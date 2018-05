11:45

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.20 Uhr um 0,12 Prozent im Minus bei 8'984,10 Punkten. Ganz kurz schleppte sich der SMI im frühen Handel über die Marke von 9'000 Punkten, bevor die Kurse dann wieder abbröckelten.

Im Fokus stehen die Aktien von Sika (+9,4% auf 8'210 Fr.). Beim Bauchemiekonzern haben die Konzernleitung sowie die mit dem französischen Sika-Konkurrenten Saint-Gobain verbündete Besitzerfamilie Burkard ihren jahrelangen Machtkampf einvernehmlich beendet.

Der Pharmakonzern Roche taucht um 1,7 Prozent auf 222,20 Franken. Der Basler Pharmakonzern musste einen Misserfolg für sein Medikament Tecentriq (atezolizumab) vermelden. Konkurrentin Novartis (-0,5%) wird in Sippenhaft genommen.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage sehr dünn. LafargeHolcim geben um 3,8 Prozent nach. Allerdings werden die Titel erstmals nach Auszahlung der Dividende gehandelt. Ebenfalls nach Abschlag der Dividende werden Panalpina (-0,3%) sowie Kühne+Nagel (-2,3%) gehandelt.

Die Bankaktien sind auf der Gewinnerseite. Julius Bär legen um 1,6 Prozent zu, CS um 1,1 Prozent. CS profitierte immer noch von einer Kaufempfehlung in dieser Woche, sagt ein Börsenhändler. UBS (+0,8%) würden noch Boden gutmachen.

10:05

Nach einem Rückschlag im Zusammenhang mit der Zulassung des Hoffnungsträgers Methylenblau MMX in den USA haben die Anleger die Aktien von Cosmo Pharmaceuticals auf den Markt geworfen. Der Titel der Pharmafirma brach am Freitag in einem wenig veränderten Markt um 21 Prozent auf 117,90 Franken ein. Methylenblau ist ein Kontrastmittel, mit dem die Darmschleimhaut gefärbt wird, um präkanzeröse Läsionen und Polypen zu entdecken.

09:50

Ein Quartalsergebnis über Markterwartungen und ein optimistischer Ausblick gibt ArcelorMittal Auftrieb. Die Aktien gewinnen in Amsterdam 4,1 Prozent und sind mit 30,76 Euro so teuer wie zuletzt Mitte Januar.

09:10

Der SMI geht wenig verändert in den Handel. Während die Pharmaschwergewichte den Leitindex drücken, zünden Einzelaktien wie Sika Kursfeuerwerke. Der SMI geht bei 8990 Punkten praktisch unverändert in den Handel. Grundsätzlichen Rückenwind liefern dem Schweizer Leitindex die guten Vorgaben von der Wall Street. In den USA war die befürchtete Beschleunigung der Inflation im April ausgeblieben, was laut Händlern Druck von der US-Notenbank Fed nimmt, die Leitzinsen schneller zu erhöhen als geplant. Dies hilft den Aktienkursen. In der Folge legen die Börsen in Asien deutlich zu.

Im Fokus stehen die Aktien von Sika (+10 Prozent). Beim Bauchemiekonzern ist der jahrelange Machtkampf zwischen der Konzernleitung auf der einen Seite und der Besitzerfamilie Burkard, die mit dem französischen Sika-Konkurrenten Saint Gobain im Boot sitzt, auf der anderen Seite zu Ende gegangen. Sika behält die Unabhängigkeit. Saint Gobain verzichtet auf die Übernahme der Stimmenmehrheit und wird im Gegenzug finanziell entschädigt. Die Familienholding Schenker-Winkler (SWH) verkauft ihre Aktien zu einem 500 Millionen Franken höheren Preis und zieht sich aus dem Unternehmen zurück.

Bei Roche (-1,1 Prozent) notieren die Papiere deutlich im Minus. Der Basler Pharmakonzern musste einen Misserfolg für sein Medikament Tecentriq (atezolizumab) vermelden. Eine Phase-III-Studie, welche die Wirkung einer Kombination der Medikamente Tecentriq und Cotellic bei Personen mit fortgeschrittenem oder metastasierendem Dickdarmkrebs geprüft hat, hat ihren primären Endpunkt nicht erreicht. Zudem hat Bernstein sein Rating für Roche von "Outperform" auf "Market Perform" gesenkt. Auch die Novartis-Aktie (-0,2 Prozent) ist im Minus.

LafargeHolcim geben um 2,9 Prozent nach. Allerdings werden die Titel erstmals nach Auszahlung der Dividende gehandelt. Ebenfalls nach Abschlag der Dividende werden Panalpina (-2,2Prozent) sowie Kühne+Nagel (-2,4 Prozent) gehandelt.

Im breiten Markt stürzten Cosmo vorbörslich um 20 Prozent ab (nach Handelsstart besteht noch kein Kurs). Die US-Medikamentenzulassungsbehörde FDA hat Mängel bei der Zulassung von Methylenblau MMX festgestellt. Dies würde eine Fortsetzung der Diskussion über die Kennzeichnungs- und Postmarketing-Anforderungen/Verpflichtungen zum jetzigen Zeitpunkt ausschliessen, schrieb die FDA. Berenberg hat das Kursziel für Cosmo auf 174 Franken von 240 Franken gesenkt. Allerdings bleibt das Rating bei "Kaufen".

08:10

Der SMI wird vor der Börsenöffnung trotz des heutigen Brückentags um 0,7 Prozent höher gestellt. Der Leitindex kommt damit auf 9045 Punkte. Das Kursplus bei allen Aktien beläuft sich mindestens auf 0,5 Prozent. Ausnahme ist LafargeHolcim (-2,8 Prozent), wo ex Dividende gehandelt wird (zu den vorbörslichen Kursen).

Massiv im Plus ist die Aktie von Sika (+6,3 Prozent), nachdem der jahrelange Streit zwischen Verwaltungsrat, Familienerben und der übernahmewilligen Saint-Gobain beendet worden ist. Ein deutliches Plus verzeichnet aber auch die Aktie der UBS (+1,2 Prozent).

06:40

Im Sog der Wall Street und beflügelt von positiven Geschäftszahlen grosser Unternehmen hat die Tokioter Börse am Freitag auf ein Dreimonatshoch zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt 1 Prozent auf 22'727 Punkte.

Zu den Gewinnern an der Tokioter Börse gehörte der Autobauer Suzuki, der mit seinem Jahresgewinn die Analystenerwartungen übertroffen hatte. Suzuki-Aktien legten um sieben Prozent zu.

Zur guten Stimmung der Anleger trugen auch niedriger als erwartete Inflationsdaten in den USA bei, die die Sorge vor einer Beschleunigung bei den Zinsschritten durch die Fed dämpfte.

Im fernöstlichen Devisenhandel erholte sich der Euro von seinem am Mittwoch verzeichneten Viermonatstief auf 1,11918. Dollar. Der Dollar gab zum Yen auf 109,40 Yen nach.

