12:40

Sie sprechen von einem "lahmen Montagshandel". Tatsächlich halten sich die Schwankungen in engen Grenzen. Die Stimmung am Markt sei grundsätzlich nach wie vor intakt, wurde betont.

Mit einem gewissen Erstaunen nahmen Analysten gleichwohl zur Kenntnis, dass sich die sehr guten Vorgaben aus den USA vom Freitagabend nicht auf den europäischen Aktienhandel übertrugen. Die Dollarschwäche schmälere auf dem alten Kontinent noch immer die Investitionsbereitschaft, heisst es zur Begründung.

Der SMI notiert am Mittag 0,3% tiefer bei 9489 Punkten, und damit am untersten Rand der bisherigen Schwankungsbreite. Der 30 Aktien umfassende SLI verliert 0,2% auf 1557 und der breite SPI 0,2% auf 10'904 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 16 im Minus, 11 im Plus und 3 unverändert. Keiner zeigt eine Kursveränderung von mehr als 1%.

Die deutlichsten Verluste erleiden aktuelle SGS (-1,0%). Die Gewinnmitnahmen der Vorwoche im Nachgang zur Zahlenpräsentation setzten sich fort, heisst es unter Händlern. Die Aktie sei nun mal nicht mehr billig, lautet der Tenor.

Dahinter geben die schwergewichtigen Novartis (-1,0%) am stärksten nach. Nachdem die Titel in der Vorwoche rund um die Zahlenpräsentation um über 5% angezogen hatten, komme es nun offensichtlich zu Gewinnmitnahmen, kommentieren Händler die Einbussen. Eher nebensächlich sei, dass die von Novartis übernommene Gesellschaft Advanced Accelerator Applications (AAA) von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für das Medikament Lutathera bei der Behandlung von bestimmten Tumoren des Verdauungstrakts erhalten hat.

Auch die anderen beiden Schwergewichte Nestlé (-0,3%) und Roche (-0,2%) wirken bremsend. Roche wird am Donnerstag Zahlen vorlegen. Die Gesellschaft erhielt ausserdem von der FDA den "Breakthrough"-Status für das orale Medikament Balovaptan gegen Autismus Spektrumstörung.

Die deutlichsten Gewinne verzeichnen auf der anderen Seite Clariant (+0,9%). Die Chemie-Papiere machen damit einen weiteren Teil der Verluste wett, die sie am letzten Donnerstag erlitten hatten. Damals war bekannt geworden, dass der Grossaktionär White Tale seinen Anteil an die saudische Sabic verkauft hat - was Fantasie aus dem Titel nahm. Im Nachgang des Deals mutmassten Analysten aber darüber, dass die Saudis über kurz oder lang eine Übernahmeofferte für Clariant lancieren könnten.

Am breiten Markt avancieren AMS um 18%, nachdem das Unternehmen vorbörslich Angaben zum Umsatz gemacht hat und gleichzeitig die mittelfristigen Wachstumsziele noch einmal markant erhöht hat. In einem ersten Kommentar gibt sich beispielsweise die ZKB erfreut darüber, dass das Unternehmen die Umsatz-Guidance von 1,5 auf 2,2 Milliarden Euro angehoben habe. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

+++

11:15

Der Euro notiert zum Franken bei 1,1618 Franken wieder komfortabel oberhalb der 1,16er-Marke. Im frühen Handel war das Paar bis auf 1,1587 abgerutscht. Wie aus dem Markt zu hören ist, gibt es vage Spekulationen, die SNB greife aktuell in den Markt ein, um den Franken abzuwerten. Gleichzeitig gebe es andere Stimmen, die dies als Gerüchte abtäten. Der Dollar tritt zum Franken dagegen mit 0,9361 Franken mehr oder weniger auf der Stelle.

Gegenüber dem Dollar präsentiert sich der Euro zu Wochenbeginn etwas schwächer. Am Montagvormittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,2410 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen.

+++

10:55

Die Schweizer Börse tendiert am Montagmorgen schwächer. Mangels Anschlusskäufen schmolzen die frühen Gewinne rasch wieder ab. Händler sagen, die Stimmung sei dank der überwiegend besser als erwarteten Firmenergebnisse weiterhin gut. Einer Analyse der Credit Suisse zufolge haben 80 Prozent der US-Unternehmen die Konsensschätzungen übertroffen. Der schwächelnde Dollar dämpfe aber den Risikoappetit der Anleger, heisst es weiter.

Der SMI notiert mit 9495 Punkten 0,2 Prozent tiefer. Am Freitag hatte der Leitindex 0,3 Prozent angezogen.

Im Fokus der Anleger stehen die Aktien von AMS, die um 17,6 Prozent in die Höhe schiessen. Der Chip- und Sensorenhersteller hat 2017 den Umsatz auf den Rekordwert von 1,06 Milliarden Euro nahezu verdoppelt. Und in den nächsten Jahren rechnet die Firma mit einem stärkeren Umsatzplus als bislang: Die Wachstumsprognose für den Zeitraum 2016 bis 2019 wurde auf durchschnittlich 60 Prozent angehoben. Ab 2019 peilt AMS zudem eine bereinigte Betriebsgewinnmarge (Ebit) von 30 Prozent an. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) stufte die Anlageempfehlung aufgrund der besseren längerfristigen Visibilität auf "Übergewichten" von "Marktgewichten" hoch.

Gefragt sind Finanzwerte: Die Aktien der Grossbank Credit Suisse steigen um 0,2 Prozent und die der UBS rücken um 0,4 Prozent vor. Die Vermögensverwalter GAM und Vontobel ziehen rund ein halbes Prozent an. Versicherungsaktien hingegen tendieren mehrheitlich negativ.

Mherheitlich freundliche Kurse verbuchen die Aktien von zyklischen Firmen: ABB, Adecco und Sika ziehen an. Lafarge-Holcim dgegen geben nach.

Nicht gefragt sind die Anteile der Marktschwergewichte. Trotz guter Nachrichten sinken die Aktien von Novartis um 0,6 Prozent. Der Pharmatitel war in der vergangenen Woche nach der Bilanzvorlage stark gestiegen. Das Medikament Lutathera des kürzlich von Novartis übernommenen französischen Krebsspezialist Advanced Accelerator Applications ist in den USA zur Behandlung neuroendokriner Tumore der Bauchspeicheldrüse und im Margen-Darm-Bereich zugelassen worden.

Roche verlieren 0,2 Prozent. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Roche-Medikament Balovaptan/RG7314 als sogenannten Therapiedurchbruch (Breakthrough Therapy Designation) zur Behandlung von Autismus eingestuft. Die Aktie von Nestlé sinkt ebenfalls um 0,2 Prozent.

Am breiten Markt sind die Papiere von Santhera nach anfänglichen Verlusten wieder in positives Terrain zurückgekehrt und gewinnen 0,5 Prozent. Die Pharmafirma hat die Verkaufserlöse des Medikaments Raxone 2017 vorläufigen Angaben zufolge um 21 Prozent auf 22,9 Millionen Franken gesteigert. Der Verlust dürfte sich auf 50 bis 55 Millionen Franken belaufen. Für 2018 stellt Santhera 28 bis 30 Millionen Franken Raxone-Umsatz in Aussicht. Das Unternehmen, das jüngst einen herben Rückschlag mit Raxone zu verkraften hatte, verfügte Ende vergangenen Jahres über 58,2 Millionen Franken liquide Mittel.

+++

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) notiert zum Wochenstart praktisch unverändert bei 9517 Punkten.

Givaudan (+0,1 Prozent) waren am Freitag nach der Zahlenvorlage etwas abgestraft worden und erholen sich nun von diesem kleinen Taucher vorerst nur leicht. Leichte Unterstützung erhalten sie von einer moderaten Kurszielerhöhung (2327 von 2260 Franken) von Goldman Sachs. Der aktuelle Kurs beträgt 2213 Franken. Das organische Wachstum habe sich im zweiten Halbjahr in beiden Divisionen beschleunigt, heisst es im Kommentar lobend. Allerdings blieben Bedenken gegenüber der künftigen Margenentwicklung bestehen, weshalb die 'Hold'-Einstufung nach wie vor gelte.

Novartis (-0,6 Prozent) und Roche (-0,1 Prozent) notierten beide vorbörslich noch positiv, fallen aber zum Börsenstart. Von beiden Unternehmen liegen Neuigkeiten vor. So hat die von Novartis übernommene Gesellschaft Advanced Accelerator Applications (AAA) von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für das Medikament Lutathera bei der Behandlung von bestimmten Tumoren des Verdauungstrakts erhalten. Roche erhielt derweil von der FDA den "Breakthrough"-Status für das orale Medikament Balovaptan gegen Autismus Spektrumstörung.

Die beiden Grossbankentitel CS (+0,5 Prozent) und UBS (beide je +0,5 Prozent) legen zu. Somit lässt die Investoren eine mögliche Busse der US-Behörden gegen die UBS wegen angeblicher Manipulation an den amerikanischen Terminmärkten kalt.

Aryzta verlieren 3,5 Prozent, nachdem die Aktie schon an den letzten beiden Handelstagen nach einer Gewinnwarnung fast um 30 Prozent eingebrochen waren. Der Analyst von Goldman Sachs giesst nun noch mehr Öl ins Feuer, indem er die Papiere neuerdings zum Verkauf empfiehlt.

Am breiten Markt schiesst AMS (+25,1 Prozent) in die Höhe, nachdem das Unternehmen vorbörslich Angaben zum Umsatz gemacht hat und gleichzeitig die mittelfristigen Wachstumsziele noch einmal erhöht hat.

Im Fokus sind in diesem Segment ausserdem Bossard (+0,4 Prozent) nach der Ankündigung eines CEO-Wechsels sowie Santhera (-5,0 Prozent) nach Angaben zum Geschäftsverlauf.

+++

08:35

Im Windschatten der steigenden Bondrenditen in den USA liegt die der fünfjährigen deutschen Bundesanleihe erstmals seit gut zwei Jahren wieder über null Prozent. Ihre zehnjährigen Pendants in Deutschland rentieren mit 0,660 Prozent ebenfalls so hoch wie zuletzt im Dezember 2015.

+++

08:15

Kursgewinne an den Börsen in den USA und Asien geben dem Schweizer Aktienmarkt zum Wochenauftakt Rückenwind. Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,9 Prozent zu.

Deutlich im Plus notieren die beiden Pharma-Schwergewichte Novartis (+1,2 Prozent) und Roche (+1,0 Prozent). Noch positiver präsentieren sich aus dem Leitindex vorbörslich nur Givaudan (+1,5 Prozent).

Im Mid-Cap-Bereich gibt es zwei grosse Auffälligkeiten: AMS legen 18,2 Prozent zu, nachdem die Mittelfristziele nach oben angepasst wurden. In die andere Richtung geht es bei Aryzta (-1,8 Prozent), deren Aktienkurs nach einer Gewinnwarnung letzte Woche bereits stark unter Druck geraten war.

+++

07:50

Die Ölpreise sind am Montag uneinheitlich in die neue Handelswoche gestartet. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete im frühen Handel 70,44 US-Dollar. Das waren acht Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg dagegen um 19 Cent auf 66,34 Dollar.

Obwohl die Ölpreise in den vergangenen Tagen etwas nachgegeben haben, sind sie nicht weit von ihren unlängst erreichten dreijährigen Höchstständen entfernt. Beflügelt wurden die Preise zuletzt vor allem durch den schwächeren amerikanischen Dollar, der Rohöl für Investoren ausserhalb des Dollarraums vergünstigt und somit deren Rohölnachfrage erhöht hat.

Crude thinking: Why the oil price is so high https://t.co/UgNSKEDmoJ via @TheEconomist — Fabio Scacciavillani (@Scacciavillani) 29. Januar 2018

Tendenzielle Belastung kommt dagegen von der US-amerikanischen Erdölindustrie, die ihre Produktion angesichts deutlich gestiegener Weltmarktpreise Zug um Zug ausweitet. Dies stellt eine Bedrohung für die Strategie des Ölkartells Opec dar. Die Opec hat ihre Förderung zusammen mit anderen grossen Produzenten gedeckelt, um so das Angebot zu verknappen und die Preise anzuheben.

+++

07:45

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn zunächst nur wenig von der Stelle bewegt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2413 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Auch zum Schweizer Franken zeigt sich der Euro derweil mit 1,1620 CHF wenig verändert. Der US-Dollar wird derweil mit 0,9361 nach 0,9351 CHF gehandelt.

+++

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert im späten Nachmittagshandel mit einem Zuwachs von 0,1 Prozent auf 23'654 Punkten. Vor allem Chip-Ausrüster und Versicherer legten zu.

In New York hatte der Dow Jones am Freitag 0,8 Prozent fester geschlossen. Der breiter gefasste S&P 500 legte 1,2 Prozent zu, die Nasdaq 1,3 Prozent.

Die Börse in Shanghai tendierte am Montag indes 0,6 Prozent schwächer. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg allerdings um 0,1 Prozent.

William Pesek: Trump currency war increases risks for Asia- Nikkei Asian Review https://t.co/gCILzYjHC4 — Abraham Alegria Ulloa (@AbrahamAlegriaU) 29. Januar 2018

Ein Euro wurde mit 1,2402 Dollar bewertet und damit 0,15 Prozent niedriger als zum US-Handelsschluss am Freitag. Zum Yen wurde der Dollar mit 108,83 Yen etwas fester gehandelt.

( cash/AWP/Reuters)