Der SMI sinkt um 0,27 Prozent auf 8872 Punkte. Die meisten Aktien fallen um rund 0,3 Prozent (zu den vorbörslichen Kursen). Händler verwiesen auf die Abgaben an der Wall Street am Vorabend im Anschluss an den US-Zinsentscheid.

Während sich die Fed vor der nächsten Zinserhöhung eine Verschnaufpause gönnte, nährte sie zugleich Erwartungen, dass die Zügel bereits nächsten Monat gestrafft werden. Auch die ausbleibenden Fortschritte bei den Handels-Gesprächen zwischen den USA und China dämpften den Risiko-Appetit der Anleger, sagten Händler. In Japan findet wegen eines Feiertages kein Handel statt.

Die einzige Aktie, die im Plus liegt, ist Geberit (+1,5 Prozent). Der Sanitärtechniker hat sich im ersten Quartal gesteigert, wenn auch mit Rückenwind vom sich abschwächenden Franken.

Daneben steigt die Aktie von Logitech (+3,2 Prozent) deutlich. Der erfolgsverwöhnte Computerzubehör-Hersteller hat sich im ersten Quartal über Erwarten gesteigert. Auch Sunrise (+1,7 Prozent) ziehen nach den Zahlen an.

