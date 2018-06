08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird gemäss vorbörslichen Berechnungen der Bank Julius Bär mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 8652 Punkten angegeben. Im Fokus der Anleger steht die amerikanische Notenbank Fed. Es gilt als sicher, dass die US-Notenbank Fed am Abend (20 Uhr MESZ) die Anhebung des Leitzinses um einen Viertel Prozentpunkt auf 1,75 bis zwei Prozent verkünden wird.

Unter den SMI-Einzeltiteln verzeichnen Sika und UBS (je +0,2 Prozent) das grösste Plus. Die restlichen Titel werden mit einem Plus von 0,1 Prozent berechnet. So auch die CS, die in den USA einen Rechtsstreit beigelegt hat. Am breiten Markt fallen AMS (+0,6 Prozent), BB Biotech (+1,3 Prozent), Cembra (+0,8 Prozent), Clariant (+0,8 Prozent) und Straumann (+2,1 Prozent) mit grösseren Avancen auf.

Festere Kurse erwarteten Händler für die Aktien von Cicor. Der Halbleiterplatten-Hersteller erwartet bei stabilen Wechselkursen für das erste Halbjahr einen Reingewinn deutlich über dem Vorjahreswert von 2,3 Millionen Franken.

Die Ölpreise sind am Mittwoch moderat gefallen. Am Markt wurde auf Spekulationen über eine bevorstehende Förderanhebung durch grosse Produzenten verwiesen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 75,68 US-Dollar. Das waren 20 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 31 Cent auf 66,05 Dollar.

In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index zum Ende des Vormittagshandels 0,4 Prozent im Plus bei 22'971 Punkten. Bei den Einzelwerten standen Toshiba-Papiere im Mittelpunkt des Interesses. Sie legten mehr als sieben Prozent zu, nachdem das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu rund sechs Milliarden Dollar angekündigt hatte.

Toshiba unveils US$6.3 billion share buyback after completing massive chip deal https://t.co/bLXsZ8ZFmF pic.twitter.com/g1OnNmjMeV — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 13. Juni 2018

Nach dem Gipfeltreffen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump rückten die Beratungen der US-Notenbank Fed im Laufe des Tages immer stärker in den Mittelpunkt. Eine Anhebung des Leitzinses um einen Viertelpunkt auf die dann neue Spanne von 1,75 bis zwei Prozent gilt als sicher. Investoren seien vor allem auf Hinweise gespannt, ob die Fed die Zinsen in diesem Jahr noch weiter anheben werde, sagte Analyst Hikaru Sato von Daiwa Securities. In einem solchen Fall würden die US-Aktien geschwächt und auch die japanischen Werte gedrückt.

Der Schweizer Franken wird kaum verändert mit 0,9876 Franken je Dollar und 1,1598 Franken je Euro gehandelt. Der Euro war bereits am Dienstag unter die Marke von 1,16 Franken gefallen.

Euro/Dollar : Eurokurs ist kaum beeinflusst von Trumps Rückzieher https://t.co/xTuzmbWIRT #handelsblatt — Traderjoe (@Trading_Joe) 11. Juni 2018

