10:45

Der Euro hat sich am Montag gegenüber dem US-Dollar und Franken etwas von seinen Kursverlusten in den vergangenen Wochen erholt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0835 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag. Zuletzt war der Euro zum Dollar auf einen dreijährigen Tiefstand bei etwas mehr als 1,08 Dollar gefallen.

Auch zum Franken präsentiert sich der Euro bei Kursen um die 1,0642 Franken stabilisiert. In der Vergangenen Woche war das Euro/Franken-Paar zeitweise bis auf 1,0608 gefallen, ein Niveau, das man zuletzt im Sommer 2015 gesehen hat. Auch der US-Dollar hat sich mit 0,9822 Franken wieder etwas erholt seit vergangener Woche.

09:55

In Hoffnung auf eine wieder anziehende China-Nachfrage decken sich Anleger mit Industriemetallen ein. Kupfer verteuert sich um ein Prozent auf 5814 Dollar je Tonne, der chinesische Terminkontrakt auf Eisenerz gewinnt zwei Prozent auf 675,50 Yuan (96,78 Dollar).

09:30

Die Börsen in Festlandchina haben ihre jüngste Erholung schwungvoll fortgesetzt. Die Leitindizes stiegen am Montag auf das höchste Niveau seit mehr als zwei Wochen - trotz des sich ausbreitenden Coronavirus. So schloss der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse 2,25 Prozent höher. Der Hang Seng in Hongkong rückte zuletzt um 0,5 Prozent vor.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss zum Wochenstart indes 0,69 Prozent tiefer mit 23 523,24 Punkten. Die Wirtschaft des Landes war zum Jahresende vor allem wegen der Erhöhung der Mehrwertsteuer stärker geschrumpft als ohnehin befürchtet.

Konjunktur Asien - Japans Wirtschaft schrumpft überraschend stark https://t.co/uKvWaUTRsd pic.twitter.com/7vLjlqUm1h — cash (@cashch) February 17, 2020

09:10

Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Ampeln am Montag auf grün. Der SMI gewinnt gegen 09:10 Uhr 0,3 Prozent hinzu auf 11'165 Punkte und notiert damit knapp unter seiner kurz zuvor gesetzt Bestmarke von 11'170 Zählern. In der vergangenen Woche war der Leitindex unter dem Strich um etwa 1,2 Prozent gestiegen und hat bei 11'152 Zählern denn auch abermals eine Bestmarke gesetzt.

Der breitere SPI notiert ebenfalls 0,3 Prozent im Plus und steht bei 13'458 Punkten und der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, legt um 0,28 Prozent zu auf 1'705 Zähler.

Der Nachrichtenfluss gestaltet sich zum Wochenstart eher mau. Gesprächsstoff bieten Berichte aus der Wochenendpresse. Da ist etwa der Bericht über den UBS-Chef (+0,4%) Sergio Ermotti. So hat sich nun auch der "Tagesanzeiger" unter Berufung auf "verschiedene Quellen" in die Spekulationen über sein mögliches Ausscheiden im Laufe dieses Jahres eingeschaltet.

Daneben gewinnen Zykliker wie ABB (+0,35 %) und die zweite Grossbank Credit Suisse mit Aufschlägen von 0,7 Prozent etwas stärker als der Markt hinzu.

Für die Genussscheine von Roche (+0,3%) geht es ebenfalls aufwärts. Die Experten der Citigroup haben ihr Votum für die Titel auf "Buy" erhöht und auch das Kursziel auf 395 Franken klar nach oben angepasst. Branchenkollege Novartis (-0,2%) wird dagegen auf "Neutral" zurückgestuft, was den Kurs belastet.

08:10

Der Schweizer Aktienmarkt wird laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär freundlich in die neue Handelswoche starten. Der SMI notiert mit 0,16 Prozent im Plus.

Sämtliche Bluechips verzeichnen ein vorbörsliches Plus mit Ausnahme von Novartis. Der Pharmariese wurde am Morgen von der Citigroup heruntergestuft, während Konkurrent Roche heraufgestuft wurde (+0,9%).

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 23.492 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent auf 1688 Punkte. Negative Zahlen zur japanischen Wirtschaft lasten auf den Märkten. Die japanische Wirtschaft ist im Schlussquartal 2019 so stark geschrumpft wie seit 2014 nicht mehr.

In der Summe ging die Wirtschaftsleistung (BIP) zwischen Oktober und Dezember um 6,3 Prozent zurück, wie von der Regierung vorgelegte Zahlen vom Montag zeigten. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Minus von 3,7 Prozent gerechnet.

China cuts rates, adds medium-term funds to counter virus https://t.co/mo9zSlvelK — Bloomberg Markets (@markets) February 17, 2020

Die Daten sorgten auch an anderen Handelsplätzen in Fernost zunächst für Enttäuschung. In den Vordergrund rückte dann aber die Freude der Investoren über eine Zinssenkung in China zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise.

Die Börse in Shanghai legte um 1,5 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

06:20

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,83 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,9755 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9822 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0838 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0645 Franken an.

(cash/AWP/Reuters)