increases its bond buys https://t.co/A0TTvNqlrW — MarketWatch (@MarketWatch) June 16, 2020

Die globalen Aktienmärkte waren seit Ende vergangener Woche aufgrund von Sorgen um die US-Wirtschaft und nach dem Ausbruch eines neuen Coronavirus-Clusters in Peking im Zusammenhang mit einem Lebensmittelgrossmarkt stark gefallen.

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 3,3 Prozent höher bei 22.245 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2,8 Prozent und lag bei 1574 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 2,1 Prozent.

06:10

+++

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 107,58 Yen und gab 0,2 Prozent auf 7,0729 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9487 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1344 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0764 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,5 Prozent auf 1,2663 Dollar.

+++

05:00

Der Handel an den US-Börsen war am Montag von nervösen Schwankungen geprägt. Angesichts zunehmender Sorgen über eine neue Coronavirus-Infektionswelle sank der Dow Jones Industrial mit einem frühen dreiprozentigen Abschlag erst unter die Marke von 25'000 Punkten, dann kamen aber die Schnäppchenjäger und trieben ihn in der Spitze um etwa 1000 Punkte nach oben. Am Ende blieb ein Anstieg um 0,62 Prozent auf 25 763,16 Punkte übrig.

Dow erase hefty losses, closes 158 points higher after Fed begins corporate bond purchases https://t.co/Q4588EWFVm — Business Insider (@businessinsider) June 15, 2020

Andere wichtige US-Indizes verbuchten noch etwas grössere Gewinne. Der marktbreite S&P 500 verteidigte die zeitweise unterschrittene 3000-Punkte-Marke mit einem Anstieg um 0,83 Prozent auf 3066,59 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte es sogar mit 1,17 Prozent ins Plus auf 9776,89 Zähler.

(cash/AWP/Reuters)