Die Schweizerische Nationalbank (SNB) belässt den Stand der Negativzinsen bei 0,75 Prozent. Der Entscheid war erwartet worden. Daher reagiert der Franken kaum. Er steht wenig verändert bei 1,1690 zum Euro.

Die #SNB belässt #Geldpolitik unverändert. Bedingte Prognose zur #Inflation verläuft leicht unterhalb des Pfades vom Dezember 2017. Fahrt im Seitenwagen von #Draghi #EZB geht weiter https://t.co/pY5x1P2Etw — Marc Brütsch (@MarcBruetsch) 15. März 2018

09:10

Der SMI legt mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 8844 Punkten los. Nach negativen Vorgaben aus den USA knüpft der SMI an die Verluste der beiden Vortage an. Allerdings belastet der Dividendenabgang von Roche (Genussschein -3 Prozent) den Gesamtmarkt. Befürchtungen, die US-Regierung könnte nun auch Einfuhren mit Strafzöllen belegen, haben den Risikoappetit der Investoren gedämpft, meinte ein Händler.

Um 0,7 Prozent respektive 0,4 Prozent höher notieren die beiden Grossbanken Credit Suisse und UBS. Der US-Senat hat den Weg dafür frei gemacht, gewisse als Reaktion der Finanzkrise verschärfte Kontrollen für Banken (Dodd-frank-Act) rückgängig zu machen. Auch Swiss Re gewinnen 0,1 Prozent. Der Rückversicherer weist auf Basis des firmeneigenen Bewertungssystems Economic Value Management (EVM) für 2017 einen kleinen Verlust nach einem Gewinn im Jahr davor aus.

Um -5,1 Prozent verlieren nach Jahresergebnissen Dufry. Der Reisedetailhändler realisierte 2017 ein deutliche Ertragssteigerung und will die Dividendenzahlung wieder aufnehmen. Im breiten Markt stechen die Titel von U-blox (+3,8 Prozent) und Vifor (+0,3 Prozent) hervor. Beide Unternehmen gehören zu den Gesellschaften, die ihre Jahresresultate veröffentlichten.

...die Geheimnistuerei rund um die Jahresdividende verunsichert heute früh. $DUFN https://t.co/JUFn3Gfu8B — cashInsider (@cashInsider) March 15, 2018

Tecan, die gestern mit -0,6 Prozent aus dem Handel gegangen waren, gewinnen 0,5 Prozent. In der Nachbetrachtung der erfreulichen Jahresresultate, die am Mittwoch publiziert wurden, erhöht die Credit Suisse das Kursziel. Revisionen von Analystenseite gab es auch für AMS (+1,4 Prozent) und Sunrise (-1,0 Prozent). Dabei erhöht Credit Suisse das Kursziel für die AMS-Valoren, dagegen nimmt Barclays das Analgerating für Sunrise auf Underweight zurück. Mit einem Minus von 3,7 Prozent fallen auf der Seite der Verlierer BB Biotech auf, die Titel werden allerdings Ex-Dividende gehandelt.

08:30

Mittlerweile sind die Börsen in Asien geschlossen. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit 0,12 Prozent im Plus bei 21'803,95 Punkten. In Südkorea stand zur Schlussglocke beim Leitindex Kospi ein Plus von einem Viertel Prozent auf dem Kurszettel.

Auch der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland kämpfte sich bis zum Handelsschluss mit plus 0,6 Prozent in positives Terrain. Am Vortag hatte der Index in Folge des Rauswurfs von Rex Tillerson als US-Aussenminister noch Federn gelassen. Der Hongkonger Hang Seng zeigte auf der Kurstafel im späten Handel ein Plus von einem Viertel Prozent.

08:23

Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2374 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Ähnlich sieht es beim Verhältnis zum Franken aus. Hier kostet ein Euro mit 1,1689 CHF in etwa genauso viel wie am Mittwochabend. der US-Dollar präsentiert mit zuletzt 0,9447 CHF ebenfalls auf Vorabendniveau.

Um 9:30 Uhr wird die Schweizerische Nationalbank (SNB) veröffentlicht ihr geldpolitische Lagebeurteilung. Investoren erhoffen sich daraus Informationen, ob die SNB den Franken immer noch als zu hoch bewertet.

08:05

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 8823 Punkten angegeben. Allerdings wird der Genussschein von Roche ex-Dividende gehandelt, was aufgrund der hohen Gewichtung auf den Gesamtmarkt drückt.

US-Präsident Donald Trump hat seit einigen Wochen seinen Kurs in der Handelspolitik deutlich verschärft. Nach seinen Importzoll-Plänen für Stahl und Aluminium will er Reuters-Informationen zufolge nun gezielt Einfuhren aus China zurückdrängen.

Neben Roche werden sämtliche SMI-Einzeltitel im Plus erwartet. Die grössten Gewinne zeichnen sich bei Credit Suisse und UBS (beide +0,2 Prozent) ab. Am breiten Markt fallen Dufry (+0,6 Prozent), U-blox (+2,9 Prozent) undn Vifor Pharma (+2,1 Prozent) nach Geschäftszahlen auf. Auch BB Biotech werden mit Dividendenabschlag gehandelt.

Im Blick behalten dürften die Anleger auch die zahlreichen Konjunkturdaten aus den USA. Neben dem Wochenbericht vom Arbeitsmarkt stehen unter anderem die Konjunkturindizes für die Grossräume Philadelphia und New York an. Sie könnten Hinweise auf Tempo und Ausmass der erwarteten US-Zinserhöhungen liefern.

US pressing #China to cut trade surplus by $100bn. The US had a record $375bn trade deficit w/ China in 2017. https://t.co/F18F12SbTd pic.twitter.com/jcEVX6UwLf — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 15, 2018

07:23

Die Preise für Rohöl kommen am Donnerstag nicht recht vom Fleck. Die US-Sorte WTI kostet 60,97 Dollar (-0,02 Prozent), während der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bei 64,80 Dollar (-0,2 Prozent) steht.

Die am Mittwochnachmittag veröffentlichten Daten zu den Rohöllagerbeständen belasteten die Ölpreise etwas. In der vergangenen Woche legten sie um 5,0 Millionen Barrel auf 430,9 Millionen Barrel zu. Analysten hatten im Mittel einen nur etwa halb so starken Anstieg erwartet.

06:45

Der japanische Leitindex Nikkei steht kurz vor Handelsschluss praktisch unverändert bei 21'793 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,1 Prozent.

Für Unruhe sorgten weiterhin Berichte, wonach Trump Importzölle auf chinesische Waren im Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar verhängen will. Am Devisenmarkt legte der Euro 0,1 Prozent zu auf 1,2378 Dollar. Zur japanischen Währung notierte der Dollar mit 105,95 Yen etwas schwächer.

