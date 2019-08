09:15

Der Swiss Market Index (SMI) eröffnet 0,5 Prozent höher bei 9806 Punkten. Am Vortag war der Leitindex um 0,28 Prozent gesunken. Trotz des derzeitigen Anstiegs bestimmen laut Händlern nach wie vor Konjunktursorgen das Geschehen an den Märkten. Der Handelsstreit der USA mit China könnte zu einer weltweiten Rezession führen, sorgen sich die Anleger.

Bei den Einzelwerten stehen die Aktien von UBS (+0,7 Prozent) im Fokus. Die Grossbank habe mit Iqbal Khan eine bekannte Grösse als Co-Chef ihrer Vermögensverwaltungssparte gemacht, heisst es am Markt. Khan wird die Sparte zusammen mit Tom Naratil leiten. Der bisherige Co-Chef Martin Blessing tritt hingegen zurück. Am Markt heisst es, die Personalie komme nicht überraschend. "Darüber wurde ja seit einiger Zeit heftig spekuliert", sagt ein Händler. Dagegen erstaune der Rücktritt von Martin Blessing doch mehr.

Die Anteile von Temenos (+2,6 Prozent) legen zu. Der Hersteller von Banksoftware will den US-Konkurrenten Kony für 559 Millionen Dollar und einer Earn-Out-Komponente von 21 Millionen übernehmen. Kony hat zudem Verbindlichkeiten von 50 Millionen Dollar. Die Übernahme soll noch im vierten Quartal abgeschlossen werden, muss zuvor aber noch von den Behörden genehmigt werden.

Die Aktien von Klingelnberg werden mit einem Dividendenabschlag von 1,00 Franken je Titel gehandelt (Aktie -0,2 Prozent). Schwächer indiziert sind die Aktien von Oerlikon (-0,4 Prozent). Credit Suisse hat das Kursziel für den Anlagenbauer auf 10,30 von 13,50 Franken gesenkt. Das Rating lautet "Neutral".

08:40

Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Handel mit einem kleinen Abschlag von 0,09 Prozent auf 20 460,93 Punkte.

Unter den Einzelwerten am japanischen Markt legten die Anteile von Suzuki Motor um etwas mehr als 1 Prozent zu. Toyota will gemeinsam mit dem heimischen Kleinwagenspezialisten Motor Technologien für autonomes Fahren entwickeln. Die beiden Konzerne einigten sich auf eine gegenseitige Beteiligung.

Beide Unternehmen hatten sich bereits im Februar 2017 auf die Aufnahme von Verhandlungen über eine Kooperation im Bereich Umwelt-, Sicherheits- und Informationstechnologien geeinigt. Toyota-Aktien legten marktkonform minimal zu.

