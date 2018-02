09:11

Der SMI startet mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 8820 Punkten. Die Anleger würden weiter vorsichtig agieren, insbesondere mit Blick auf die am Nachmittag anstehenden US-Zahlen zu den Konsumentenpreisen und anderen wichtigen Makro-Indikatoren, sagten Händler.

Die Credit Suisse (Aktie +3 Prozent) hat wegen eines Abschreibers für die US-Steuerreform im vierten Quartal einen Milliardenverlust verbucht. Das operative Geschäft erfüllte jedoch die Erwartungen der Analysten. Die Dividende von 25 Rappen fällt klar tiefer aus als die im Vorjahr in bar oder Aktien ausgeteilten 70 Rappen. Die anderen Finanzwerte wie etwas UBS (+0,9 Prozent), Zurich (+0,7 Prozent), Swiss Re (+0,6 Prozent) oder Swiss Life (+0,3 Prozent) liegen ebenfalls im Plus.

Die schwergewichtigen Nestlé (+0,8 Prozent), Novartis (+0,5 Prozent) und Roche (+0,5 Prozent) legen zu Handelsbeginn ebenfalls zu. Roche (+0,3 Prozent) hat von der FDA für das Medikament MabThera/Rituxanfür die Indikation Pemphigus Vulgaris, auch Blasensucht genannt, den Status eines beschleunigten Zulassungsverfahrens erhalten.

Clariant (-0,2 Prozent) hat im Vorjahr den Umsatz gesteigert und die Profitabilität leicht erhöht. Die Erwartungen der Analysten wurden leicht übertroffen. Am breiten Markt hat die Valiant Bank (+0,7 Prozent) den Gewinn leicht gesteigert und die Dividende angehoben. Zudem werden die personellen Weichen für die Zukunft gestellt: CEO Markus Gygax soll 2020 Jürg Bucher als VRP ablösen.

Beim Technologieunternehmen Kudelski (-6,1 Prozent) haben Umbau und Restrukturierungskosten das Ergebnis belastet und unter dem Strich verblieb aus dem fortgeführten Geschäft nur ein kleiner einstelliger Mio-Dollar-Betrag. Bei Vontobel (+1,1 Prozent) deutet sich eine Erholung nach der Kursschwäche vom Vortag an.

Die @zkb_ch stuft die Aktien von @kudelski im Zuge einer Ergebnisenttäuschung auf UNTERGEWICHTEN (Marktgewichten) herunter. $KUD — cashInsider (@cashInsider) February 14, 2018

+++

08:30

Mittlerweile sind die Aktienmärkte in Asien geschlossen. Die anhaltende Stärke der japanischen Währung macht den dortigen Anlegern zu schaffen. Der Kurs des Dollar fiel am Mittwoch zeitweise auf ein 15-Monats-Tief von 106,82 Yen und schmälerte damit die Wettbewerbschancen japanischer Firmen auf dem Weltmarkt. Der Aktienindex Nikkei fiel daraufhin um 0,4 Prozent auf 21.154 Punkte. Offenbar wetteten zahlreiche Fonds auf eine baldige Normalisierung der Geldpolitik durch die Bank von Japan (BoJ), sagte Koji Fukaya vom Anlageberater FPG Securities.

Sollte diese Strategie den Yen-Kurs aber weiter nach oben treiben, werde die Zentralbank gegensteuern. Vor dem Hintergrund der Yen-Aufwertung gerieten exportabhängige Werte unter Druck. Die Aktien der Autobauer Toyota und Mazda gaben jeweils etwa zwei Prozent nach. Der Elektronik-Konzern Panasonic büsste ähnlich stark ein. Am letzten Handelstag vor Beginn der Feiern zum chinesischen Neujahrsfest legte die Börse Shanghai um 0,5 Prozent zu. Damit folgte sie den Vorgaben der Wall Street.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Indikatoren der Bank Julius Bär 0,4 Prozent höher bei 8784 Punkten gesehen. Im Fokus steht die CS-Aktie (+1,2 Prozent) nach Geschäftszahlen. Am breiten Markt fallen Clariant (+1 Prozent) und Kudelski (-3,1 Prozent) und Temenos (+1,4 Prozent) auf. Sie alle haben News zu ihrem Geschäftsgang kommuniziert. Zudem hat Leonteq (+1,9 Prozent) einen neuen CEO präsentiert.

Experten erwarten, dass die Verbraucherpreise in der weltgrössten Volkswirtschaft im Januar um 1,9 Prozent zum Vorjahr zugelegt haben. Damit dürfte der von der Notenbank Fed genau beobachtete Preisauftrieb niedriger als im Dezember ausfallen und Sorgen der Investoren vor aggressiveren Zinserhöhungen in den USA dämpfen. Sollte er allerdings höher ausfallen, schliessen Börsianer neue Turbulenzen an den Märkten nicht aus.

+++

07:53

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst so gut wie nicht bewegt. Am Marke war die Rede von fehlenden Impulsen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 62,80 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fiel dagegen geringfügig um drei Cent auf 59,16 Dollar.

+++

07:40

Der Euro hat am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar weiter zugelegt. Am früheren Morgen stieg die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 1,2392 USD. Aktuell notiert der Kurs mit 1,2378 USD zwar wieder etwas tiefer, aber immer noch über dem Niveau von Dienstagabend. Gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich der Euro wenig verändert und kostet mit 1,1545 CHF etwa so viel wie am Vorabend. Der Dollar-Franken-Kurs gab derweil nach auf 0,9328 von 0,9345 CHF.

Seit Wochenbeginn steht der amerikanische Dollar unter Druck, was zu Kursgewinnen vieler anderer Währungen führt. Besonders deutlich steigt derzeit der japanische Yen, der am Mittwoch gegenüber dem Dollar den höchsten Stand seit November 2016 erreichte. Der japanischen Regierung kann die Entwicklung angesichts der starken Exportorientierung ihrer Wirtschaft nicht recht sei. Bislang hat sie sich aber noch nicht grösser zu der Yen-Stärke geäussert.

+++

06:45

In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent tiefer mit 21'146 Punkten. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik mit Ausnahme Japans legte dagegen 0,4 Prozent zu. Anleger fieberten der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise im Januar entgegen. Sie erhofften sich davon neue Aufschlüsse, ob die Notenbank (Fed) einen aggressiveren Kurs bei ihren angestrebten Zinserhöhungen einschlagen wird.

Top News: Asia shares wary of U.S. inflation, dollar breaks down https://t.co/ILCFNr4Uab pic.twitter.com/1VvMxATugb — Vadim Green (@coopinvest) February 14, 2018

An den Devisenmärkten in Fernost tendierte der Euro fester mit 1,2382 Dollar. Auch zum Yen gab die US-Währung nach und lag bei 107,06 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9325 Franken je Dollar und 1,1545 Franken je Euro gehandelt.

(cash/Reuters/AWP)