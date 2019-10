09:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet mit einem Minus in den Handelstag. Gemischte Vorgaben aus Übersee geben dabei keine klare Richtung vor. Die Wall Street war am Montag mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Dagegen überwiegen in Asien die Kursgewinne.

Der SMI steht gegen 09:10 Uhr um 0,2 Prozent tiefer bei 9895 Punkten. Unter den überwiegend schwächeren Blue Chips stechen die Aktien von Kühne+Nagel positiv hervor. Bei Logistiker (+1,2 Prozent) sorgt eine positive Studie von JPMorgan zunächst für gute Stimmung. Die Experten verweisen dabei etwa auf die Volumina, die Kühne in der Vergangenheit meist überdurchschnittlich steigern konnte.

Im breiten Markt stemmen sich die Aktien von Aryzta nach Zahlen mit -3,2 Prozent vergeblich gegen den Trend. Am Morgen vermeldete der Backwaren-Konzern schwache Umsatzzahlen. Die Papiere vom Autozulieferer Autoneum schmieren nach einer weiteren Gewinnwarnung und einem CEO-Wechsel regelrecht ab (-7,7) Prozent.

Automobilzulieferer - Autoneum warnt vor schwachem Semester - CEO Hirzel weg https://t.co/P3RHPdCcNw — cash (@cashch) October 8, 2019

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) notiert in der von Julius Bär berechneten Vorbörse kaum verändert. Gestern hatte der Leitindex 0,8 Prozent auf 9914 Punkte gewonnen.

Sämtliche Einzeltitel aus dem Leitindex liegen leicht im Minus, ausser Novartis. Der Pharma-Riese steht vorbörslich 0,8 Prozent im Plus. Am Morgen vermeldete die US-Arzneimittelbehörde die Zulassung eines neuen Novartis-Augenmedikaments.

Grosser verlierer am breiten Markt scheint Autoneum zu sein: Die Aktie fällt vorbörslich um 4,6 Prozent, nachdem der Automobilzulieferer am Morgen vor schwachen Semesterzahlen warnte und den Rücktritt von CEO-Hirzel bekannt gab.

06:35

Die Börse in China nahm nach einer einwöchigen Pause anlässlich des Nationalfeiertags zum 70-jährigen Bestehen der Volksrepublik den Handel am Dienstag wieder auf und legte leicht zu. Die Anleger blieben vorsichtig, da US-Präsident Donald Trump zwar Hoffnungen auf erfolgreiche Handelsgespräche machte, er aber ein schnelles Abkommen zwischen China und den USA für unwahrscheinlich erklärte.

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans bewegte sich kaum.

Die Börse in Tokio zeigte sich leicht erholt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1 Prozent höher bei 21.596 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1586 Punkten.

+++

06:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,37 Yen und gab 0,3 Prozent auf 7,1266 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9952 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0974 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0922 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2292 Dollar.

+++

06:25

An der Wall Street hat der Dow Jones am Montag nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 0,4 Prozent auf 26.478,02 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 7.956,29 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 2.938,79 Punkte ein.

(cash/AWP/Reuters)