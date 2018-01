09:05

Der SMI startet mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 9577 Punkten in den Handel. Dabei hatte der Schweizer Leitindex SMI erst am Freitag sein mehr als zehn Jahre altes Allzeithoch geknackt. Der Fokus der Märkte richtet sich mehr und mehr auf die beginnende Berichtsaison. Hierzulande wird diese gegen Wochenende langsam anrollen.

Der Kursverlauf des SMI in den letzten sechs Handelstagen (Quelle: cash.ch)

Am Berichtstag könnten dafür einige Daten von Konjunkturseite her für Impulse sorgen. In der Eurozone geben am Montag nämlich verschiedene Indikatoren Aufschluss über das Geschäftsklima und das Konsumentenvertrauen. Ausserdem stehen Daten zum Umsatz im Detailhandel auf der Agenda. In der Schweiz wiederum publiziert das Bundesamt für Statistik den Landesindex der Konsumentenpreise für den Monat Dezember.

Aus der Reihe tanzen die Papiere von Givaudan (-1,1 Prozent). Das Unternehmen gab am Morgen die Ernennung von Louie D'Amico zum Präsident der Aromen-Division bekannt. Weiter senkt Bernstein das Kursziel für Givaudan und das Rating auf "Underperform" von "Market Perform".

Bei den drei defensiven Schwergewichten starten Roche GS mit +0,1 Prozent. Der Basler Pharmakonzern hat sich mit GE Healthcare auf eine Partnerschaft im Bereich der digitalen Diagnostik geeinigt. Zu Nestlé (+0,3 Prozent) hiess es in Berichten von US-Medien, dass Hershey sowie Ferrero Gebote für das US-Süsswarengeschäft des Schweizer Konzerns eingereicht hätten. Die Papiere des dritten Schwergewichtes Novartis (+0,4 Prozent) tendieren derweil ebenfalls höher, genauso wie die Titel der Grossbanken UBS und Credit Suisse (je +0,3 Prozent).

Bei den Luxusgütertiteln sind Swatch gesucht (+0,7 Prozent). Sie schneiden somit etwas besser ab als die Papiere von Branchennachbar Richemont (+0,2 Prozent), für die JPMorgan das Kursziel geringfügig erhöht, das Rating aber auf "Neutral" belässt.

Am breiten Markt sorgen ebenfalls einige Firmen für Gesprächsstoff. Bei Forbo (+1,4 Prozent) erhöht die UBS das Kursziel auf 1760 CHF von 1640 CHF und belässt die Einstufung auf "Buy". Kuros Biosciences (+4,1 Prozent) weitet das exklusive Lizenzabkommen mit der US-Firma Checkmate Pharmaceuticals Inc. aus. Das Biotechunternehmen Molecular Partners (Aktie unverändert) hat Daten zum Produktkandidaten MP0250 aus einer Phase-II-Studie zur Behandlung des multiplen Myeloms (MM) veröffentlicht.

08:38

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin verliert am Montagmorgen an Wert. Auf der Krypto-Plattform coinmarketcap.com wird der Preis bei 16'125 Dollar (-5,3 Prozent) angegeben. Die Handelsplattform gibt einen Kurs von 15'914 Dollar an.

Bitcoin pulls back further from $17,000 https://t.co/sRnwg9BV90 — MarketWatch (@MarketWatch) January 8, 2018

08:26

Mittlerweile sind die Börsen in Asien geschlossen. Vor dem Hintergrund der ungebrochenen Rekordfahrt in den USA sind sie überwiegend mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. In Tokio ruhte der Handel am Montag allerdings wegen eines Feiertages.

Am Montag verzeichneten der Kospi in Südkorea und der Aktienmarkt in Australien Kursgewinne. In Australien profitiert die Börse weiter von den sich zuletzt wieder erholten Rohstoffpreisen. Der mit vielen Werten aus dem Bergbau- und Minensektor gespickte Leitindex ASX legte um 0,13 Prozent auf 6'130 Punkte zu.

Der chinesische CSI 300, der die 300 wichtigsten Werte aus Festland-China umfasst, kletterte am Montag um 0,5 Prozent auf 4'160,16 Punkte. In der vergangenen Woche hatte er um fast 3 Prozent zugelegt.

08:05

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär bei 9582 Punkten (+0,3 Prozent) berechnet. Am letzten Freitag stieg der Leitindex auf den höchsten Stand seiner Geschichte.

Unter den SMI-Einzeltiteln fallen Givaudan (-0,8 Prozent) negativ auf. Dies nach der Herunterstufung durch die Bernstein. Zudem kommt es beim Duft- und Aromenhersteller zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung: Aromenchef Mauricio Graber verlässt die Firma. Auf der positiven Seite stechen Roche (0,7 Prozent) hervor. Der Pharmakonzern geht mit GE Healthcare eine Partnerschft in digitaler Diagnostik ein.

Bernstein stuft die Aktien von @Givaudan auf UNDERPERFORM (Market Perform) herunter. Steigende Rohstoffpreise werden zu einem Problem für das Genfer Unternehmen. Margenerwartungen vermutlich um 170 Basispunkte zu hoch angesetzt. $GIVN — cashInsider (@cashInsider) January 8, 2018

Anleger erhoffen sich von einigen Konjunkturdaten die Bestätigung für ihren Konjunkturoptimismus. Es stehen die Auftragseingänge der deutschen Industrie sowie die europäischen Einzelhandelsumsätze und das Barometer für die Stimmung in den Unternehmen aus der Euro-Zone an.

In Tokio blieb die Börse am Montag wegen eines Feiertages geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,4 Prozent auf 3404 Punkte.

07:33

Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2023 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Zum Franken kostet der Euro 1,1730 CHF nach 1,1756 am Freitag. Der US-Dollar geht wenig verändert mit 0,9757 CHF um.

Der Euro hielt sich damit vorerst stabil über der Marke von 1,20 Dollar, nachdem er in der vergangenen Woche nur knapp ein Drei-Jahres-Hoch verpasst hatte. Am Morgen könnten Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie und am Vormittag Stimmungsindikatoren aus der Eurozone für neue Impulse sorgen. Am Wochenende hatte Bundesbankpräsident Jens Weidmann in einem Zeitungsinterview erneut seine Forderung nach einem Enddatum für die Anleihekäufe der EZB bekräftigt.

07:14

Die Ölpreise verlieren am Montagmorgen leicht an Wert. Die Sorte WTI wird bei 61,53 Dollar (-0,2 Prozent) gehandelt. Die Nordseesorte Brent kostet derzeit 67,69 Dollar (-0,2 Prozent). Die Preise befinden sich aber nach wie vor auf hohem Niveau.

Ein Rückgang der Ölbohrlöcher in den USA habe die Ölpreise zum Wochenauftakt gestützt, hiess es von Marktbeobachtern. Am Freitag hatte die US-Ausrüsterfirma Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der amerikanischen Bohrlöcher in der vergangenen Woche um 5 auf 742 gesunken sei.

Oil trades over $61 as a drop in U.S. rig count spurs supply optimism https://t.co/MA8Tj9saNj pic.twitter.com/hgM7QuvhyI

06:45

Der MSCI-Index für die Region Asien-Pazifik (ohne Japan) stieg im Mittagshandel um 0,3 Prozent auf 588,90 Punkte. Im November 2007 hatte er mit 591,50 einen Rekord markiert. Grund für den Optimismus ist der kräftigste Jahresstart der Wall Street seit über zehn Jahren. Viele Investoren kaufen Aktien, weil die Wirtschaft kräftig wächst und die Inflation noch immer vergleichsweise niedrig ist. Die Tokioter Börse blieb wegen eines Feiertages geschlossen.

2018 stock mkt rally is continuing on exceptional fundamentals: Growth is continuing to be revised higher, even as core #inflation forecasts revised lower. Asian shares (Japan closed) crept toward all-time peaks after Wall St boasted its best start to a year in over a decade. pic.twitter.com/sc2p8lL6kb — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 8, 2018

An den Devisenmärkten zeigte sich der Euro fast unverändert und kostete 1,2027 Dollar. Im Vergleich zur japanischen Währung kostete der Greenback 113,17 Yen. Der Schweizer Franken wurde zum Dollar mit 0,9753 und zum Euro mit 1,1730 gehandelt.

(cash/Reuters/AWP)