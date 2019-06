+++

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt nach Börseneröffnung 0,4 Prozent auf 9820 Punkte nach. Das Allzeithoch des SMI liegt seit Mittwoch bei 9882,4 Zählern.

Pratkisch alle SMI-Titel starten mit einem leichten Minus. Etwas aus der Reihe fällt Adecco. Der Titel des Personaldienstleisters startet nach einer Heraufstufung mit einem Plus von 2 Prozent. Der breite Markt startet ebenfalls mit Verlusten.

+++

08:20

Zum Wochenschluss haben die asiatischen Börsen keine gemeinsame Richtung gefunden. Festere Energiewerte stützten die Kurse in Japan, während Anleger in China vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten den Rückzug antraten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte 0,3 Prozent auf 21.094 Punkte zu.

Oil set for weekly drop as tanker attacks can't dispel trade woes https://t.co/Zw3DOElo5I — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 14. Juni 2019

Kurse von Öl-Firmen zogen in Tokio an, nachdem sich Rohöl am Donnerstag nach den mutmaßlichen Anschlägen auf zwei Tankschiffe im Golf von Oman deutlich verteuert hatte.

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,1 Prozent höher bei 9872 Prozent. Die Mehrheit der 20 SMI-Titel sind leicht höher gestellt (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Insgesamt gibt es kaum Bewegungen auf den Schweizer Aktienmärkten. DKSH Holding verliert vorbörslich knapp 2 Prozent. Grund dürfte die Herabstufung durch die Credit Suisse sein.

+++

07:50

Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt und haben damit an den starken Anstieg vom Vortag angeknüpft. Allerdings ging es am Morgen nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 61,68 US-Dollar. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Die Meldungen über einen mutmasslichen Angriff auf zwei Öltanker im Golf von Oman und damit nahe der ölreichen Region am Persischen Golf haben einen Preissprung am Ölmarkt ausgelöst.

+++

06:40

Der Aktienmarkt in Tokio legte zum Wochenschluss leicht zu. Kurse von Öl-Firmen zogen an, nachdem sich Rohöl am Donnerstag nach den mutmaßlichen Anschlägen auf zwei Tankschiffe im Golf von Oman verteuert hatte.

American officials released images they said show that Iran was involved in an attack on an oil tanker near the entrance to the Persian Gulf on Thursday https://t.co/bFIFSuXiGw pic.twitter.com/iveaDaP3zd — Bloomberg (@business) 14. Juni 2019

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index beendete den Vormittagshandel 0,2 Prozent höher bei 21.066 Punkten.

Unter den Einzelwerten standen Sony im Mittelpunkt, die um rund vier Prozent zulegten. Der Investor Daniel Loeb hat den Konzern aufgefordert, sein Chip-Geschäft abzuspalten. Zudem sollte sich Sony von seiner Finanzsparte und anderen Bereichen trennen und sich als globaler Unterhaltungskonzern aufstellen. Die Sony-Aktie sei aufgrund der der komplexen Struktur des Konzerns unterbewertet.

+++

06:35

Der Euro notierte kaum verändert bei 1.1205 Franken. Ein Dollar kostet 0,9939 Franken. US-Öl verbilligte sich nach dem teils kräftigen Anstieg vom Donnerstag um 0,1 Prozent auf 52,21 Dollar pro Fass.

(cash/AWP/Reuters)