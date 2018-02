09:10

Der Swiss Market Index (SMI) eröffnet den Handel etwas überraschend mit plus 0,5 Prozent bei 8806 Punkten. Am Vorabend hatte sich der Ausverkauf an der Wall Street fortgesetzt, grosse Abschläge sind auch an den asiatischen Börsen zu sehen. Die grosse Unsicherheit am Markt ist gut am Volatilitätsindex für den Schweizer Markt abzulesen. Der VSMI kletterte am Vortag um über 15 Prozent in die Höhe.

Positiv notieren Swiss Re (+0,4 Prozent), die bereits am Vortag zu den wenigen Gewinnern zählten. Der Rückversicherer führt derzeit Gespräche über einen möglichen Eintritt des japanischen Technologiekonzerns Softbank als Grossaktionär. Am deutlichsten legen jedoch die Titel von Zurich (+1,3 Prozent), Roche (+0,7 Prozent) und Nestlé (+0,6 Prozent) zu.

Unter Druck stehen am Freitag aber eine Reihe von Zyklikern, wobei ABB (-1,1 Prozent) die deutlichen Verluste des Vortages nach der Zahlenvorlage weiter ausbauen. Noch mehr büssen Lonza ein (-1,6 Prozent).

Im breiten Markt haben Ems-Chemie (+0,9 Prozent), das Immobilienunternehmen Mobimo (-1,8 Prozent) und die Graubündner Kantonalbank (Kurs unverändert) Geschäftszahlen vorgelegt. Ems hat die Analystenvorgaben bei Umsatz und Gewinn knapp geschlagen.

Ein erneuter Kursrutsch an der Wall Street hat die Börsen in Asien in die Tiefe gezogen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index rutschte am Freitag um 2,3 Prozent auf 21.382 Punkte ab. Auf Wochensicht summierte sich der Verlust damit auf 8,1 Prozent.

Auch die Börsen in China, Australien und Südkorea gaben deutlich nach. "Anleger müssten damit rechnen, dass die Schwankungen an den Aktienmärkten noch eine Weile anhalten", sagte Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. Die Furcht vor einer steigenden Inflation und höheren Zinsen hatte am Donnerstag zu einem vierprozentigen Absturz an der Wall Street geführt. Bereits zu Wochenbeginn war es steil bergab gegangen.

Seit Ende Januar hat der Dow-Jones-Index mehr als zehn Prozent verloren. Anleger rätseln, ob die heftigen Ausschläge der Beginn einer größeren Korrektur sind oder nur eine Delle. An der guten wirtschaftlichen Lage habe sich nichts geändert, sagte Volkmar Baur, Anlagestratege bei der Deutschen Bank. "Das dürfte riskante Anlageklassen nach der Korrektur stützen."

In Japan sackten die Aktien von Nissan um drei Prozent ab. Der Autobauer dampfte seine Gewinnziele für das im März endende Bilanzjahr ein und rechnet damit, dass der operative Gewinn auf umgerechnet 4,2 Milliarden Euro zurückgeht. Ein Jahr zuvor hatte er noch 5,5 Milliarden im Jahr verdient. Um drei Prozent nach oben ging es dagegen für den japanischen Kamera-Hersteller Nikon, der mit seinen Geschäftszahlen die Erwartungen der Analysten übertraf.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,5 Prozent nach. Gestern schloss der Leitindex 2,4 Prozent tiefer bei 8763 Punkten.

Vorbörslich präsentiert sich aus dem SMI einzig Nestlé positiv (+0,3 Prozent). Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal wäre bereit, die 23-prozentige Beteiligung von Nestle an L'Oreal zurückzukaufen, sollte sich Nestle zu einem Verkauf entschliessen. Das sagte L'Oreal-Chef Jean-Paul Agon laut "Financial Times" in einem Interview.

Die restlichen Werte aus dem Leitindex notieren mit Abschlägen zwischen 0,4 (SGS) bis 0,9 (ABB, Adecco, UBS) Prozent.

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar wenig bewegt. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,2265 USD. Ein überraschender Rückfall der USA in den "Shutdown"-Modus konnte den Dollar nicht schwächen.

Gegenüber dem Schweizer Franken liegt der Euro am Freitagmorgen mit zuletzt 1,1495 CHF unter der Marke von 1,15. Der US-Dollar wird zu 0,9371 CHF ebenfalls etwas tiefer gehandelt.

Die meisten Indizes konnten ihre Verluste der ersten Handelsstunde etwas verringern. In China brach der Shanghaier Composite Index am Freitag um vier Prozent ein. Deutlich fielen auch die Verluste in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong aus, wo der Leitindex Hang Seng um 3 Prozent auf 29 135 Punkte absackte.

Auslöser für die Talfahrt in Asien waren abermals die schwachen Vorgaben aus den USA. Am US-Aktienmarkt war es am Vortag zum zweiten Mal in dieser Woche zu einem Ausverkauf gekommen. Erstmals seit November schloss der Dow Jones Industrial unter 24 000 Punkten.

Letztlich ging er am Donnerstag mit einem Abschlag von 4,15 Prozent oder mehr als 1000 Punkten bei 23 860,45 Zählern aus dem Handel. Aktuell deuten bei Brokern erstelle Indikationen wieder auf eine leichte Erholung hin. Bei IG wird der Dow derzeit auf 24 100 indiziert.

Keiner der 30 Index-Werte konnte sich im Plus halten. "Die Angst vor steigenden Zinsen hält die Börsen weiterhin im Würgegriff", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners die heftige Talfahrt an der Wall Street in dieser Woche.

