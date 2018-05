08:15

Der Swiss Market Index (SMI) wird gemäss der von Julius Bär berechneten Vorbörse 0,24 Prozent zulegen. Am Dienstag war der Leitindex um 0,1 Prozent gesunken. Da sich die Bilanzsaison dem Ende nähere, rückten politische Ereignisse und Konjunkturzahlen stärker ins Blickfeld, sagten Händler. Dabei sorge die mögliche Absage des Gipfels zwischen den USA und Nordkorea für Verunsicherung, sagte ein Händler. In Fernost schwächten sich die Kurse daher etwas ab. Am Nachmittag werden in den USA Daten vom Immobilienmarkt sowie zur Entwicklung der Produktivität und Kapazitätsauslastung veröffentlicht.

Mit Ausnahme der Grossbanken Credit Suisse (Aktie -0,2 Prozent) und UBS (-0,1 Prozent) sind vorbörslich sämtliche SMI-Werte positiv. Am deutlichsten stechen die Pharmawerte Novartis (+0,8 Prozent) und Roche (+0,5 Prozent) heraus.

Novartis peilt bis 2022 Umsatzwachstum und eine Margensteigerung an. Treiber dieser Verbesserungen seien bereits eingeführte Arzneien, eine starke Produkte-Pipeline im späten Entwicklungsstadium und Anstrengungen zur Steigerung der Produktivität. Novartis prüft gegenwärtig, ob die Augenheilsparte Alcon abgespalten werden soll. Konkrete Maßnahmen seine nicht vor der ersten Hälfte 2019 zu erwarten, bekräftigte der Konzern am Mittwoch frühere Angaben.

Die Roche-Tochter Chugai hat in Taiwan die Zulassung für Alecensa als Erstlinien-Behandlung von Patienten mit ALK-positivem, fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs erhalten.

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel nach deutlichen Vortagesgewinnen wieder etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 78,20 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juni fiel um 18 Cent auf 71,13 Dollar.

Der südkoreanische Kospi notierte nach einer Berg- und Talfahrt nahezu unverändert, der japanische Leitindex Nikkei verlor 0,4 Prozent. Hier drückten zudem Konjunkturdaten auf die Stimmung, wie Händler sagten. Die Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal mit 0,6 Prozent stärker als von Analysten prognostiziert. Der MSCI-Index für asiatische Börsen ohne Japan gab 0,2 Prozent nach.

Nordkorea sagte ein für Mittwoch geplantes Treffen mit ranghohen Vertretern Südkoreas ab. Auch der für den 12. Juni in Singapur geplante Gipfel von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump stellte das kommunistische Land infrage, sollten die USA weiter darauf bestehen, dass Nordkorea sein Atomprogramm aufgibt.

Der Schweizer Franken wird mit 1,0000 Franken je Dollar und 1,1828 Franken je Euro gehandelt. Als Belastungsfaktor für den Euro nannten Marktbeobachter eine allgemeine Dollar-Stärke. Die Gemeinschaftswährung litt Marktbeobachtern zufolge ausserdem darunter, dass die deutsche Wirtschaft zum Jahresbeginn etwas an Schwung verloren hat. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im ersten Quartal 2018 um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen.

