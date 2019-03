11:40

Der Swiss Market Index (SMI) weist gegen 11.40 Uhr ein Plus von 0,5 Prozent auf 9'436Punkte auf.

Wichtig für den Markt sei derzeit auch die Lage am Devisenmarkt, ergänzt ein Marktteilnehmer. Gerade mit Blick auf das Euro/Franken-Paar zeichne sich aktuell ab, dass sich die Marke von 1,12 halte. Am Vortag war das Paar kurzzeitig deutlich darunter und auf den tiefsten Stand seit Juli 2017 gefallen. Er gehe davon aus, dass sich das Währungspaar vorerst weiter in einer Spanne zwischen 1,12 und 1,14 bewegen werde.

Auf Aktienseite ziehen am Vormittag vor allem AMS (+2,2%), Logitech (+2,0%) und Temenos (+1,9%) an. Sie erholen sich damit allesamt von den Vortagesverlusten. Der deutsche Chiphersteller Infineon hatte zur Wochenmitte mit einer Gewinnwarnung die Branche belastet. Im breiten Markt reihen sich noch die Aktien von U-Blox (+3,4%) mit ein.

Derweil setzen die Aktien von Lonza (+2,1%) und Adecco (+1,5%) ihre gute Entwicklung vom Vortag fort. Zu den gefragtesten Titeln gehören auch LafargeHolcim (+1,5%). Hier verweisen Marktteilnehmer auf Spekulationen, wonach der Zementhersteller beim Verkauf des Philippinen-Geschäfts gut vorankommt.

Unterstützung kommt bedingt auch von den drei Schwergewichten Novartis, Roche und Nestlé, die dem Markt mit Kursgewinnen zwischen 0,7 und 0,5 Prozent helfen.

Die Aktien von Julius Bär bilden dagegen das Schlusslicht mit einem Kursabschlag von 0,5 Prozent. Auch die Aktien der Credit Suisse hinken dem Markt mit einem unveränderten Kurs hinterher, während UBS (+0,5%) in etwa mit dem Markt hinzugewinnen. Gerade die Bankaktien reagieren sehr sensibel auf die Entwicklung der Renditen in den USA.

10:24

Aus Furcht vor einem chaotischen EU-Ausstieg Grossbritanniens ziehen sich Anleger aus dem Pfund Sterling zurück. Die Währung verbilligte sich am Donnerstag um 0,5 Prozent auf 1,3127 Dollar.

Wie erwartet konnte sich das britische Parlament bei seinen Beratungen über Alternativen zum Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May nicht auf eine Option einigen. "Aus meiner Sicht ist das eine Bestätigung meiner alten Sorge: Um einen 'No-Deal' zu vermeiden, muss das Parlament aktiv werden, das heisst eine Mehrheit für einen Weg finden, der 'No Deal' vermeidet", sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. "Diesem Parlament ist das nicht mit völliger Sicherheit zuzutrauen – trotz der Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit 'No Deal' eigentlich nicht will."

Nach Einschätzung von Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com, sollten sich Anleger mit dem Gedanken an einen ungeordneten Brexit anfreunden. "Das Fehlen echter Führung macht es unmöglich, einen praktikablen Kompromiss zu finden."

09:51

Die Aktien des Schweizer Solarindustrie-Zulieferers Meyer Burger sind am Donnerstag angesichts einer Aktienplatzierung auf Talfahrt gegangen. Die Anteile fielen an der etwas festeren Börse in Zürich um 6,5 Prozent auf 0,64 Franken. Zuvor hatte der neue Partner Oxford Photovoltaics angekündigt, seine Beteiligung zu verkaufen: Bis zu 62,3 Millionen Meyer-Burger-Aktien sollen im einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren platziert werden.

09:10

Trotz negativer Vorgaben startet die Schweizer Börse am Donnerstag im Plus. Der Euro-Franken-Kurs pendelt derweil um die Marke von 1,12. Der SMI startet mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 9418 Punkten. Dies entgegen negativer Vorgaben: Die Wall Street hat am Mittwoch tiefer geschlossen und auch in Asien überwiegen am Donnerstag die negativen Vorgaben. Für das grösste Plus am SMI sind Zykliker wie Geberit (+1 Prozent), Givaudan (+0,8 Prozent), Sika (+0,9 Prozent), LafargeHolcim (+0,7 Prozent) oder Adecco (+0,7 Prozent) verantwortlich.

Die drei Schwergewichte Nestlé (+0,3 Prozent), Novartis (+0,5 Prozent) und Roche (+0,5 Prozent) stützen den Markt ebenfalls. Die beiden Grossbanken UBS (-0,2 Prozent) und Credit Suisse (-0,5 Prozent) können nicht an ihren guten Lauf vom Mittwoch anknüpfen.

Kaum beeindruckt zeigen sich die Aktien von Clariant (+0,9 Prozent) von den Nachrichten zum Grossaktionär Sabic. Wie am Vorabend bekannt wurde, sichert sich die weltgrösste Erdölfördergesellschaft Saudi Aramco für rund 70 Milliarden US-Dollar die Mehrheit an dem saudi-arabischen Chemie- und Metall-Konzern. Schindler werden zu Handelsbeginn etwas gebremst. Dies ist aber optischer Natur, da der Rolltreppen- und Lift-Konzern an diesem Tag 4,00 Franken Dividende an seine Aktionäre ausschüttet.

Daneben verlieren Meyer Burger (-5,0 Prozent) nachdem der neue Partner Oxford PV seinen Anteil bereits wieder verkauft hat. Jungfraubahnen (+0,7 Prozent) und Investis (-2,5 Prozent) haben Zahlen vorgelegt. Bei Logitech (+1,5 Prozent) und Orior (+1,6 Prozent) kommt es zu Veränderungen im Management.

08:26

Der japanische Nikkei-Index fiel am Donnerstag um 1,6 Prozent auf 21'033 Punkte, und die Börse Shanghai büsste 1 Prozent auf 2994 Zähler ein. Kopfschmerzen bereitete Investoren Börsianern zufolge erneut der US-Anleihemarkt, wo die Rendite der dreimonatigen Papiere diejenige der zehnjährigen Titel übersteigt. Diese sogenannte inverse Zinskurve gilt als Zeichen einer nahenden Rezession. Vor diesem Hintergrund trennten sich Anleger vor allem von exportorientierten und konjunkturabhängigen Werten wie dem Chip-Ausrüster Tokyo Electron, der Reederei Kawasaki Kisen oder dem Autobauer Subaru, deren Aktien bis zu 3,9 Prozent verloren. Die Halbleiter-Hersteller Renesas und Rohm verloren nach einer Gewinnwarnung des deutschen Konkurrenten Infineon jeweils etwa fünf Prozent.

08:15

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen und haben somit die Kursverluste vom Vortag fortgesetzt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,60 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 28 Cent auf 59,13 Dollar. An den Märkten hatten sich zuletzt Konjunkturängste verstärkt. Dadurch werden riskantere Anlagen, zu denen auch Rohstoffe gehören, unter Druck gesetzt.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich 0,2 Prozent höher bei 9408 Punkten berechnet. Rund 0,3 Prozent steigen ABB, Adecco und UBS. Die drei Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche werden bei +0,2 Prozent erwartet. Am breiten Markt werden Schindler (-1,8 Prozent) mit Dividendenabschlag gehandelt.

Das britische Parlament beriet über mehrere Alternativen zu der von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Scheidungsvereinbarung zwischen Grossbritannien und der EU. Wie erwartet fand keiner der Vorschläge eine Mehrheit. Als ermutigend werteten Börsianer die Tatsache, dass die Option zum dauerhaften Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Zollunion mit der EU die meisten Stimmen erhielt.

07:45

Der Euro ist am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gestartet. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1258 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Zum Franken tritt der Euro bei 1,1203 Franken knapp oberhalb der 1,12er-Marke auf der Stelle. Am Vortag war er deutlich darunter und auf den tiefsten Stand seit Juli 2017 gefallen. Der US-Dollar bewegt sich bei einem Stand von 0,9951 Franken ebenfalls kaum.

Am Vortag hatte EZB-Präsident Mario Draghi weiterhin eine extrem lockere Geldpolitik angekündigt. Den Euro konnte er damit allerdings nicht stützen. Derweil haben in Grossbritannien die Abstimmungen im Parlament am Vorabend keine Klarheit zum Brexit gebracht.

Europäische Zentralbank - Zinswende kann nötigenfalls weiter hinausgeschoben werden https://t.co/Ws27uzGeZI — cash (@cashch) March 27, 2019

06:45

Der Leitindex Nikkei tendierte in Tokio 1,4 Prozent im Minus bei 21'073 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor ebenfalls 1,4 auf 1586 Zähler. Zu den Verlierern zählten vor allem Exportwerte. Tokyo Electron gaben 2,4 Prozent nach, Subaru fielen um 3,8 Prozent und Hitachi Construction Machinery um zwei Prozent. Renesas Electronics und Rohm verloren mehr als fünf Prozent nachdem der deutsche Chipkonzern Infineon seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das Geschäftsjahr 2018/19 (Ende September) zum zweiten Mal binnen zwei Monaten senkte.

Global stocks slide again as bond-yield drop stokes worry. Asia declining led lower by DM Asian exporters after soft US imports data, & on profit taking into quarter-end. 10y US ylds fall to 2.34%, lowest since 2017. Japan 10y ylds drop to 2016 lows. WTI falls <$60. Bitcoin >$4k. pic.twitter.com/NQEV8TDhKU — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 28, 2019

05:25

Der Euro gab nach auf 1,1245 Dollar. Zur japanischen Währung lag die US-Devise bei 110,20 Yen. Das britische Pfund rutschte auf 1,3170 Dollar, nachdem auch nach der jüngsten Abstimmungsrunde im Unterhaus Klarheit über den Brexit-Kurs ausblieb.

(cash/Reuters/AWP)