08:29

Anleger in Asien haben am Dienstag Reissaus genommen und die wichtigsten Leitindizes in die Tiefe gezogen. Börsianer verwiesen auf die Abkühlung der japanischen Wirtschaft. So senkte die Regierung in Tokio ihre Schätzungen für das Wachstum in den Fiskaljahren 2018 und 2019 deutlich nach unten, auch wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China. Zudem sei der chinesische Präsident Xi Jinping bei einer viel beachteten Rede zum 40. Jahrestag der Wirtschaftsreformen konkrete Antworten auf weitere Reformen schuldig geblieben, sagte Analyst Jonas Short vom Broker Everbright Sun Hung Kai. In Tokio schloss der Nikkei-Index 1,8 Prozent tiefer bei 21.115 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index fiel um zwei Prozent auf den tiefsten Stand seit Mai 2017.

Die Börsen in Chinas Metropolen Shanghai und Shenzen gaben jeweils rund ein Prozent nach. Zuvor hatte schon die Wall Street deutlich im Minus geschlossen. Mittel- bis langfristig orientierte Investoren schichteten momentan Gelder um, sagte Marktanalyst Shogo Maekawa von der Vermögensverwaltung JPMorgan Asset Management. "Sie fahren riskante Anlagen wie Aktien zurück und fügen mehr festverzinsliche Produkte wie kurzfristige US-Anleihen hinzu." An der Börse in Japan standen unter anderem Elektronik- und Technologiewerte wie Sony und Nintendo auf der Verliererliste. Sie gaben 4,4 und 3,3 Prozent nach. Weil die japanische Währung Yen zulegte, trennten sich Anleger von Aktien exportorientierter Unternehmen. Bridgestone, Toyota und Nikon büssten je rund ein Prozent ein.

+++

08:20

Die Ölpreise haben am Dienstag ihren Sinkflug vom Montag fortsetzt. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete erstmals seit September 2017 weniger als 50 Dollar. Am Dienstagmorgen wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zu 58,59 US-Dollar gehandelt. Das waren 1,02 Dollar weniger als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte (WTI) fiel ähnlich deutlich um 92 Cent auf 48,96 Dollar.

Nach wie vor lasten mehrere Entwicklungen auf den Preisen. Zum einen herrscht am Markt grosse Skepsis, ob das Ölkartell Opec und mit ihm verbündete Förderstaaten ihre Tagesproduktion wie verabredet tatsächlich um 1,2 Millionen Barrel senken werden. Die geringere Förderung wurde für kommendes Jahr vereinbart, um den jüngsten Ölpreisverfall zu stoppen. Hinzu kommt, dass das Rohölangebot aus den USA in den vergangenen Monaten immer weiter gestiegen ist.

+++

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird vobörslich von der Bank Julius Bär bei 8586 Punkten (-0,2 Prozent) berechnet. Sorgen gibt es zuhauf: So treibt die Unklarheit über den geplanten Brexit die Investoren um. Und vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank im Verlauf der Woche will sich kaum ein Anleger aus der Deckung wagen. Weitherum wird erwartet, dass das Fed die Zinsen ein viertes Mal im laufenden Jahr erhöht.

Unter den SMI-Einzeltiteln fallen ABB, Adecco, Credit Suisse und UBS (alle -0,3 Prozent) am meisten. Am breiten Markt verzeichnen dormakaba (-1,7 Prozent) das grösste Minus. Gegen den Trend steigen Ems (+1,3 Prozent) nach Bestätigung der Jahresziele. Auch Idorsia (+1,3 Prozent) fallen positiv auf.

+++

07:40

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1345 US-Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Zum Franken blieb der Euro stabil, er notierte mit 1,1267 Franken am Morgen auf dem Vorabendniveau. Der Dollar legte zum Franken leicht zu, er kostete 0,9933 Franken, nach 0,9926 am Vorabend.

Am Dienstag blicken die Anleger auf das Ifo-Geschäftsklima, den wichtigsten Frühindikator für die deutsche Wirtschaft. Fachleute rechnen mit einer leichten Stimmungseintrübung unter den befragten Unternehmen. Es wäre der vierte Rückgang in Folge und ein weiterer Hinweis darauf, dass sich die deutsche Konjunktur etwas abgekühlt hat. In der Schweiz aktualisiert die Expertengruppe des Bundes ihre Wirtschaftsprognosen. Mehrere Konjunkturforscher haben bereits ihre Prognosen gesenkt.

+++

06:45

Der Nikkei-Index der 225 führenden Werte fiel um 1,3 Prozent auf 21'227 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor sogar 1,8 Prozent auf 1565 Zähler. Zuvor hatte schon die Wall Street deutlich im Minus geschlossen. Die Regierung in Tokio senkte ihre Schätzungen für das Wachstum in den Fiskaljahren 2018 und 2019 deutlich nach unten, auch wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China.

In Tokio standen unter anderem Elektronik- und Technologiewerte wie Sony und Nintendo auf der Verliererliste. Sie gaben jeweils knapp drei Prozent nach. Mittel- bis langfristig orientierte Investoren schichteten momentan Gelder um, sagte Marktanalyst Shogo Maekawa von der Vermögensverwaltung JPMorgan Asset Management. "Sie fahren riskante Anlagen wie Aktien zurück und fügen mehr festverzinsliche Produkte wie kurzfristige US-Anleihen hinzu."

Asia stocks slide following another sell-off on Wall St that sent S&P 500 to lowest since Oct 2017 as global growth worries deepen, investors readied for Fed rate hike and China President Xi's speech disappointing markets. US 10y yields drop to 2.85%, WTI extends decline <$50. pic.twitter.com/uh8USlpfwZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 18, 2018

+++

06:36

Der Euro wertete im fernöstlichen Handel zum Dollar leicht auf. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete 1,1351 Dollar.

(cash/Reuters/AWP)