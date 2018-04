12:50

Bis am Mittag gewinnt der SMI 0,6% auf 8724 Punkte. Der 30 Aktien umfassende SLI steigt um 0,5% auf 1428 Zähler und der breite SPI um 0,5% auf 10'217 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titel notieren 21 im Plus und 9 im Minus.

Novartis rücken nach einem kaum veränderten Handelsstart nun um 0,7% vor. Der Pharmakonzern will das US-Unternehmen Avexis für 8,7 Milliarden Dollar übernehmen und so die Position als Gentherapie- und Neuroscience-Player ausbauen. Die beiden weiteren Schwergewichte Roche und Nestlé stützen mit Avancen von 0,9% bzw. 0,6% die Markterholung.

Steigende Kurse sind auch bei Zyklikern wie ABB (+1,3%), Richemont (+1,4%) oder Sonova (+1,2%) zu sehen. Bei den Grossbanken bleiben UBS (+0,8%) im Aufwärtstrend, Credit Suisse (-0,1%) geben hingegen leicht nach. Die Royal Bank of Canada hat in einer Sektorstudie die Kursziele den neuen Bewertungsniveaus angepasst und gesenkt, die Einstufungen aber mit "Sector Perform" (UBS) respektive "Outperform" (CS) bekräftigt.

Am breiten Markt drücken die gegen Viktor Vekselberg verhängten US-Sanktionen nun noch stärker auf die Kurse von Schmolz+Bickenbach (-7,4%), OC Oerlikon (-8,4%) und insbesondere Sulzer (-12%). An den drei Unternehmen ist Vekselberg über Renova massgeblich beteiligt. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

+++

12:40

Der Kurs der türkischen Landeswährung Lira fällt von einem Rekordtief zum nächsten. Am Montag war ein Euro zwischenzeitlich erstmals in der Geschichte über 5 Lira wert. Auch im Verhältnis zum US-Dollar erreichte die türkische Währung ein neues Rekordtief. Ein Dollar war bis zu 4,07 Lira wert. Seit geraumer Zeit fällt der Kurs der Lira stark. Experten führen dies vor allem auf das hohe türkische Leistungsbilanzdefizit sowie die niedrigen Realzinsen, also die Zinsen abzüglich der Inflation, zurück.

Terrence Malik anlatılacak bir olayı uzatmasını sever, seyirciyi uyutur..

Manzara görüntü düşkünü bir yönetmendir..

Aslında çok şey anlatır ama herkes anlayamaz onun filmlerini..#eurtry pic.twitter.com/UCjP93OaYs — ergün tekgül (@erguntekgul) April 9, 2018

+++

10:30

Die Schweizer Börse ist mit leicht höheren Kursen in die neue Woche gestartet. Händler sagen, nach wie vor stehe der Handelsstreit zwischen den USA und China im Fokus der Anleger. Es gebe allerdings Hoffnung eine Entspannung. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump getwittert, er rechne mit Zugeständnissen Chinas. Die US-Aktien-Futures deuteten eine höhere Eröffnung des Geschäfts an der Wall Street an. Der SMI legt um 0,7 Prozent auf 8734 Punkte zu. Am Freitag war der Leitindex um 0,8 Prozent gefallen.

Für Aufsehen sorgt Novartis: Der Pharmariese verstärkt mit einem Zukauf sein Gentherapiegeschäft. Der Konzern will für 8,7 Milliarden Dollar die US-Firma Avexis übernehmen. Die Transaktion soll Mitte 2018 abgeschlossen werden. Novartis verspricht sich von der Akquisition mehrere Milliarden Dollar Umsatz und einen starken Beitrag zum bereinigten operativen Ergebnis und zum Gewinn je Aktie 2020. Die Aktie legt um 0,8 Prozent zu.

Die Genussscheine von Roche steigen um 0,9 Prozent und Nestlé, ein weiteres SMI-Schwergewicht, legt 0,5 Prozent zu.

Gefragt sind zyklische Werte, da diese laut Händlern von einer Entspannung im Handelsstreit der USA mit China profitieren würden. Die Aktien von ABB, SGS und Lafarge-Holcim ziehen an.

Die Aktien der Banken sind ebenfalls auf den Kaufzetteln: Credit Suisse rücken um 0,3 Prozent vor und UBS ziehen 1,0 Prozent an. Die Versicherungsaktien gewinnen im Schnitt ein halbes Prozent.

Am breiten Markt fallen die Aktien von Sulzer auf, die 9,1 Prozent einbrechen. Der Industriekonzern lockert wegen der US-Sanktionen gegen seinen Grossaktionär Renova die Beziehungen zu der Beteiligungsgesellschaft. Sulzer erwerbe fünf Millionen Aktien von Renova, deren Anteil damit unter 50 Prozent sinke.

Die Anteile von Oerlikon und Schmolz+Bickenbach, an denen Renova ebenfalls massgeblich beteiligt ist, verlieren 9,1 und 5,8 Prozent.

+++

09:10

Die Handelsstreitigkeiten blieben das bestimmende Thema an den internationalen Finanzmärkten, heisst es. Zwar habe sich die kurz vor dem Wochenende nochmal hochgekochte Furcht vor einer Eskalation des Konflikts zwischen den USA und China über das Wochenende ein Stück weit gelegt, doch bleibe die Stimmung am Markt von Vorsicht geprägt.

Der SMI legt um 0,24 Prozent auf 8691 Punkte zu. In der vergangenen Woche zeigte der Leitindex von Tag zu Tag wechselnde Kursrichtungen.

An der Schweizer Börse richtet sich der Fokus der Anleger auf Novartis (+0,15 Prozent). Der Pharmakonzern will das US-Unternehmen Avexis für 8,7 Milliarden Dollar übernehmen. Mit dem Zukauf will man die Position als führendes Gentherapie- und Neuroscience-Unternehmen ausbauen, hiess es. Avexis entwickelt einen Produktkandidaten zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie (SMA). Der Zukauf soll durch verfügbare Barmittel und kurzfristiges Fremdkapital finanziert werden.

Mehr zum Avexis-Deal: Novartis greift ziemlich tief in die Tasche

Die beiden weiteren Schwergewichte Roche (+0,32 Prozent) und Nestlé (-0,03 Prozent) notieren in verschiedene Richtungen. Nestlé-Präsident Paul Bulcke zeigte in einem Interview in der Wochenendpresse auf, dass der Nahrungsmittelkonzern den Zuckergehalt in seinen Produkten in den vergangenen Jahren eigenständig gesenkt hat und damit im Kampf gegen die Fettleibigkeit nicht nur auf Drohungen aus der Politik reagiere. Zudem werde Nestlé künftig weiter wachsen und dabei die Steigerung der Margen anstreben. Etwas deutlicher geht es mit Zyklikern wie ABB (+0,70 Prozent), Adecco (+0,59 Prozent) oder Clariant (+0,09 Prozent) nach oben.

Am breiten Markt hat die Burkhalter-Gruppe (-0,37 Prozent) das vergangene Jahr mit einem klar tieferen Ergebnis abgeschlossen. Der Ergebnisrückgang kommt allerdings nicht überraschend, da nach dem Abschluss der Arbeiten am Gotthard-Basistunnel Einnahmen weggefallen sind. Die Aktionäre müssen sich mit einer tieferen Dividende zufrieden geben.

Bossard (noch kein Kurs) hat im ersten Quartal den Umsatz weiter markant gesteigert. Die Gruppe konnte in allen drei Marktregionen solide zulegen und übertraf auch die hohen Erwartungen der Analysten. Auch mit Blick auf das Gesamtjahr zeigt sich das Management weiterhin zuversichtlich und hat die bisherige Umsatzprognose denn auch bestätigt.

Gut könnte sich der Handel mit Interroll-Aktien (+1,18 Prozent) entwickeln. Die Tessiner haben von einem führenden Express- und Paketzustelldienst in Nordamerika Folgeaufträge zur Lieferung von Sortieranlagen erhalten. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag.

Panic in Switzerland as US sanctions Russian oligarch Vekselberg who holds stakes at Renova, Sulzer, Oerlikon, Schmolz & Bickenbach and Züblin. No US dollar payments allowed anymore. pic.twitter.com/7uPr5q3ymX — Russian Market (@russian_market) April 7, 2018

Derweil leiden Rieter (-2,78 Prozent) unter dem Dividendenabgang zu leiden, während Sulzer noch keine Bewegungen zeigen, nachdem von Renova 5 Prozent der Aktien zurückgekauft werden. Basilea (+0,60 Prozent) erhalten von der kanadischen Marktzulassung für Zevtera leichten Rückenwind.

Schon bald wird die Schweizer Börse mit dem Allschwiler Biopharma-Unternehmen Polyphor und dem Logistiker Ceva weiteren Zuwachs erhalten. Beide Unternehmen wollen im Verlauf des zweiten Quartals den Börsengang wagen.

+++

08:20

Die asiatischen Anleger haben sich von dem schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China nicht aus der Ruhe bringen lassen. Über das Wochenende hatten sich die Wogen ein Stück weit geglättet. Am Montag legte Japans Leitindex Nikkei 225 zum Handelsschluss um 0,5 Prozent auf 21 678,26 Punkte zu.

Hongkongs Hang Seng gewann im späten Handel sogar 1,26 Prozent. In Festland-China gaben die Börsen nach den Feiertagen in der vergangenen Woche am Montag hingegen etwas nach. Der CSI 300 , der die wichtigsten Werte auf dem chinesischen Festland abbildet, lag im späten Handel 0,07 Prozent tiefer.

+++

08:10

Nach Berechnungen von Julius Bär wird der SMI mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 8662 in den Handel gehen. Zykliker wie ABB (-0,14 Prozent) und Adecco (-0,12 Prozent) sowie die Banken UBS und Credit Suisse (beide -0,12 Prozent ) werden etwas tiefer gestellt als der übrige Markt. Die Aktie von Novartis (-0,9 Prozent) fällt nach der angekündigten Milliarden-Übernahme von Avexis gemäss der Berechnungen nicht sonderlich aus dem Rahmen (zu den vorbörslichen Kursen).

+++

06:45

Die japanischen Börsen ziehen zum Wochenstart etwa an. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendiertum 0,55 Prozent höher bei 21'686 Punkten. Zunächst sah es nach einem eher lustlosen Handel aus.

Börsianer sagten, im Fokus bleibe der Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump rechnet hier mit Zugeständnissen der Volksrepublik. US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte, er erwarte keinen Handelskrieg. Beides sorgte an der Börse für Erleichterung.

.@TomiLahren on China trade war fears: "When the United States leads from the front, others come to the table. We're seeing it in almost every area." @NextRevFNC pic.twitter.com/jVwB1mvetV — Fox News (@FoxNews) April 9, 2018

Der Euro gab im fernöstlichen Handel leicht nach und kostete 1,2271 Dollar. Die US-Devise tendierte zum Yen kaum verändert bei 107,18 Yen.

(cash/AWP/Reuters)