09:43

Die erneuten Zolldrohungen der USA im Handelsstreit haben die den chinesischen Börsen am Mittwoch belastet. Der Shanghai-Composite ging 1,8 Prozent tiefer bei 2777 Punkten aus dem Handel. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 1,7 Prozent auf 3407 Zähler.

+++

09:39

Die Sorge vor einem weltweiten Handelskrieg macht dem Dax zu schaffen. Hinzu kommt Händlern zufolge der Rutsch unter die charttechnisch wichtige Marke von 12'500 Punkten. Der Leitindex liegt 1,3 Prozent im Minus bei 12'454 Punkten.

+++

09:25

Mittlerweile sind die Börsen in Asien geschlossen. In Tokio ging der Nikkei-Index 1,2 Prozent in die Knie auf 21.932 Punkte. Vor allem Aktien aus den Bereichen Schifffahrt und Maschinenbau gerieten unter Druck. An den China-Börse lagen der Shanghai-Composite sowie der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen jeweils 2,6 Prozent im Minus. US-Präsident Donald Trump erhöht im Handelsstreit mit China den Druck und will für weitere Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar zusätzliche Zölle erlassen. China bezeichnete die Pläne als absolut inakzeptabel.

In Asien steht nun die Angst vor einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums im Fokus der Investoren. "Wenn die USA nachlegen, dann braucht China verschiedene Instrumente um gegenzusteuern, und es wäre klug, sich gegen Abwärtsrisiken beim Wachstum abzusichern", sagte Marktstrategin Frances Cheung vom Handelshaus Westpac. Sollten die USA ihre angedrohten Zölle im geplanten Umfang umsetzen, würde das bedeuten, dass rund die Hälfte der in die USA ausgeführten chinesischen Güter davon betroffen sei, betonte Ökonom Rajiv Biswas vom Broker IHS Markit.

Top investor Mark Mobius says Donald Trump "is not going to give in" on trade and "we are in uncharted waters" https://t.co/cJvTyYYfPN pic.twitter.com/jNdVn1Poiv — Bloomberg (@business) July 11, 2018

+++

09:10

Der SMI startet mit einem Minus von 1,1 Prozent bei 8676 Punkten. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat über Nacht eine weitere Eskalationsstufe erreicht. Denn die US-Regierung verhängt gegen weitere Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar Strafzölle. Die zuletzt in den Hintergrund gerückten Sorgen um den Handelsstreit seien somit wieder zurück auf der Agenda der Investoren, schreibt ein Marktbeobachter.

Trotz mangelnder Unternehmensnews verlieren die einzelen SMI-Titel teilweise deutlich. Neuigkeiten gibt es hingegen für Aktionäre von ABB (-2,2 Prozent). Hier hat Jeffries das Rating auf "Hold" hochgestuft. Die Aktie ist aus Sicht der Analysten zu tief bewertet. Schwergewichte wie Nestlé (-0,6 Prozent), Novartis (-1,3 Prozent) oder Roche (-0,9 Prozent) liegen in etwa im Rahmen der Gesamtmarktentwicklung. Die Grossbanken UBS und Credit Suisse (je -2,1 Prozent) geben etwas deutlicher nach.

Am stärksten rutschen Swatch (-2,8 Prozent) ab. Hier kann die Kursbewegung mit einem Analystenkommentar zusätzlich begründet werden. Die Deutsche Bank hat die Einschätzung auf "Hold" von zuvor "Buy" zurückgenommen. Aufgrund der in diesem Jahr guten Entwicklung an der Börse, sei das Aufwärtspotenzial nun sehr gering, hiess es. Branchennachbar Richemont verliert 2,2 Prozent.

Im breiter gefassten Geschäft zieht Kudelski (Aktie -2,8 Prozent) die Blicke auf sich. Das Westschweizer Technologieunternehmen sieht sich mit der Transformation des Geschäfts auf Kurs. Allerdings habe man wegen der "hohen Saisonalität" des Geschäfts und erheblichen Restrukturierungskosten im ersten Halbjahr sowohl einen operativen Verlust wie auch einen Reinverlust erzielt, teilte Kudelski mit.

Ceva Logistics (Aktie unverändert) hat mit der französischen CMA CGM wie geplant einen neuen Grossaktionär erhalten. Hingegen verlieren Forbo nach einer Ratingsenkung durch die UBS -3,7 Prozent.

+++

08:22

Die neue Runde im Handelsstreit zwischen den USA und China schürt Spekulationen auf eine Abkühlung der Weltkonjunktur und im Zuge dessen auch auf eine geringere Kupfer-Nachfrage. Das Industriemetall verbilligt sich um mehr als drei Prozent auf 6126 Dollar je Tonne.

Ouch! Shanghai Composite and Copper in free fall. The metal w/ the PhD crashes >3 Prozent to lowest in a year. pic.twitter.com/zBk8fGQCjF — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 11, 2018

+++

08:15

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1728 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro über Nacht ebenfalls etwas ab. Am frühen Mittwoch-Morgen geht die Gemeinschaftswährung bei 1,1638 Franken um. Der US-Dollar veränderte sich zum Franken im Vergleich zum Vorabend kaum. Er kostet am Mittwoch Morgen 0,9923 Franken.

Am Devisenmarkt sorgte eine weitere Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China vorerst nicht für stärkere Kursbewegungen. Der japanische Yen, traditionell ein sicherer Anlegerhafen und Gradmesser für die Nervosität der Märkte, stand am Morgen kaum verändert.

+++

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 8729 Punkten berechnet. US-Präsident Donald Trump erhöht im Handelsstreit mit China den Druck und will für weitere Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar zusätzliche Zölle erlassen. China bezeichnete die Pläne als absolut inakzeptabel.

Es sind vor allem die zyklischen SMI-Titel, die vorbörslich am meisten verlieren: Adecco, Richemont, Credit Suisse, Givaudan, LafargeHolcim, Lonza, Sika und UBS geben alle 0,5 Prozent oder mehr ab. Swatch verlieren gar 1,2 Prozent. Am breiten Markt steigen Idorsia (+0,2 Prozent) nach dem Start einer neuen Finanzierungsrunde.

Die Europa-Reise des US-Präsidenten könnte die Anleger ebenfalls auf Trab halten. "Die Angst vor dem Auftritt Trumps beim Nato-Gipfel wächst", sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Erst hat man den US-Präsidenten als wankelmütig eingeschätzt. Dann hat man darauf gehofft, dass seine Berater ihn ausbremsen. Jetzt rechnet man jedes Mal mit dem Schlimmsten." Der Streit über den Wehretat dürfte das Treffen Trumps mit den Verbündeten überschatten.

+++

07:41

Die neuen US-Pläne für Zölle auf chinesische Güter sorgen an den Börsen in China für Nervosität. Der Shanghai-Composite sowie der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen liegen jeweils 1,9 Prozent im Minus. China hat die geplanten weiteren Zölle im Wert von 200 Milliarden Dollar als absolut inakzeptabel bezeichnet.

+++

07:20

Ein Blick an die Rohstoffmärkte: Die Preise für Rohöl geben am Mittwochmorgen nach. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 78,22 Dollar (-0,8 Prozent), die US-Sorte WTI notiert bei 73,68 Dollar (-0,7 Prozent).

+++

06:45

Der Nikkei-Index fiel bis zur Mittagspause um 1,4 Prozent auf 21'891 Zähler, während der breiter aufgestellte Topix um 1,1 Prozent nachgab. Die US-Regierung hatte bekanntgegeben, weitere chinesische Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar im Jahr mit zusätzlichen Zöllen zu belegen.

Here are the Chinese goods that Trump is threatening with new tariffs https://t.co/BzKnbFR9WP — CNBC (@CNBC) July 11, 2018

Auf den Verkaufslisten standen besonders Reedereien und Maschinenbauer, die von dem Konflikt beeinträchtigt werden dürften. So verbilligten sich die Papiere von Mitsui OSK um 3,3 Prozent. Bei den Maschinenherstellern Komatsu und Hitachi Construction Machinery gab es ein Minus von 2,45 beziehungsweise 3,8 Prozent.

+++

06:36

Auf dem Devisenmarkt verbilligte sich der Euro um mehr als 0,1 Prozent auf 1,1728 Dollar. Der Greenback kostete im Vergleich zur japanischen Währung 111,05 Yen. Der Schweizer Franken wurde im Vergleich zum Dollar mit 0,9919 und zum Euro mit 1,1635 gehandelt.

+++

06:31

Noch ein Nachtrag zu gestern Abend: Den Wechsel des portugiesischen Fussballstars Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus Turin ist am Dienstag an der Börse kurz vor Handelsschluss positiv angekommen. Die in Mailand gelisteten Aktien des italienischen Meisters legten 5,8 Prozent auf 0,8980 Euro zu. Nach Juventus-Angaben wird für Ronaldo eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro fällig, die in zwei Tranchen gezahlt werden soll. Der Spieler erhalte einen Vertrag über vier Jahre. 2008 hatte Real Madrid Ronaldo für 80 Millionen Pfund von Manchester United erworben.

(cash/Reuters/AWP)