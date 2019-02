17:30

Der SMI gewinnt 0,3 Prozent auf 8996 Punkte. Kursbewegende Unternehmensnews gibt es bei den Blue Chips keine, entsprechend halten sich auch die Veränderungen bei den einzelnen Titeln in Grenzen.

Grösster Gewinner ist Lonza mit einem Plus von 2,5 Prozent, gefolgt von Dufry (+2%) und LafargeHolcim (+1,4%). Am anderen Ende der Tabelle stehen Vifor (-2,1%), Sonova (-1%), Logitech (-1,7%) und Swisscom (-1,3%).

+++

16:00

Ein überraschend starker Stellenaufbau in den USA hat die Wall Street zum Wochenausklang gestützt. Amazon gerät allerdings unter die Räder. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte 0,4 Prozent auf 25'080 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,2 auf 2709 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,1 Prozent auf 7284 Punkte.

Die Regierung in Washington meldete für Januar 304'000 neue Stellen und damit deutlich mehr als die von Experten erwarteten 165'000. Für einen kleinen Lichtblick sorgten auch Äußerungen der US-Regierung, wonach in den Verhandlungen zur Beilegung des Handelsstreits mit China "substanzielle Fortschritte" erzielt wurden.

Der Ausblick auf das erste Quartal von Börsenschwergewicht Amazon trübte die Stimmung aber ein. Neu eingeführte Auflagen in Indien und ein schwächeres Wachstum in Europa machen dem Online-Händler zum Jahresauftakt zu schaffen. Die Aktien gaben am Freitag um mehr als vier Prozent nach. Der Börsenwert schrumpfte damit um mehr als 40 Milliarden Dollar und fiel unter die Marke von 800 Milliarden.

+++

15:20

Die Aktien von Wirecard sind am Freitag das zweite Mal innerhalb weniger Tage abgestürzt. Die Aktien fielen binnen weniger Minuten um 15,5 Prozent auf 122,25 Euro. Damit waren sie so billig wie seit knapp neun Monaten nicht mehr.

Auslöser war Händlern zufolge ein Bericht der "Financial Times". Eine Sprecherin wies diesen als "irreführend und diffamierend" zurück. Bereits am Mittwoch hatte ein Bericht der Zeitung über mögliche Dokumentenfälschung und Geldwäsche durch einen Manager von Wirecard in Singapur den Kurs zeitweise um knapp 25 Prozent einbrechen lassen. Auch diesen Bericht hatte Wirecard vehement zurückgewiesen.

Wirecard shares fell after a report that a law firm found evidence indicating alleged forgery at the German payment company’s Singapore office https://t.co/4vx2CA7hRr pic.twitter.com/5IEQDGEIkN — Bloomberg Markets (@markets) 1. Februar 2019

+++

12:00

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 12 Uhr 0,2 Prozent auf 8'951 Punkte.

Kursbewegende Unternehmensnews gibt es bei den Blue Chips keine, entsprechend halten sich auch die Veränderungen bei den einzelnen Titeln in Grenzen. Grösster Gewinner ist Lonza (+1,6%). Der Titel des Pharmazulieferers hatte bekanntlich am Mittwoch nach Bekanntgabe von Zahlen und eines neuen Konzernchefs stark an Terrain eingebüsst und erholt sich jetzt wieder etwas davon. Die ZKB hat allerdings ihr Rating heute noch auf 'Marktgewichten' gesenkt. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei verhalten ausgefallen und 2019 sei als eigentliches Übergangsjahr zu bezeichnen, hiess es in einem Kommentar.

Auf der Gewinnerliste weit oben sind ansonsten Temenos (+1,7%) und ABB (+1%). Der Apple-Zulieferer mit Sitz in Österreich und Kotierung in der Schweiz wird am kommenden Dienstag sein mit Spannung erwartetes Konzernergebnis bekannt geben. Die Nervosität bzw. die Angst vor einer Ergebnisenttäuschung sei gross, heisst es im Handel.

Am anderen Ende der Tabelle liegen mit Swisscom (-1,1%) und Roche (-0,7%) zwei defensive Titel. Der Pharmakonzern hat am Vortag gute Zahlen präsentiert, was dem Genussschein bei Handelsschluss ein Plus von 2,5 Prozent beschert hatte. Viele Analysten haben zwar nun ihr Kursziel erhöht. Nach den bereits schönen Gewinnen im bisherigen Jahresverlauf komme es nun aber auch zu ersten Gewinnmitnahmen, so Händler.

Zu den Verlierern gehören ausserdem noch Vifor (-0,5%), Logitech (-0,9%), Nestlé (-0,4%), sowie CS (-0,9%), Givaudan (-0,4%), Sonova (-0,2%) und UBS (-0,8%).

+++

09:15

Der Swiss Market Index (SMI) legt kurz nach Eröffnung um 0,4 Prozent auf 9004 Punkte zu.

Swatch Group (+0,2 Prozent) legen verhalten zu. Die Aktie des Uhrenherstellers hatte am Vortag nach unerwartet schwachen Zahlen 6,1 Prozent eingebüsst. Nicht überraschend haben nun viele Analysten ihre Kursziele (deutlich) gesenkt. Die meisten liegen mit ihren Zielen allerdings über dem aktuellen Kurs (285,20), einzig der Analyst der UBS ist mit 245 Franken sehr pessimistisch.

Deutlicher im Plus sind derweil Lonza (+1,6 Prozent), Sika (+1,1 Prozent) und Novartis (+0,7 Prozent).

Die Banken Credit Suisse und UBS (beide je -0,2 Prozent) geben nach, obwohl die Deutsche Bank, ein Branchenkollege, erstmals drei Verlustjahren in Folge 2018 wieder Gewinn gemacht hat. Noch deutlicher als die beiden Grossbanken gibt der Zementhersteller LafargeHolcim (-0,4 Prozent) nach.

Im breiten Markt haben die Aktien von Bobst (-4,6 Prozent) einen schweren Stand. Der Westschweizer Verpackungsmaschinen-Hersteller hat eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Höher ist derweil Landis+Gyr (+0,8 Prozent). Hier sorgt ein Ausbau der Beteiligung durch die Lego-Erben auf über 15 Prozent für ein gutes Sentiment.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse 0,3 Prozent zu. Am Vortag schloss er praktisch unverändert bei 8969 Punkten.

Sämtliche SMI-Werte legen zu, am stärksten im Plus zeigen sich ABB, Adecco, Credit Suisse und UBS (alle je plus 0,4 Prozent).

Deutliche Abschläge gibt es bei Bobst (-6,7 Prozent), nachdem die Guidance für den Gewinn nach unten korrigiert werden musste.

Bewegung gibt es auch bei Landis+Gyr (+2,3 Prozent): Die Lego-Erben um den dänischen Milliardär Kirk Kristiansen kaufen weitere Aktien zu und halten neu gut 15 Prozent der Stimmen.

+++

07:40

Die Ölpreise haben sich am Freitagmorgen zunächst wenig bewegt. Händler sprachen von geringen Impulsen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,86 US-Dollar. Das waren zwei Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel dagegen geringfügig auf 53,72 Dollar.

Leichten Druck auf die Ölpreise übten chinesische Konjunkturdaten aus. Ein Stimmungsindikator aus der Industrie fiel auf den tiefsten Stand seit knapp drei Jahren. Die Entwicklung steht zum einen für die schon länger anhaltende konjunkturelle Abschwächung in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt. Zum anderen werden Belastungen infolge des Handelskonflikts mit den USA deutlich. China ist einer der grössten Energieverbraucher der Welt.

+++

06:35

Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte legte bis am Nachmittag 0,1 Prozent auf 20.797 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index notierte unverändert mit 1566 Zählern. Besonders Index-Schwergewichte wie Fast Retailing oder Fanuc Corp legten um bis zu zweieinhalb Prozent.

+++

06:30

Der Euro notierte im fernöstlichen Handel zum Dollar fast unverändert bei 1,1446 Dollar. Der Dollar blieb unverändert zum Yen bei 108,8 Yen.

Auch zum Franken bewegte sich der Euro kaum von der Stelle, das Währungspaar wurde am Morgen bei 1,1384 gehandelt. Für USD/CHF ergab das am frühen Morgen 0,9952 nach 0,9944 am Vorabend.

(cash/AWP/Reuters)