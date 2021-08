10:10

Der Euro hat sich am Dienstag wenig verändert. Marktbeobachter sprechen von einem impulsarmen Vormittag am Devisenmarkt. Die Gemeinschaftswährung wird bei 1,1731 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Der Franken kommt unterdessen sowohl zum Dollar als auch zum Euro etwas von seinen jüngsten Zwischenständen zurück. So kostet ein Euro aktuell 1,0805 Franken, nachdem er vergangene Woche noch auf den tiefsten Stand seit November gefallen war. Auch der US-Dollar hat die Marke von 0,92 Franken am Vortag zurückerobert und verteidigt diese mit einem Stand von 0,9211 Franken.

10:00

Die Nachfrage nach Reise- und Freizeitwerten treibt den breit gefassten europäischen Aktienindex Stoxx600 auf ein frisches Rekordhoch. Der Index legt 0,3 Prozent auf 472,17 Punkte zu. Mit einem Plus von 1,5 Prozent zog vor allem der Reise- und Freizeitsektor an. Aktien des Glücksspiel-Konzerns Flutter Entertainment kletterten nach Vorlage der Halbjahreszahlen um rund sechs Prozent.

09:25

Die Aktie des deutschen IT-Systemhauses Bechtle dürfte am kommenden Montag (16. August) auf etwa ein Drittel ihres Wertes fallen. Dann wird der Aktiensplit im Verhältnis 1:3 umgesetzt, den die Hauptversammlung im Juni beschlossen hatte. Die Aktionäre erhalten über das Wochenende für jeden ihrer Anteilsscheine zwei weitere ins Depot gebucht. Bechtle will die derzeit bei mehr als 180 Euro gehandelte Aktie damit vor allem für Privatanleger leichter handelbar machen.

09:20

Die Aktie des Reisedetailhändlers Dufry hat ihre Gewinne zur Handelseröffnung rasch wieder abgegeben. Kurz nach Börseneröffnung waren die Titel um bis zu 5 Prozent hochgeschnellt. Aktuell notiert noch ein Plus von 0,6 Prozent, nachdem die Aktie zwischenzeitlich sogar in Minus rutsche.

09:10

Nach dem Rekordlauf zum Wochenstart verschnauft der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zunächst etwas. Grund sind auch die Vorgaben aus Übersee, die eher verhalten sind. So war die Wall Street am Montag mit Verlusten in die Handelswoche gestartet und auch in Asien geriet das Börsengeschehen am Dienstagmorgen ins Stocken. Laut Händlern drückt die Besorgnis über die Auswirkungen von Covid-19 auf das weltweite Wachstum weiterhin auf die Stimmung der Anleger.

Der SMI notiert gegen 09:10 Uhr 0,1 Prozent höher bei 12'322 Punkten. Erst zum Wochenstart hatte der Leitindex bei 12'321,37 Punkten erneut eine weitere Bestmarke gesetzt.

Ohne nennenswerte News sind ABB grösster Gewinner im SMI (+0,7%). Der Nachrichtenfluss bei den Blue Chips ist allgemein überschaubar. So hatte der Nahrungsmittel-Konzern Nestlé (unverändert) am Vorabend mitgeteilt, den Kauf der Kernmarken der US-Firma The Bountiful Company abgeschlossen zu haben. Gemäss den damaligen Angaben hat Nestlé dafür 5,75 Milliarden Dollar bezahlt, Verkäufer war der US-Finanzinvestor KKR.

Darüber hinaus findet das Geschehen an diesem Tag eher in den hinteren Reihen statt. Dabei steht vor allem der Reisedetailhändler Dufry (+5%) im Fokus. Dieser leidet weiter unter der Corona-Pandemie, wie die Zahlen zum ersten Semester zeigen. Dennoch hat der Konzern gerade unter dem Strich besser abgeschnitten als befürchtet und auch die Aussagen zum Ausblick werden als ermutigend gewertet. Kurz nach Handelseröffnung setzen sich die Dufry-Aktien an die SPI-Spitze.

08:25

08:05

An der Schweizer Börse deuten sich am Dienstag leichte Verluste zur Handelseröffnung an. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,08 Prozent tiefer. Ausser Givaudan (+0,14%, Kurszielerhöhung) und Swisscom (+0,19%, Kurszielerhöhung) werden alle SMI-Aktien leicht tiefer gehandelt.

Am breiten Markt fallen Dufry auf. Trotz eines erneut hohen Verlusts im ersten Halbjahr 2021 steigt die Aktie vorbörslich um 2,4 Prozent.

07:50

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen und haben sich damit etwas von jüngsten Verlusten erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,55 US-Dollar. Das waren 51 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 68 Cent auf 67,16 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Zuvor waren die Ölpreise an zwei Handelstagen in Folge deutlich gefallen. Die Notierungen waren durch einen stärkeren Dollar-Kurs belastet worden. Besser als von Experten erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten für Auftrieb bei der amerikanischen Währung gesorgt, was den in Dollar gehandelten Rohstoff ausserhalb des Dollarraums verteuerte und die Nachfrage bremste.

07:20

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Zum Wochenauftakt hatte er 0,1 Prozent schwächer bei 15.745 Punkten geschlossen. Thema an den Märkten bleibt Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Drosselung der Wertpapierkäufe durch die US-Notenbank. Nach überraschend starken Zahlen vom Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten sollen die im Wochenverlauf anstehenden US-Inflationszahlen neue Hinweise auf den weiteren Kurs der Fed geben.

"Es wird erwartet, dass sich die Kerninflation von 4,5 Prozent auf 4,3 Prozent abschwächt, aber das ist keine Garantie", sagte Neil Wilson, Analyst beim Online-Broker Markets.com. Die Hüter des Dollar achten bei ihrem geldpolitischen Kurs sowohl auf den Arbeitsmarkt als auch auf die Preisstabilität. Der Chef der Fed von Atlanta Raphael Bostic sagte, er sei dafür, die Anleihenkäufe schneller zu drosseln als dies in der Vergangenheit geschehen sei. Die Fed könnte zwischen Oktober und Dezember damit beginnen, wenn der Stellenaufbau ein oder zwei Monate weitergehe.

06:30

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank mit 0,05 Prozent hauchdünn im Minus.

06:10

Anhaltende Sorgen über die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus lassen die Anleger an den asiatischen Märkten auch am Dienstag nicht los. "Angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante lösen Fondsmanager, die zu stark auf den Eröffnungshandel gesetzt hatten, die Transaktionen wieder auf, weil er derzeit nicht funktioniert", sagte Dennis Dick, Händler bei Bright Trading.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 27.906 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 1940 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

-China stocks dip as the delta variant continues to spread in the mainland

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 110,33 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4808 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9199 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1737 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0797 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3842 Dollar.

22:45

Nach ihrem Rekordlauf am Freitag haben der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial und der S&P 500 zum Wochenstart leicht nachgegeben. Der Dow verlor am Montag 0,30 Prozent auf 35 101,85 Punkte. Der marktbreite S&P sank um 0,09 Prozent auf 4432,35 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte zugleich um 0,16 Prozent auf 15 133,11 Punkte zu.

Für Biontech ging es an der Nasdaq angesichts stärker als erwartet ausgefallener Umsatz- und Ergebniszahlen im abgelaufenen Quartal um 15,0 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch. Seit Mitte Juli hat sich der Aktienkurs inzwischen mehr als verdoppelt. Moderna profitierten mit und zogen sogar um 17,1 Prozent nach oben. Auch sie erreichten einen Höchststand.

