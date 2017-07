09:15

Der SMI geht mit einem Plus von 0,05 Prozent in den Handel und erreicht nach wie vor nicht die 9000er-Marke. Der Stand kurz nach Börsenöffnung ist 8949 Punkte. Am Montag lag der Schlusskurs um 0,7 Prozent bei 8944 Punkten höher.

Die Schwergewichte Nestlé (-0,4 Prozent) und Novartis (-0,2 Prozent) sind heute beide im Minus. Roche hingegen zieht mit 0,5 Prozent an.

Bewegung in verschiedene Einzelaktien bringen Analystenvoten. So geht es mit Adecco um 1,6 Prozent nach unten, nachdem die Deutsche Bank die Aktien des Personaldienstleisters auf "Sell" von "Hold" gesenkt und das Kursziel deutlich reduziert hat. Der zuständige Analyst geht davon aus, dass sich die Personalvermittlungs- und Rekrutierungsmärkte sich im Laufe des Jahres 2018 verlangsamen dürften.

Ein Ausschlag auf die andere Seite ist bei Clariant zu sehen, die sich um 1 Prozent verteuern. Denn Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für den Spezialchemiekonzern erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Zudem zählen die Titel neu zu den "Swiss Top Picks". Clariant bleibe nicht nur durch die Fusion mit Huntsman eine sehr interessante Anlagemöglichkeit, so der zuständige Analyst. Die angepeilten Synergien sieht der Experte als zu niedrig an - allein durch die dann verdoppelte Grösse dürfte hier mehr möglich sein.

Givaudan (-0,2 Prozent) tendieren mit dem Markt. Der Aromen- und Riechstoffhersteller übernimmt den niederländischen Anbieter von Nahrungsingredienzen Vika B.V. mit weltweit über 200 Mitarbeitenden. Analysten begrüssen den Kauf des Herstellers natürlicher Aromen, der den Umsatz der Genfer um rund 1,5 Prozent wachsen lassen wird.

We announce plans to acquire Vika B.V. to strengthen our global offering in natural and integrated solutions: https://t.co/TQKxQ8gBLP pic.twitter.com/0NFCuoxGzl — Givaudan (@Givaudan) July 11, 2017

Im breiten Markt ist eine Reihe von Unternehmen bereits mit vorläufigen Zahlen zum ersten Semester angetreten. So rechnen Energiedienst und das Messtechnikunternehmen Inficon mit einem höheren Betriebsgewinn, während beim Online-Reiseanbieter Lastminute.com die Abwertung des britischen Pfunds auf die Geschäfte gedrückt hat. Unter dem Strich könnte sogar ein Verlust resultieren.

Der Handels- und Dienstleistungskonzern DKSH wiederum baut seine Marktpräsenz in Indonesien aus und übernimmt eine Mehrheit von 60 bis 65 Prozent an der PT Wicaksana mit Sitz in Jakarta. Damit schafft DKSH den Markteintritt für Konsumgüter und Pharma-Produkte in Indonesien.

08:30

In Fernost haben die Börsen den Handel beendet. In Tokio zog der Nikkei-Index 0,6 Prozent auf 20'195 Punkte an. Der schwächere Yen schürt bei Anlegern die Kauflaune. Zudem sei die Lage in Asien zurzeit, abgesehen von den Spannungen mit Nordkorea, ruhig, sagte Kyoya Okazawa von der Bank BNP Paribas. Das sorge unter Investoren für Erleichterung. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg 0,8 Prozent. Kaum vom Fleck kamen dagegen die Aktienmärkte in Shanghai und Australien.

08:10

Der SMI bewegt sich vorbörslich um 0,2 Prozent auf 8960 Punkte nach oben. Am meisten legt die Aktie der Credit Suisse zu (+0,5 Prozent. Mit Werten zwischen 0,2 und 0,3 Prozent legen auch die Zykliker ABB, Richemont, Givaudian und LafargeHolcim, Sika und Swatch zu. Die Grossbank UBS steigt um 0,25 Prozent (zu den vorbörslichen Kursen).

Einzige Aktie mit rückäufigem Vorbörsen-Kurs ist Adecco (-1,2 Prozent). Die Deutsche Bank hat die Aktien des Personalvermittlers auf Sell von Hold zurückgestuft und das Kursziel auf 60 von 77 Franken gesenkt.

Is Janet Yellen still calling the tune in financial markets? https://t.co/poWbUAYi1Z pic.twitter.com/SfHGaDV8D7 — MarketWatch (@MarketWatch) July 11, 2017

US-Notenbankchefin Janet Yellen wird am Mittwoch und Donnerstag den zuständigen Ausschüssen des Kongresses Bericht über die geldpolitische Lage in den USA erstatten. Anleger erhoffen sich Hinweise darauf, wie die Notenbank ihre durch Anleihenkäufe aufgeblähte Bilanz verkleinern will.

Fed-Direktorin Lael Brainard wird sich zudem bei einer Veranstaltung in New York am Abend zum gleichen Thema äussern - allerdings erst nach Börsenschluss in Europa.

06:50

Vor dem Auftritt von US-Notenbankchefin Janet Yellen am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress gaben sich viele Anleger vorsichtig. Börsianer versprechen sich von Yellen weitere Hinweise auf Zeitpunkt und Ausmass der kommenden Zinserhöhungen.

In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,4 Prozent höher bei 20'168 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg 0,5 Prozent. Am Devisenmarkt in Fernost stieg der Dollar zur japanischen Währung geringfügig auf 114,09 Yen. Der Euro notierte minimal schwächer mit 1,1395 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9662 Franken je Dollar und 1,1010 Franken je Euro gehandelt.

An den Rohstoffmärkten zogen die Ölpreise an. US-Öl lag 0,4 Prozent höher bei 44,59 Dollar, die Nordseesorte Brent gewann ebenfalls 0,4 Prozent auf 47,08 Dollar.

(cash/AWP/Reuters)