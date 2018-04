12:30

Nach den starken Avancen des Vortages, rückte der Leitindex SMI am Vormittag zunächst bis an die Marke von 8'900 Punkte vor. Es gelang ihm allerdings nicht, dieses Niveau zu halten. Bis um 12 Uhr gewinnt der Swiss Market Index (SMI) nur noch 0,38 Prozent auf 8'853,28 Punkte.

In der Schweiz warten die Anleger auf die am (morgigen) Donnerstag anstehenden Quartalszahlen von Grossunternehmen. Novartis (+0,6%) werden im Vorfeld dazu gut nachgefragt. Nestlé haben im Handelsverlauf etwas an Schwung verloren und rücken noch um 0,2 Prozent vor. Das dritte Index-Schwergewicht Roche zieht ebenfalls um 0,2% an.

Die Grossbanken UBS (+0,6%) und Credit Suisse (+0,3%) rücken nach uneinheitlichem Start nun beide vor.

+++

12:15

Eine Gewinnmarge unter Markterwartungen setzt IBM zu. Die Aktien verlieren im vorbörslichen US-Geschäft fünf Prozent.

+++

10:45

Am Dienstag rückte der Leitindex SMI dank Rückenwind aus den USA über die Schwelle von 8'800 Punkte vor und nimmt nun bereits die 8'900-Marke ins Visier.

In der Schweiz gibt es von Unternehmensseite am Berichtstag kaum News. Die Berichtssaison nimmt dann aber am (morgigen) Donnerstag an Fahrt auf. Novartis (+1,1%) werden im Vorfeld dazu gut nachgefragt. Bereits am Dienstagabend präsentierte der Pharmakonzern positive Studiendaten zur Migränespritze Aimovig, die die laufenden Zulassungsbegehren in den USA und Europa unterstützen dürften.

Auch Nestlé (+1,3%) rücken am Tag vor der Publikation der Quartalszahlen vor.

Am deutlichsten ziehen im SMI/SLI die Papiere der Bâloise (+2,8%) an. Die UBS empfiehlt die Titel in einer Studie zum Schweizer Versicherungssektor zum "Kauf", wobei die Analysten insbesondere in der Lebensparte mit einer Gewinnsteigerung rechnen.

Am breiten Markt hat die Versandapotheke Zur Rose (Aktie: +5,4%) zum ersten Quartal den Umsatz vorgelegt. Dieser konnte um 30 Prozent gesteigert werden, womit die Analystenvorgaben leicht übertroffen wurden.

+++

10:37

Ein überraschender Rückgang der britischen Inflation setzt dem Pfund Sterling zu. Die Währung verbilligt sich auf 1,4219 von zuvor 1,4268 Dollar. Die Teuerung ging im März auf 2,5 Prozent zurück. Experten hatten wie im Vormonat mit einem Wert von 2,7 Prozent gerechnet.

+++

10:30

Ein Rückgang der US-Lagerbestände und die Furcht vor einer Eskalation des Syrien-Konflikts verteuern Rohöl erneut. Der Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee stieg am Mittwoch um 0,9 Prozent auf 72,26 Dollar je Barrel und lag damit nur etwa 80 US-Cent unter dem Dreieinhalb-Jahres-Hoch der Vorwoche.

+++

09:15

Beim Handelsstart legen die Kurse am Schweizer Aktienmarkt weiter zu. Politische und wirtschafliche Sorgen stehen derzeit im Hintergrund. Sowohl der Syrien-Konflikt als auch der Handelsstreit zwischen den USA und China spielten zurzeit keine grosse Rolle an den Aktienmärkten, so der Händler weiter. Kommt hinzu, dass sich auch im Nordkorea-Konflikt eine Entspannung abzeichnet. Medienberichten zufolge hat sich US-Aussenminister Mike Pompeo mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu Gesprächen getroffen um einen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump vorzubereiten. All die genannten Belastungsfaktoren dürften aber noch nicht gänzlich vom Tisch sein, heisst es im Handel warnend.

Der SMI steigt um 0,33 Prozent auf 8850 Punkte und hält sich so über dem Niveau von 8800 Punkte, die der Leitindex gestern überstiegen hat. Novartis (+0,73 Prozent) werden gut nachgefragt. Der Pharmakonzern wird morgen Erstquartalszahlen vorlegen. Auch Nestlé (+0,27 Prozent) und ABB (+0,04 Prozent) publizieren am Donnerstag Quartalszahlen. Die Roche-Genussscheine /-0,12 Prozent) liegen leicht im Minus. Die Basler haben in Japan das seit Januar für die Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs zugelassene Immun-Therapeutikum Tecentriq lanciert.

Stark ziehen Bâloise (+2,73 Prozent) an. Die UBS empfiehlt die Titel in einer Studie zum Schweizer Versicherungssektor zum "Kauf", wobei die Analysten insbesondere in der Lebensparte mit einer Gewinnsteigerung rechnen. Auch Swiss Life (+0,49 Prozent) schneiden im UBS-Bericht gut ab.

Am breiten Markt hat die Versandapotheke Zur Rose zum ersten Quartal den Umsatz vorgelegt. Dieser konnte um 30 Prozent gesteigert werden, womit die Analystenvorgaben leicht übertroffen wurden. Nachbörslich folgt dann noch der Bankensoftwareanbieter Temenos mit Zahlen. Schweiter verlieren derweil am Tag des Dividendenabgangs im vorbörslichen Geschäft 3,8 Prozent.

+++

08:30

Der SMI steigt gemäss vorbörslichen Annahmen der Bank Julius Bär um 0,9 Prozent auf 8828 Punkte. Das stärkste Plus zeigt sich bei Novartis (+0,54 Prozent). Der Pharmakonzern hat gestern neue Forschungsdaten zum Migränewirkstoff Aimovig vorgelegt. Die übrigen Aktien sind ebenfalls höher gestellt, mit zwei Ausnahmen: Im Minus befinden sich die Aktien der Credit Suisse (-0,19 Prozent) und der UBS (-0,21 Prozent), die von Vorgaben aus den USA erfasst werden (zu den vorbörslichen Kursen).

Händler hofften auf erneut gute Quartalsabschlüsse: In den USA legen die Grossbank Morgan Stanley und die Kreditkarten-Firma American Express Geschäftszahlen vor. Zudem veröffentlicht die US-Notenbank Federal Reserve am Abend (20.00 Uhr MESZ) ihren Konjunkturbericht. Von ihm erhoffen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen.

+++

07:40

In der Nacht erreichte das Tauschverhältnis für den Euro zum Franken Franken 1,1975. Aktuell steht der Kurs bei 1,1971. Damit ist der Kurs nur noch wenig von der 1,20-Marke entfernt, welche die Schweizerischen Nationalbank bis zum 15. Januar 2015 verteidigt hatte. Zum Dollar beträgt der Euro-Kurs 1,2376.

Auch zu einer der anderen grösseren Währungen schwächt sich der Franken ab: Der Kurs des britischen Pfunds zum Franken beträgt 1,3831 und bewegt sich auf Höhen, die es seit dem Brexit-Votum am 23. Juni 2016 nicht mehr gegeben hatte. Zum Dollar beträgt der Pfund-Kurs 1,4294. Die britische Währung ist in den vergangenen Monaten kontinuierlich stärker geworden.

+++

06:45

Im Schlepptau der Wall Street hat der japanische Aktienmarkt am Mittwoch Gewinne verzeichnet. Steigende Zuversicht auf die anstehenden Bilanzzahlen der Unternehmen liessen die Anleger wieder zu Aktien greifen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 1,43 Prozent im Plus bei 22'161 Punkten.

Sorgen wegen der politischen Krisen in der Welt und die Angst vor einem Handelskrieg rückten in den Hintergrund. An der Wall Street hoben starke Zahlen von Netflix und UnitedHealth die Stimmung. Für weitere Zuversicht sorgten in Tokio abnehmende Spannungen auf der koreanischen Halbinsel. US-Regierungskreisen zufolge traf der designierte Aussenminister Mike Pompeo in Nordkorea mit Machthaber Kim Jong Un zusammen.

CIA Director Mike Pompeo traveled to North Korea to meet Kim Jong Un to prepare for a possible summit with President Trump, according to sources https://t.co/KRGuUzfqfh pic.twitter.com/TSkQigfCgK — Bloomberg (@business) 18. April 2018

Der Euro wurde kaum verändert mit 1,2370 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 107,23 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9672 Franken je Dollar und 1,1973 Franken je Euro gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)