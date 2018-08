09:15

Der Swiss Market Index fällt im frühen Handel um 0,17 Prozent auf 9044 Punkte. Die höher aus dem Handel gegangene Wallstreet und die Kursavancen der asiatischen Märkte sorgen zwar für freundliche Vorgaben. Denn die Marktteilnehmer geben sich derzeit der Hoffnung hin, dass sich die USA und China in den am Mittwoch stattfindenden Gesprächen im Handelsstreit einigen könnten, hiess es im Markt. Doch US-Präsident Donald Trump selbst hatte jedoch in einem Interview erklärt, er selbst erwarte wenig von den Gesprächen.

Impulse erhält der heimische Markt am Dienstag von zahlreichen Halbjahresabschlüssen von Unternehmen im breiten Markt. Dazu zählen der Baukonzern Implenia (-5 Prozent), der Pharmazulieferer Siegfried (+0,8 Prozent), die Industrieunternehmen Huber+Suhner (+10 Prozent) und Komax (+8 Prozent) oder auch Banken wie die Luzerner Kantonalbank (unverändert) und die VP Bank (-4,5 Prozent).

Bei den Bluechips sinken die Aktien von Swatch (-1,1 Prozent) und Richemont (-0,6 Prozent) am deutlichsten. Im Juli stiegen die Uhrenexporte nominal um 6,6 Prozent auf 1,82 Milliarden Franken. Die Zürcher Kantonalbank hatte aber ein Plus von 6,2 Prozent erwartet. Leicht im Plus bei den SMI-Aktien sind bloss die Grossbanken UBS und Credit Suisse sowie Roche, Lonza und LafargeHolcim.

Im SLI leiden Aryzta (-1 Prozent) unter einer deutlichen Kurszielsenkung durch Goldman Sachs. Die vom Backwarenkonzern angekündigte Kapitalerhöhung helfe zwar beim Schuldenabbau, doch die Herausforderungen im operativen Geschäft blieben unverändert hoch.

08:50

Asiens Börsen haben am Dienstag ihren Erholungskurs überwiegend fortgesetzt. Besonders deutliche Gewinne verzeichneten erneut vor allem die Festlandbörsen Chinas. Sie hatten bereits zu Wochenbeginn von staatlich gestützten Fonds profitiert, die Aktien kauften, um den Markt zu stabilisieren. Im Fokus an den Börsen stand nach wie vor der Handelskonflikt der USA mit China. Der US-Präsident habe allerdings Hoffnungen auf eine Einigung zunächst einmal wieder gebremst, hiess es etwa seitens der Helaba. Die Experten verwiesen dafür auf Aussagen von Donald Trump, dass bei Verhandlungen wohl nicht viel herauskommen dürfte.

An den Märkten allgemein wird aber dennoch fest damit gerechnet, dass es vor den Zwischenwahlen im November in den USA zu einer Einigung kommen werde, denn dann müsse Trump Erfolge vorweisen.

An den chinesischen Festlandbörsen gewann der CSI-300-Index zuletzt 1,84 Prozent auf 3327,51 Punkte und verringerte damit seine etwas mehr als fünfprozentigen Verluste aus der Vorwoche weiter spürbar. In Hongkong, wo ebenfalls noch gehandelt wurde, kletterte der Hang-Seng-Index zuletzt um 0,50 Prozent auf 27 735,81 Punkte und stieg damit den dritten Tag in Folge. Diesmal stützten die Kursgewinne des Schwergewichts AIA Group. Die Papiere der grössten börsennotierten panasiatischen Lebensversicherungsgruppe rückten zuletzt um 1,6 Prozent vor.

Der japanische Nikkei 225 beendete den Handel am Dienstag kaum verändert mit plus 0,09 Prozent auf 22 219,73 Punkte. Der breite Topix verlor 0,40 Prozent.

Asia stocks up led by EM Asia and HK/China on hopes trade tensions may ease. Trump comments not fundamentally positive, but could help equities in the short term as they contribute towards further Dollar weakness. China Yuan on track for 4th session of gains. Euro trades >$1.15. pic.twitter.com/OEQ0Jtm9D1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 21. August 2018

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,06 Prozent tiefer geschätzt. Der SMI Future notierte mit 9030 Punkten um 0,3 Prozent schwächer. Am Vortag war der Leitindex um 0,6 Prozent gestiegen.

Händler sagten, Präsident Donald Trump habe die Hoffnung auf eine Entspannung des Handelsstreits der USA mit China, die die Märkte zu Wochenbeginn angeschoben hatte, gedämpft. In einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters signalisierte er, in dem Streit um höhere Zölle einen langen Atem zu haben. Bei den Verhandlungen diese Woche in Washington zwischen einer chinesischen und einer amerikanischen Delegation werde wohl nicht viel herauskommen.

Die Aktie von Sika legt mit 0,43 Prozent am deutlichsten zu. Vorbörslich wurden auch die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch etwas höher indiziert. Im Juli stiegen die Uhrenexporte nominal um 6,6 Prozent auf 1,82 Milliarden Franken. Die Zürcher Kantonalbank hatte ein Plus von 6,2 Prozent erwartet.

Bei den Mid Caps sticht Komax mit einem Sprung von +5,6 Prozent am deutlichsten hervor. Der Kabelmaschinenhersteller hat den Halbjahresgewinn dank des Wegfalls von ausserordentlichen Aufwendungen um 52 Prozent auf 28,3 Millionen Franken gesteigert. Für das zweite Halbjahr rechnet die Kabelmaschinen-Firma mit einem Ergebnis im Rahmen der ersten sechs Monate. Das Ergebnis sei deutlich besser als erwartet, hiess es am Markt.

07:55

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 72,31 US-Dollar. Das waren zehn Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September stieg um 26 Cent auf 66,69 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern warten die Anleger am Ölmarkt auf ein Treffen von Vertretern der USA und von China und hoffen auf Fortschritte zur Beilegung des Handelsstreits der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt. Nach einem Bericht der Wirtschaftszeitung "Wall Street Journal" sind die Gespräche für Mittwoch und Donnerstag geplant. Zuletzt hatte die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Streits die Ölpreise mehrfach belastet.

Gebremst werden die Ölpreise durch jüngste Pläne der US-Regierung, die das Anzapfen der strategischen Ölreserve der Vereinigten Staaten vorsehen. Mit der Massnahme sollen Angebotsausfälle in Folge von US-Sanktionen gegen das wichtige Förderland Iran ausgeglichen werden. Wie aus einer Mitteilung des US-Energieministeriums hervorgeht, sehen die Planungen vor, 11 Millionen Barrel aus der Reserve in den Monaten Oktober und November freizugegeben.

Oil trades near $67 a barrel as investors weigh an expected decline in American inventories against the U.S. government’s plans to release crude from its emergency stockpile https://t.co/JKwQlfD5Qq — Bloomberg (@business) 21. August 2018

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert 0,33 Prozent höher bei 22'272 Punkten. Zuvor lag der Nikkei leicht in Minus.

Nikkei 225 rallying hard. Now green after huge gap down. China also opens up green by 1.5%. Dow 50k next fellas — Brandon (@Bravo_Tango3) 21. August 2018

Grund dafür: Der Dollar fiel um 0,18 Prozent auf 109,87 Yen. Damit wurde die psychologisch wichtige Marke von 110 Yen erstmals seit Ende Juni wieder unterschritten.

Die Kritik von US-Präsident Donald Trump an den Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank Fed schwächte den Dollar. Trump dämpfte auch die Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit mit China.

Der Dow Jones schloss am Abend zuvor 0,4 Prozent höher auf 25'758 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 2857 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 7821 Punkte.

06:25

Ein Euro wurde in Fernost mit 1,1518 Dollar gehandelt, deutlich im Plus gegenüber dem späten New Yorker Handel am Montag. Der Euro handel kaum verändert bei 1,1397 Franken. Der Dollar handelt bei 98,80 Rappen.

