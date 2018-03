18:15

Zur 9'000-Punktemarke fehlen dem SMI nun nur noch 30 Zähler. Bis Börsenschluss gewann der Swiss Market Index (SMI) 0,44% auf 8'970,74 Punkte, nachdem er in der ersten Handelshälfte gar bis auf 8'983 Stellen geklettert war. Einer guten Nachfrage erfreuten sich vor allem Finanzaktien. Dagegen rutschten die Aryzta-Titel nach enttäuschend aufgenommenen Zahlen ab.

Zu den weiteren, wenigen Verlierern zählten auch die Partizipationsscheine von Schindler (-1,5%), oder die Aktien von ABB (-0,6%) oder Sika (-0,3%). Kühne+Nagel sowie Adecco traten mit Abschlägen von 0,2% bzw. 0,1% mehr oder weniger auf der Stelle.

Auf der Gegenseite prägten Finanzaktien das Bild im SMI. Allen voran kletterten die Banken UBS (+1,2%), Julius Bär (+1,0%) und Credit Suisse (+0,9%) in die Höhe. Am Markt hiess es, dass gerade der Bankensektor vom Trump-Regime profitiere. So sei von möglicherweise geplanten Lockerungen der US-Finanzmarktregulationen zu hören.

17:15

Eine wachsende US-Produktion veranlasst Börsianern zufolge immer mehr Anleger zum Rückzug aus dem Rohöl-Markt. Brent und WTI verbilligen sich um jeweils etwa zwei Prozent auf 64,28 und 60,79 Dollar je Barrel. Damit geben sie ihre Kursgewinne vom Freitag grösstenteils wieder ab.

16:45

Käufe spekulativ orientierter Anleger treiben den Kakaopreis immer weiter. Der US-Kontrakt verteuert sich um 3,4 Prozent auf 2550 Dollar je Tonne. Der CFTC zufolge erreichten die Wetten auf weiter steigende Kurse in der vergangenen Woche den höchsten Stand seit eineinhalb Jahren.

14:48

Die Wall Street ist angesichts nachlassender Inflationsrisiken mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der Nasdaq Composite erreicht gar ein Allzeithoch.

"Der Markt ist vor allem deshalb optimistisch, weil das Lohnwachstum nicht so gross ist, dass man sich um die Inflation Sorgen machen müsste", sagte Andre Bakhos von der Investmentfirma New Vines Capital. Experten rechnen deshalb damit, dass die Notenbank (Fed) in diesem Jahr nur drei Mal die Zinsen anheben wird. Höhere Zinsen sind meist Gift für die Aktienmärkte, weil dadurch andere Anlageformen attraktiver werden - etwa Anleihen.

Der Dow Jones stieg in den ersten Handelsminuten um 0,2 Prozent auf 25.382 Zähler. Der S&P 500 gewann ebenfalls 0,2 Prozent auf 2791 Punkte. Der Nasdaq-Composite lag mit 7581 Zählern 0,3 Prozent höher, ein neues Allzeithoch.

Gefragt waren Papiere von Broadcom, die um mehr als drei Prozent zulegten. Grund sind Spekulationen über eine Offerte von Intel. Das "Wall Street Journal" hatte am Freitag berichtet, Intel ziehe unter anderem einen Kauf des amerikanischen Chipherstellers in Betracht, um im Kampf um Marktanteile in der Halbleiterbranche in eine bessere Position zu geraten. Intel-Titel lagen knapp ein Prozent im Minus.

12:42

Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach dem starken Anstieg vom Freitag. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete gegen Mittag 65,17 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April fiel um 23 Cent auf 61,81 Dollar.

12:40

Der SMI stieg um 0,5 Prozent auf 8979 Punkte. Die US-Konjunktur laufe wie geschmiert, schreib die Zürcher Kantonalbank (ZKB). Dies spreche für eine Zinserhöhung an der kommenden Sitzung vom 20./21. März. Die ZKB gehe von drei Schritten im laufenden Jahr aus. Die Wahrscheinlichkeit von vier Schritten habe allerdings zugenommen.

"Wir bleiben angesichts des starken Wirtschafts- und Gewinnwachstums positiv für globale Aktien", kommentierte die Credit Suisse. Die Bank geht davon aus, dass die US-Notenbank im laufenden Jahr die Zinsen vier Mal anhebt.

Die stärksten Kursgewinne verbuchten die Aktien der Grossbanken Credit Suisse und UBS mit plus 1,8 und 1,3 Prozent. Der Vermögensverwalter Julius Bär rückte um 0,8 Prozent vor. Die Anteile der Versicherer Zurich, Swiss Life und Swiss Re wurden um gegen ein Prozent höher gehandelt.

Gefragt waren auch Aktien zyklischer Firmen, die von Konjunkturhoffnungen getragen würden, hiess es am Markt. Der Personalvermittler Adecco, der Zementkonzern LafargeHolcim und die Inspektionsfirma SGS gewannen ein halbes Prozent und mehr an Wert.

11:34

Die Absetzung der Anlageempfehlung durch den Broker Kepler Cheuvreux hat die Anleger zu Verkäufen in den Aktien von U-blox veranlasst. Der Titel des Spezialchipherstellers sauste am Montag in einem festeren Markt um acht Prozent in die Tiefe auf 201,20 Franken. Kepler Cheuvreux stufte den Titel auf "Hold" von "Buy" herab. Das Preisziel von 210 Franken sei erreicht, begründete der Broker seine Entscheidung.

11:11

Der Euro hat am Montag gegenüber dem US-Dollar etwas zugelegt. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2330 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Zum Franken tritt der Euro dagegen bei 1,1700 CHF auf der Stelle. Der US-Dollar pendelt zum Franken weiter um die 0,95er Marke und kostet zuletzt 0,9491 CHF.

Marktbeobachter sprechen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. In der Eurozone und in den USA werden im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

10:20

Der SMI legt weiter zu. Positive Vorgaben von der Wall Street und aus Fernost ermunterten laut Händlern die Anleger zu Käufen. Der SMI stieg um 0,5 Prozent auf 8978 Punkte.

Bis auf die Genussscheine des Pharmakonzerns Roche und Lonza, die unverändert waren, wurden sämtliche Standardwerte zu höheren Kursen gehandelt. Den stärksten Anstieg verbuchten die Titel der Grossbanken Credit Suisse und UBS mit plus 1,9 und 0,9 Prozent. Julius Bär legt 1,2 Prozent zu. Die Anteile der Versicherer Zurich und Swiss Life wurden um 0,8 und 0,9 Prozent höher gehandelt.

Gefragt waren auch Aktien zyklischer Firmen, die von Konjunkturhoffnungen getragen würden, hiess es am Markt. Der Personalvermittler Adecco, der Zementkonzern LafargeHolcim und die Inspektionsfirma SGS gewannen zwischen 0,5 und 0,8 Prozent an Wert.

09:08

Der Schweizer Aktienmarkt legt einen guten Start in die neue Handelswoche hin. Die Grossbanken CS und UBS schwingen dabei obenaus. Der Swiss Market Index (SMI) legt unmittelbar nach Börseneröffnung um 0,4 Prozent auf 8966 Punkte zu. Dabei liefern starke Vorgaben aus Übersee Unterstützung.

Deutlich fester präsentieren sich die Aktien der beiden Grossbanken UBS (+0,8 Prozent) und Credit Suisse (+0,9 Prozent).

Die drei Schwergewichte Novartis (+0,2 Prozent), Nestlé (+0,4 Prozent) und Roche (-0,2 Prozent) werden von den Banken abgehängt. Dabei hat am Morgen Novartis diverse Veränderungen in seiner Geschäftsleitung angekündigt. Unter anderem wird der Schweiz-Chef André Wyss auf eigenen Wunsch gehen. Ziel der Veränderungen sei es, die strategischen Prioritäten zu unterstützen, schreibt der Pharmakonzern.

Positiv notieren nach Halbjahreszahlen die Aktien des Backwarenherstellers Aryzta (+1,6 Prozent). Das Unternehmen hat für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2017/18 wie erwartet eine deutliche Umsatz- und Gewinneinbusse erlitten. Nach der Gewinnwarnung im Januar waren Investoren hierauf aber vorbereitet. Für die Zukunft stellt Aryzta ein mehrjähriges Turnaround-Programm in Aussicht.

Im breiten Markt machten an diesem Morgen die Industrieunternehmen Tornos (+3,7 Prozent), Mikron (+1,8 Prozent), Belimo (-0,1 Prozent) und VAT (noch kein Kurs) sowie die Medizinalbedarfs-Gruppe IVF Hartmann (noch kein Kurs) mit Jahreszahlen 2017 den Auftakt in eine gut gefüllte Börsenwoche.

Darüber hinaus haben der Sensorenhersteller Sensirion und das Medizinaltechnikunternehmen Medartis Details zu ihren geplanten Börsengängen veröffentlicht.

08:48

Börsianer in Asien haben erleichtert auf die Arbeitsmarktdaten aus den USA reagiert und sich zum Wochenstart mit Aktien eingedeckt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte um 1,7 Prozent auf 21.824 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix rückte um 1,5 Prozent vor. Auch in China, Hongkong, Südkorea legten die Hauptaktienindizes zu. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japan verzeichnete ein Plus von 1,4 Prozent.

Die am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten in den USA seien ideal gewesen für die Börse, da sie auf mehr Wachstum hindeuteten, aber die Zinssorgen nicht anheizten, sagte Michael McCarthy, Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Mit 313.000 neu geschaffenen Stellen verzeichnete der US-Jobmarkt den stärksten Zuwachs seit mehr als eineinhalb Jahren. Die Löhne stiegen aber vergleichsweise wenig an, was die Sorgen von Anlegern vor einer steigenden Inflation dämpfte. In Japan drückten gegen Handelsende jedoch Sorgen vor einem Rücktritt von Ministerpräsident Shinzo Abe die Stimmung an der Börse. Er und seine Frau stehen im Zentrum eines seit längerem schwelenden Skandals um Vetternwirtschaft.

Japan: Shinzo Abe's political future in doubt as wife linked to cronyism scandal - https://t.co/sFs7DK7jSx via https://t.co/bJaZXT8iY8 — Mariano (@art2u2) 12. März 2018

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,5 Prozent zu. In der vergangenen Woche kam der Leitindex auf ein Plus von 3,5 Prozent und schloss am Freitag bei 8932 Punkten.

Sämtliche SMI-Werte sind im Plus, am stärksten legen Richemont und Swatch (je +0,8 Prozent), UBS (+0,7 Prozent) sowie ABB, Adecco, CS und LafargeHolcim zu (alle je +0,6 Prozent).

Am breiten Markt sind nach Zahlen Aryzta und VAT deutlich höher gestellt (je +3,0 Prozent).

07:36

Der Euro hat sich am Montag bisher wenig bewegt. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung zum US-Dollar auf 1,2318 USD und damit etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Auch gegenüber dem Schweizer Franken kostet der Euro mit 1,1704 etwa so viel wie am Freitagabend. Der Dollar-Franken-Kurs notiert auf 0,9502 CHF und damit ebenfalls wenig verändert.

Marktbeobachter sprechen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. In der Eurozone und in den USA werden im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

06:40

Der Leitindex Nikkei stieg bis zum Nachmittag um 1,5 Prozent auf 21.784 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte 1,15 Prozent auf 1735 Zähler zu. Auch an anderen Aktienmärkten in Asien ging es aufwärts. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans notierte 1,35 Prozent höher.

Ein brummender Jobmotor in den USA hatte bereits am Freitag die New Yorker Börsen beflügelt. Mit 313.000 neuen Stellen verzeichnete der Arbeitsmarkt im Februar den stärksten Zuwachs seit mehr als eineinhalb Jahren. Experten hatten mit 200.000 gerechnet. Die für die Inflationsentwicklung wichtigen Stundenlöhne legten im Schnitt um 0,1 Prozent zum Vormonat zu. Experten hatten mit einem Wert von plus 0,2 Prozent gerechnet. Wegen des vergleichsweise schwachen Lohnwachstums kamen bei den Anlegern keine neuen Zinssorgen auf.

(cash/AWP/Reuters)