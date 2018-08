09:10

Der SMI eröffnet mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 9100 Punkten. Ob der Leitindex SMI zum Wochenstart eine klarere Richtung findet als während der letzten paar nahezu bewegungslosen Handelstage, bleibt allerdings abzuwarten. Die Vorgaben aus den USA und auch aus Asien sind zumindest klar positiv.

Alle Titel legen dabei zu. Am meisten werden die schon am Freitag gesuchten Swatch (+1 Prozent) höher gestellt. Auch Richemont (+1 Prozent) sind gesucht. Dahinter folgen Adecco (+0,8 Prozent) und Roche (+0,8 Prozent). Die beiden Grossbanken Credit Suisse (+0,3 Prozent) und UBS (+0,4 Prozent) notieren ebenfalls höher.

Auch das Schwergewicht Novartis (+0,6 Prozent) legt zu. Der Konzern hat für seine CAR-T-Zell-Therapie Kymriah die Zulassung der Europäischen Kommission für die Behandlung von zwei Krebsarten erhalten. In diesem Zusammenhang gab das Unternehmen auch Investitionen in der Schweiz von bis zu 90 Millionen sowie die Schaffung von bis zu 450 neuen Stellen bekannt.

Im breiten Markt stehen Alpiq (-1,7 Prozent) nach den Halbjahreszahlen unter Beobachtung. Ausserdem hat Ems-Chemie (+1 Prozent) noch den Reingewinn im ersten Semester nachgeliefert, Umsatz und EBIT waren schon bekannt. Gestützt werde das Sentiment aber auch vom unerwartet starken Anstieg der Bestellungseingänge für langlebige Güter in den USA, heisst es zum Wochenbeginn in einem Kommentar der Credit Suisse. Aufgrund eines Feiertages in Grossbritannien ist in Europa allerdings erneut mit einem Handelstag mit eher geringen Handelsvolumina zu rechnen.

08:37

In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index knapp ein Prozent fester bei 22'799 Punkten, der breiter gefasste Topix-Index legte 1,2 Prozent auf 1728 Zähler zu. Auch die asiatischen Märkte ausserhalb Japans und die Börsen in China und Hongkong verzeichneten deutliche Gewinne. Als einer der Gründe für die jüngste Rally machten Börsenexperten den schwächeren Dollar aus. Er rutschte am Freitag ab, nachdem sich US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole für eine Fortsetzung des bisherigen Kurses der behutsamen Zinserhöhungen ausgesprochen hatte.

Damit seien Spekulationen, die Fed könne die Zinsen schneller anheben als bisher prognostiziert, im Keim erstickt worden, sagte Marktanalyst Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. Dies wiederum habe den US-Index S&P 500 auf ein Rekordhoch geschoben. Ausserdem komme es anderen Ländern entgegen, wenn der Dollar schwächer sei, da dies ihre Landeswährungen stärke, fügte Robert Carnell, Ökonom bei der Bank ING, hinzu.

Für Erleichterung bei Anlegern in Asien sorgte auch, dass die chinesische Währung Yuan auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Wochen stieg und sich weiter von der psychologisch bedeutenden Sieben-Yuan-Marke entfernte, die zuletzt während der Finanzkrise 2008 erreicht wurde. Ein Dollar verbilligte sich auf 6,81 Yuan.

China's yuan steady after central bank signals its support https://t.co/0vxEFRs49e pic.twitter.com/vp6Moa89ey — Bloomberg (@business) August 27, 2018

08:20

Die Ölpreise sind am Montag nahezu unbewegt in die neue Woche gestartet. Am Markt war die Rede von fehlenden Impulsen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 75,82 US-Dollar und damit so viel wie am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig auf 68,74 Dollar.

Für leichte Unterstützung der Rohölpreise sorgten Zahlen aus den USA vom Freitag. Der Ausrüster Baker Hughes hatte einen recht deutlichen Rückgang der aktiven Ölfelder in den Vereinigten Staaten mitgeteilt.

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich bei 9070 Punkten (+0,2 Prozent) berechnet. Das grösste Plus am SMI verbuchen ABB, Adecco sowie die beiden Grossbanken Credit Suisse und UBS (alle +0,3 Prozent). Novartis (+0,2 Prozent) hat die EU-Zulassung für die Krebstherapie Kymriah erhalten. Auch am breiten Markt bewegen sich die vorbörslichen Kurse im zwischen +0,2 und +0,3 Prozent, inklusive Ems Chemie nach Zahlen.

Auf der Konjunkturseite könnte es am Montag mit dem deutschen Ifo-Index spannend werden. Analysten erwarten für August einen minimalen Rückgang. Der Geschäftsklima-Index des Münchner Ifo-Instituts war im Juli zum siebten Mal in acht Monaten gefallen. Ein erneuter Rückgang wäre Experten zufolge ein ernstzunehmendes Konjunktur-Frühwarnsignal.

07:29

Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter zugelegt. In der Spitze stieg die Gemeinschaftswährung am Montagmorgen auf 1,1653 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang August. Auch gegenüber dem Franken hat sich der Euro weiter gefestigt; er notierte mit 1,1433 Franken mittlerweile wieder deutlich über der Marke von 1,14. Der US-Dollar kostet mit 0,9840 etwas mehr als am Freitagabend mit 0,9829 Franken.

Am Montag richten sich die Blicke von Analysten und Anlegern nach München. Dort veröffentlicht das Ifo-Institut seinen Geschäftsklimaindex. Die monatliche Unternehmensumfrage gilt als wichtigstes Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft. Im vergangenen halben Jahr hat sich der Indikator im Trend eingetrübt. Für August rechnen Bankvolkswirte mit einer geringfügigen Aufhellung.

06:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte bis zum späten Vormittag 0,8 Prozent zu auf 22.789 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent auf 1725 Zähler. Auch die asiatischen Märkte ausserhalb Japans legten zu. Der S&P500 E-mini Futures kletterte auf ein Rekordhoch.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte sich am Freitag auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole ungeachtet der Kritik von Präsident Donald Trump für eine Fortsetzung des bisherigen Kurses der behutsamen Zinserhöhungen ausgesprochen.

Asian shares rise on Fed reassurance, China yuan strengthening - https://t.co/isrgtmsuAp — Investing.com News (@newsinvesting) August 27, 2018

06:36

Von den Aussagen Powells profitierte auch der Euro. Er verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 1,1644. Am Freitag hatte er mehr als 0,7 Prozent zugelegt. Zur japanischen Währung verharrte der Dollar bei 111,28 Yen nachdem er am Freitag 0,5 Prozent nachgegeben hatte.

(Reuters/AWP/cash)