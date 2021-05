09:10

Der SMI klettert in den ersten Handelsminuten um 0,2 Prozent auf 11'147 Punkte. Der Leitindex SMI eröffnet somit über der Marke von 11'100 Punkten eröffnen, die er am Freitag zurückerobert hatte. Positiv wirken die US-Vorgaben und Inflations-Beschwichtigungen von US-Notenbankern. Die Zentralbanker erklärten vor dem Wochenende, die vom Wirtschaftsaufschwung ausgelösten Preissteigerungen seien nur vorübergehend. Dies und sinkende Rohstoffpreise liessen die Furcht vor einer schärferen Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflation abebben.

Ein Fragezeichen gibt es derweil zur Konjunkturentwicklung in China. Das Wachstum der chinesischen Industrie hat sich im April verlangsamt. Dies war zwar erwartet worden. Laut Händlern sind jedoch die Aussagen der Regierung, wonach die Erholung von der Pandemie ungleichmässig erfolge, doch etwas beunruhigend. Klar negativ waren ausserdem die neusten Detailhandelszahlen aus dem Reich der Mitte, die unter den Prognosen der Experten zu liegen kamen.

China stocks gain as moderating recovery boosts liquidity hopes

Bei der Swiss Re (+0,3 Prozent) stützt eine Studie von JPMorgan, in der die Kaufempfehlung bestätigt wird. Holcim wurde von Société Générale in einer Ersteinstufung mit einer Kaufempfehlung bedacht. Mit +0,3 Prozent ziehen auch Zurich Insurance an. Hier trudeln nach den Zahlen der Vorwoche weitere Analystenkommentare mit höheren Kurszielen ein. Partners Group (-1,3 Prozent respektive 17 Franken), die jedoch ex-Dividende (27,50 Franken) gehandelt werden.

Neuigkeiten zu den einzelnen Unternehmen sind zum Wochenstart rar. In den Schlagzeilen war am Wochenende einmal mehr die Credit Suisse (+0,9 Prozent). Laut einem Bericht der Finanzmarktaufsicht Finma, über den die Sonntagspresse schrieb, pflegte die Grossbank eine eigentliche "Kultur des Wegschauens".

Schon am Freitagabend kurz vor Handelsschluss war bekannt geworden, dass Swiss Life (+0,8 Prozent) einen langjährigen Rechtsstreit mit den US-Behörden abschliessen konnte. Der Versicherer muss dafür 77,4 Millionen US-Dollar aufwerfen.

Im Verlauf der Woche rücken dann Sonova (vorbörslich +0,9 Prozent) und Richemont (+0,7 Prozent) in den Fokus, die am Dienstag und am Freitag ihre Jahresabschlüsse 2020/21 vorlegen werden.

08:30

Der Kurs von Bitcoin liegt noch 1,8 Prozent im Minus. Tesla-Chef Elon Musk betont in einem Tweet, dass seine Firma keine Bitcoins verkauft habe. Zuvor lag die Cyber-Devise zweitweise 14 Prozent im Minus.

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,07 Prozent höher geschätzt. Zwei Aktien stehen im Minus: Lonza (minus 0,3 Prozent) und Partners Group (minus 1,4 Prozent). Die Aktie des Zuger Vermögensverwalters wird heute ohne Dividende gehandelt. Swiss Re steigen 0,6 Prozent. JPMorgan erhöhte das Kursziel auf 105 Franken.

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger unter anderem auf ds Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von New York. Experten prognostizieren für Mai einen Rückgang auf 24 Punkte von 26,3 Zählern im Vormonat. Außerdem treten mehrere führende US-Notenbanker öffentlich auf. Von ihnen erwarten Investoren eine Wiederholung des Fed-Mantras, dass der aktuelle Preisdruck vorübergehend ist und die Geldpolitik auf absehbare Zeit locker bleiben wird.

07:50

Die Ölpreise haben sich zu Beginn der neuen Handelswoche zunächst kaum verändert. Am Markt war die Rede von geringen Impulsen. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,68 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag ebenfalls nahezu unverändert bei 65,38 Dollar.

Die Lage am Ölmarkt bleibt zwiegespalten. Auf der einen Seite sind die Erdölpreise in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Auslöser ist vor allem die weniger kritische Corona-Lage in grossen Wirtschaftsräumen wie den USA oder Europa. Das hat die Aussicht auf eine nachhaltige konjunkturelle Erholung mit steigendem Energieverbrauch gestärkt. Auf der anderen Seite bleibt die Corona-Situation in zahlreichen Ländern angespannt. In erster Linie nennen Marktbeobachter das grosse Energieverbrauchsland Indien. Hinzu kommen weitere Länder in Asien mit neuen Corona-Ausbrüchen wie Singapur oder Taiwan. Das sorgt für Verunsicherung und lastet auf der erwarteten Rohölnachfrage.

07:20

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Swiss Re: JPMorgan erhöht auf 105 (103) Fr. - Overweight

Kühne+Nagel: JPMorgan erhöht auf 244,97 (237,73) Fr. - Underweight

AMS: UBS senkt auf 20 (26,35) Fr. - Neutral

Rieter: Research Partners erhöht auf 200 (160) Fr. - Kaufen

Zehnder: Research Partners erhöht auf 90 (80) Fr. - Kaufen

06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,23 Prozent tiefer geschätzt.

06:30

Der Bitcoin verliert bis 13 Prozent auf 41'188 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit dem 7. Februar. Tesla- Chef Elon Musk deutete in einem Twitter-Gespräch am Sonntag an, dass Tesla seine Bitcoin-Bestände verkaufen könnte oder bereits verkauft hat. Merh dazu hier.

Die nach Bitcoin zweitwichtigste Cyber-Devise Ethereum stürzte sogar um mehr als 21 Prozent ab. Er beobachte massive Verkäufe über sämtliche Kryptobörsen hinweg, sagte Chris Weston, Chef-Analyst des Brokerhauses Pepperstone. Er ziehe sich an die Seitenauslinie zurück. "Ich glaube, dass sich der Staub erst einmal legen muss."

Tweet - Elon Musk deutet Verkauf von Teslas Bitcoin-Beständen an: Kurs sackt ab

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,2 Prozent tiefer bei 27'754 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,5 Prozent und lag bei 1873 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,8 Prozent.

Die Daten zu den chinesischen Einzelhandelsumsätzen verfehlten trotz solider Industrieproduktion die Erwartungen der Analysten und verunsicherten die Anleger. "Das Verhältnis von Lagerbeständen zu Umsätzen ist auf einem historischen Tiefstand, eine Rekordzahl von Kleinunternehmen klagt über knappe Lagerbestände, die Häfen sind überlastet, und Engpässe bei Halbleiterchips und Neu-/Gebrauchtwagen treiben die Preise in die Höhe", sagte Michelle Meyer, US-Volkswirtin bei der Bank of America (BofA). Sie erwarte, dass sich die Teuerungsrate für Waren bis zum Jahresende wegen sinkender Nachfrage abschwächen werde und die Produktion wieder anziehe.

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,33 Yen und stagnierte bei 6,4372 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9021 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2133 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0946 Franken.

