10:15

Der Markt kennt am Dienstag keine Gnade mit Aktien des Schliesstechnikkonzerns Dormakaba und schickt sie weit abwärts.

Beim Unternehmen aus Rümlang kommt es bei wichtigen Projekten zu Verzögerungen, weshalb die Wachstumsprognosen gekappt wurden. Auch die Gewinnmargen konnten nicht mit den Erwartungen der Analysten Schritt halten.

Die Dormakaba-Aktien sacken gegen 9.30 Uhr um satte 9,9% auf 763 CHF ab. Der Gesamtmarkt SPI steht derweil mit 1,04% im Plus. Das Volumen übersteigt bereits im frühen Handel das durchschnittliche Tagesvolumen. Im laufenden Jahr verbuchen Dormakaba damit ein Minus von fast 17%.

+++

9:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt um 0,5 Prozent auf 8856 Punkte zu. Am Montag war der Leitindex um 2,1 Prozent geklettert, nachdem die Anleger zum Schluss gekommen waren, dass der von der Angst vor einem Handelskrieg ausgelöste Kurssturz vom Freitag übertrieben ausgefallen war.

Etwas gebremst wird der Leitindex von Novartis (-2,1 Prozent), da der Titel mit einem Dividendenabschlag von 2,80 Franken gehandelt wird.

Die anderen Standardwerte legen deutlich zu. Am stärksten ist das Plus bei Julius Bär (+1,7 Prozent), SGS und Swiss Re (beide je +1,5 Prozent).

Am breiten Markt werden die die Dormakaba-Titel um 9,5 Prozent schwächer indiziert, nachdem die Schliesstechnik-Firma die Prognose für das organische Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2017/18 auf rund 3,5 Prozent von bisher 4,0 bis 4,5 Prozent gesenkt hatte. Logitech konnte auf einer Investorenveranstaltung offensichtlich leichte Akzente setzen: Die Titel des der Computerzubehör-Herstellers liegen 1,3 Prozent im Plus, vorbörslich war der Titel noch negativ.

Auf der Gewinnerseite fällt Oerlikon mit einem Plus von 8,4 Prozent auf. Der Anlagenbauer verzeichnete 2017 zwar einen Gewinneinbruch. Allerdings hatte 2016 der Verkauf eines Geschäftsbereichs den Gewinn aufgebläht. Den Bestellungseingang steigerte Oerlikon im vergangenen Jahr dagegen um knapp ein Viertel und stellte für das laufende Jahr einen weiteren kräftigen Zuwachs in Aussicht.

08:25

Anleger in Asien haben die Sorgen wegen eines weltweiten Handelskriegs am Dienstag hinten angestellt und sich wieder mit Aktien eingedeckt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg erstmals seit vier Tagen wieder an und schloss 1,8 Prozent höher bei 21.417 Punkten.

Auch die Börsen in China und Südkorea legten kräftig zu. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ohne Japan gewann 1,6 Prozent auf 573 Zähler. Aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen eines möglichen Handelskrieges hatten Anleger in der vergangenen Woche das Weite gesucht.

So hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, auf Stahl- und Aluminiumimporte Schutzzölle zu verhängen. Der ranghöchste Republikaner im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, riet Trump davon zuletzt jedoch ab. Auch andere Vertreter der Republikaner hatten seine Pläne kritisiert. An der Börse in Tokio legten vor allem die Aktien von Stahlkonzernen und von exportorientierten Unternehmen zu. Japan Steel Works waren mit einem Kursplus von 9,1 Prozent mit Abstand grösster Gewinner im Nikkei. Die Autohersteller Honda Motor, Toyota und Suzuki stiegen um bis zu 2,4 Prozent.

+++

08:10

Der Swiss Market Index gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,45 Prozent nach.

Diese Zahl täuscht allerdings darüber hinweg, dass die Grundstimmung positiv ist. Mit minus 3,4 Prozent geben einzig Novartis nach, die jedoch heute die Dividende ausschütten. Die restlichen Titel aus dem Leitindex legen zwischen 0,1 bis 0,3 Prozent zu.

Aus dem Mid-Cap-Bereich geben nach Zahlen Dormakaba deutlich nach (-2,3 Prozent), sowie Logitech nach neuen Zielvorgaben (-2,6 Prozent).

+++

07:38

Der Euro ist am Dienstag gegenüber dem US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2353 USD und damit mehr als am Vorabend. Am Markt wurden die moderaten Gewinne mit dem etwas schwächeren amerikanischen Dollar erklärt.

EURUSD back to major resistance, remain bearish - EURUSD TradingView https://t.co/pSAzy3FA8g — Jimmy Odongkara (@jimod9) 6. März 2018

Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro über Nacht ebenfalls leicht zu und kletterte über die Marke von 1,16 CHF. Am Dienstag-Morgen geht die Gemeinschaftswährung bei 1,1602 CHF um. Der US-Dollar schwächte sich dagegen zum Franken etwas ab. Er kostet am frühen Morgen 0,9391 CHF.

+++

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg 1,8 Prozent auf 21.424 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 1,7 Prozent auf 1724 Zähler. Die Furcht vor einem weltweiten Handelskrieg hat Händlern zufolge etwas nachgelassen. Das hatte bereits die Wall Street ins Plus getrieben. Auch der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans notierte 1,2 Prozent höher.

An den Devisenmärkten erholte sich der Dollar, was ebenfalls zum Aufwärtstrend in Japan beitrug, da die heimische Währung im Gegenzug wieder schwächer wurde. Zum Yen gewann der Dollar auf 106,39 Yen. Der Euro legte leicht auf 1,2352 Dollar zu.

Der Schweizer Franken notierte mit 0,9392 je Dollar, zum Euro wurde er bei 1,1601 gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)