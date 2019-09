09:08

Der Swiss Market Index (SMI) gibt unmittelbar nach Handelseröffnung 0,1 Prozent auf 10'006 Punkte nach.

Am deutlichsten im Minus stehen derzeit Richemont (-4,5 Prozent). Der Titel wird einerseits ex Dividende von 2 Franken gehandelt, andererseits belastet eine Rückstufung durch die UBS auf "Sell". Die Bank macht unter anderem zunehmende Anzeichen einer Verlangsamung bei der grössten Marke Cartier in China geltend.

Genfer Luxusgüterkonzern - Eine weitere Verkaufsempfehlung für die Richemont-Aktie https://t.co/jRo4Jk1xEq — cash (@cashch) September 18, 2019

Auch Swatch (-2,5 Prozent) geben überdurchschnittlich nach. Für diesen Titel, für den wie Richemont China ein wichtiger Markt ist, hat die UBS das Kursziel deutlich gesenkt und die Empfehlung "Sell" bestätigt. Auch hier wird die Einschätzung mit der abnehmenden Dynamik in China begründet.

Kühne+Nagel (-1,7 Prozent) werden von einer Abstufung durch MainFirst etwas gebremst. Dafür erhalten Swisscom, welche gegen den Trend 0,3 Prozent zulegen, von einer deutlichen Kurszielerhöhung durch JPMorgan Unterstützung.

Im Plus sind auch Alcon (+0,9 Prozent) und Lonza (+0,3 Prozent).

+++

08:30

Der anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank hält Anleger von grösseren Engagements an den asiatischen Aktienmärkten ab. Der japanische Nikkei-Index bröckelte am Mittwoch auf 21.969 Punkte ab. Die chinesische Börse in Shanghai legte dagegen 0,4 Prozent auf 2990 Zähler zu. Sie profitierte Börsianern zufolge von Hoffnungen auf eine Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China.

Die Handelsgespräche der beiden weltgrössten Volkswirtschaften sollen demnächst weitergehen. Eine Zinssenkung US-Notenbank Fed um einen viertel Prozentpunkt gilt unter Börsianern als sicher. Viele setzen zudem darauf, dass Notenbank-Chef Jerome Powell weitere Schritte bis zum Jahresende signalisieren wird.

Global stocks mixed as focus shifts from oil to Fed decision. Investors expect Fed to cut rates by 0.25ppts. US repo squeeze makes Fed QE more likely. Bonds unch w/ US 10y yields at 1.8%. Dollar unch w/ Euro at $1.1063. Oil jitters ease w/ Brent at $64.60/bbl. Bitcoin at $10.2k. pic.twitter.com/tX2ou3sWvP — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 18, 2019

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,3 Prozent nach.

Am deutlichsten im Minus ist aus dem Leitindex Richemont (-4,1 Prozent). Die UBS senkt das Rating für den Luxusgüterhersteller auf "Sell". Allerdings wird die Aktie darüber hinaus mit den Dividendenabschlag (2 Franken) gehandelt. Auch Swatch gibt mit minus 2 Prozent deutlich nach.

Einziger positiver SMI-Wert ist Swisscom (+0,2 Prozent).

+++

08:05

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch zunächst stabilisiert, nachdem sie am Vortag kräftig nachgegeben hatten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,54 US-Dollar. Das war geringfügig weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 29 Cent auf 59,05 Dollar.

+++

07:55

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro der Marke von 1,10 Franken im Vergleich zum Vortag weiter angenähert und diese in der Nacht auf Mittwoch auch bereits einmal kurz überschritten. Zuletzt hatte der Euro Anfang August auf diesem Niveau gestanden. Aktuell liegt der Kurs bei 1.0994.

Hier die Entwicklung des Euro-Franken-Kurses seit gestern morgen:

Quelle:cash.ch

+++

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittwoch nahezu unverändert bei 22.009 Punkten. Der breiter gefasste Topix viel um 0,4 Prozent auf 1608 Zähler.

Die Aktien von Öl- und Gasunternehmen, die noch am Tag Kursgewinne verbucht hatten, fielen auf normales Niveau zurück, nachdem sich die Ölpreise weiter abkühlten. Saudi-Arabien hatte erklärt, dass nach dem Angriff auf die grösste Raffinerie des Landes die Ölproduktion bereits Ende September wieder komplett hergestellt sei. "Die Situation am Ölmarkt bleibt angespannt, aber die Angst vor einer anhaltenden Verknappung des Ölangebots hat ich erst einmal abgeschwächt", sagte Edward Moya, Marktanalyst von Oanda. Die Titel von Japans grösstem Öl- und Gasunternehmen Inpex verloren rund fünf Prozent.

Gewinner des gefallenen Ölpreises waren die Fluggesellschaften, für die der Preis für Kraftstoffe ein grosser Kostenfaktor ist: Der Fluglinien-Index stieg um 0,6 Prozent, die Aktien der Fluggesellschaften ANA und Japan Airlines kletterten um 0,8 beziehungsweise 0,5 Prozent.

The attacks on #SaudiArabia’s oil facilities have global consequences and the #UN must play its part to address threats to international peacehttps://t.co/3Duu2Igv3r — Financial Express (@FinancialXpress) September 18, 2019

+++

06:30

Im asiatischen Devisenhandel fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1065 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0996 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2488 Dollar.

Parallel dazugewann der Dollar 0,1 Prozent auf 108,22 Yen und stagnierte bei 7,0879 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9934 Franken.

+++

06:25

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Vorabend 0,1 Prozent höher auf 27.110 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 8186 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 3005 Punkte zu.

Zu den grössten Verlierern an der Wall Street gehörte Corning mit einem Kursminus von rund sechs Prozent. Der Displayglas-Anbieter hatte seine Absatzziele gekappt.

Apple invests additional $250mn in supplier Corning for iPhone glasseshttps://t.co/8JqGfWZcL3 — Hindustan Times (@HindustanTimes) September 18, 2019

(cash/AWP/Reuters)