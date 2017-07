09:10

Der Swiss Market Index (SMI) notiert nach Handelseröffnung 0,1 Prozent höher bei 9026 Punkten. Die Index-Schwergewichte und Pharmatitel Novartis (minus 0,3 Prozent) und Roche (plus 0,7 Prozent) notieren dabei unterschiedlich. Novartis vermeldete in der Nacht auf Donnerstag aus den USA eine Zulassungsempfehlung eines beratenden Ausschusses für seine Zelltherapie CTL019 bei Leukämie. Die US-Zulassungsbehörde FDA folgt in der Regel den Empfehlungen ihres Ausschusses.

Bei den Finanztiteln legen die unlängst in den SLI aufgenommene Partners Group nach Halbjahreszahlen 2,7 Prozent zu. Der auf Privatmarktanlagen spezialisierte Vermögensverwalter hat im ersten Semester deutlich mehr Kundennachfragen verzeichnet als im Vorjahr und damit die Markterwartungen übertroffen. Die Grossbankentitel UBS (plus 0,3 Prozent) und CS (plus 0,9 Prozent), die am Vortag zu den schwächsten Bluechips gehört hatten, notieren deutlich im Plus.

Gut aufgenommen werden die am Morgen bekanntgegebenen neuen Zahlen des Schokoladeproduzenten Barry Callebaut (plus 0,7 Prozent). Dieser hat in den ersten neun Monaten des verschobenen Geschäftsjahres 2016/17 die Verkaufsmenge und den Umsatz gesteigert, wobei er das Wachstum im dritten Quartal noch beschleunigte. Die Mittelfristziele bestätigt das Unternehmen.

Als durchzogen werden im Handel die Halbjahresresultate des im breiten Markt kotierten Handelskonzerns DKSH (plus 0,7 Prozent) eingeschätzt. Eine starke Umsatz- und Gewinnsteigerung verzeichnet das Schraubenhandels- und Logistikunternehmen Bossard (plus 1 Prozent), allerdings war dies vom Unternehmen bereits vor Monatsfrist angekündigt worden. Der Umsatz fiel nun knapp unter den Schätzungen der Analysten, der Reingewinn dagegen noch darüber aus.

Beim Börsengang der Versandapotheke Zur Rose haben die Syndikatsbanken zudem die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt. Damit sind im IPO insgesamt 1,8 Mio Aktien oder 29 Prozent des gesamten Aktienkapitals platziert worden.

+++

08:20

Mittlerweile sind Asiens Börsen zu. Der MSCI-Index für die asiatisch-pazifische Region ohne Japan stieg um 1,2 Prozent. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index nahezu unverändert bei 20'099 Punkten. Der breiter gefasste Topix trat ebenfalls auf der Stelle. Angesichts der sinkenden US-Renditen standen Bankenwerte auf den Verkaufszetteln: Mitsubishi UFJ Financial Group fielen um 1,5 Prozent, der Versicherer Dai-ichi Life Holdings verlor zwei Prozent. Weiter führender Bericht zu Mitsubishi UFJ:

Mitsubishi UFJ to take on Wall Street banks in US lending push https://t.co/u6IjENyYVg pic.twitter.com/EbII1jFHe8 — DealStreetAsia (@DealStreetAsia) 13. Juli 2017

+++

08:10

Der Swiss Market Index notiert im vorbörslichen Handel 0,2 Prozent höher. Alle 20 Titel liegen im Plus. Am deutlichsten steigen die Aktien der Credit Suisse mit 0,27 Prozent.

In den USA werden im Lauf des Tages unter anderem die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Erzeugerpreise für Juni veröffentlicht.

An der Wall Street hatten die großen Indizes sich nach Handelsschluss in Europa am Mittwoch kaum mehr bewegt. Der Dow-Jones- und der S&P500-Index waren mit Kursgewinnen von 0,6 und 0,7 Prozent aus dem Handel gegangen. Der Nasdaq-Composite hatte sein Plus von 1,1 Prozent bis zuletzt behauptet.

+++

07:20

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel kaum Regung gezeigt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 47,76 US-Dollar. Das waren zwei Cent mehr als am Mittwoch.

+++

06:30

Auslöser war der Auftritt von US-Notenbankchefin Janet Yellen im Kongress. Yellens Äußerungen zu weiteren geldpolitischen Straffungen wurden von Anlegern als vorsichtig gewertet.

In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent höher bei 20.129 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,1 Prozent. In New York war der Dow-Jones-Index am Mittwoch auf einem Rekordhoch aus dem Handel gegangen.

Am Devisenmarkt in Fernost stieg der Euro auf 1,1438 Dollar. Zur japanischen Währung fiel der Dollar auf 113,03 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9635 Franken je Dollar und 1,1020 Franken je Euro gehandelt.