Der Swiss Market Index (SMI) verliert 0,4 Prozent auf 12'738 Punkte.

Am frühen Nachmittag wird der Bericht über den US-Arbeitsmarkt im Dezember veröffentlicht. Von ihm erwarten sich die Börsianer weiteren Aufschluss über die Lage der Beschäftigung sowie über Löhne und Gehälter. Sollten die Zahlen die Erwartungen übertreffen, könnten die zuletzt wieder hochgekochten Zinssorgen zunehmen und auf die Aktienkurse drücken.

Von den verbesserten Aussichten an der Zinsfront profitieren Finanzwerte wie Credit Suisse (+0,6 Prozent), UBS (+1,8 Prozent) und Julius Bär (+0,8 Prozent). Die Aussicht auf höhere Zinsen sorge für Nachfrage, hiess es im Handel.

Im breiten Markt gewinnen Basilea 0,6 Prozent. Das Biopharmaunternehmen hat von seinem Partner Astellas Pharma erneut eine Meilensteinzahlung erhalten. Diesmal sind es 15 Millionen Franken, weil die Umsätze mit dem Antimykotikum Cresemba einen Schwellenwert überschritten haben.

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei Julius Bär 0,12 Prozent höher geschätzt. Zuvor hatte er noch leicht im Minus tendiert. Mit 0,81 Prozent steigt die UBS-Aktie am deutlichsten. Analysten von Exane haben die Aktie auf "Outperform" hochgestuft mit einem Preisziel von 21 Franken. Am breiten Markt fällt Basilea mit einem Anstieg von 2 Prozent auf.

Im Fokus stehen vor allem die US-Arbeitsmarktdaten. Sollten sie ähnlich wie die Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP besser ausfallen als erwartet, würde dies den Spekulationen auf schnellere Zinserhöhungen der Notenbank Fed neue Nahrung geben. Experten rechnen für Dezember mit dem Aufbau von 400'000 Stellen ausserhalb der Landwirtschaft, rund doppelt so viel wie im Vormonat. Die Jobdaten drängen die anderen Konjunkturdaten wie die europäische Inflationsrate oder das Wirtschaftsvertrauen im Euro-Raum in den Hintergrund. Erstere wird sich Analysten zufolge auf 4,7 Prozent im Jahresvergleich abschwächen. Das Wirtschaftsvertrauen dürfte leicht auf 116 Punkte zurückgehen.

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Richemont: Goldman Sachs erhöht auf 158 (154) Fr. - Buy

Novartis: UBS erhöht auf 82 (80) Fr. - Neutral

Geberit: Jefferies erhöht auf 553 (532) Fr. - Underperform

Belimo: Morgan Stanley erhöht auf 430 (420) Fr. - Equal Weight

Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 82,69 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 72 Cent auf 80,18 Dollar.

Am Donnerstag war der Preis für US-Öl noch um etwa drei Prozent und der für Brent-Öl um mehr als zwei Prozent gestiegen. Am Markt wurde unter anderem auf Unruhen im Förderland Kasachstan verwiesen. Mittlerweile hat Russland Soldaten in den zentralasiatischen Staat verlegt. International wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Kasachstan stemmt nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank eine Ölförderung von 1,6 Millionen Barrel pro Tag. Zudem ist das Land einer der wichtigsten Produzenten von Uran für Atomkraftwerke.

Am Ölmarkt haben die Anleger aber auch wichtige Konjunkturdaten im Blick, die im Verlauf des Tages für Impulse sorgen könnten. Am frühen Nachmittag wird der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlicht. Diese dürfte Aufschluss über die Lage der Beschäftigung sowie über die Entwicklung der Löhne und Gehälter geben. Sollten die US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen übertreffen, könnten die zuletzt wieder hochgekochten Zinssorgen zunehmen und die Stimmung an den Finanzmärkten belasten.

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei der IG Bank 0,04 Prozent tiefer geschätzt.

Der Bitcoin fällt bis auf 41'000 Dollar, das sind rund 5 Prozent weniger gegenüber dem Vortag. Im neuen Jahr hat die Cyberwährung damit schon rund 12 Prozent nachgegeben. Mitte November lag Bitcoin noch bei 69'000 Dollar.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 28'395 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 1989 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

Anleger warteten zunächst, ob die im Laufe des Tages anstehenden US-Arbeitsmarktdaten eine schnellere Anhebung der US-Zinssätze notwendig machen würden. "Ein wichtiger Marktfaktor in dieser Woche war der Anstieg der US-Renditen, nachdem das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank für den Monat Dezember veröffentlicht wurde", sagte Kerry Craig, Globaler Markt Stratege bei JP Morgan Asset Management. Aus dem Protokoll ging hervor, dass ein angespannter Arbeitsmarkt und eine anhaltende Inflation die US-Notenbank dazu zwingen könnte, die Zinsen in diesem Jahr stärker anzuheben.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 115,89 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3781 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9212 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1295 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0406 Franken.

Die Stimmung an der New Yorker Wall Street hat sich nach einem starken Jahresauftakt eingetrübt. Details aus dem Notenbank-Protokoll hatten bereits für einen schwachen Handelsschluss am Mittwoch gesorgt. Am Donnerstag verlor der Dow Jones Industrial weitere 0,47 Prozent auf 36'236,47 Punkte. Der S&P 500 gab um 0,10 Prozent auf 4696,05 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss mit minus 0,04 Prozent auf 15 765,36 Punkte zwar ebenfalls knapp behauptet, hat allerdings seit Jahresbeginn 3,4 Prozent eingebüsst.

Dass die Zinsen bald angehoben werden, daran hatte die US-Notenbank (Fed) in ihren am Vortag veröffentlichten Minutes keinen Zweifel gelassen. Darüber hinaus hatten sich einige Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses dafür ausgesprochen, auch schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme der Notenbank zu beginnen. Das habe die Märkte insofern überrascht, da die Fed-Protokolle eine recht aggressive geldpolitische Sicht der Notenbanker offenbart hätten, urteilte Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank.

Unternehmensseitig standen im Dow die Aktien von Walgreens im Blick, die nach vorgelegten Zahlen für das erste Geschäftsquartal und trotz angehobener Jahresziele 2,9 Prozent verloren. Die Drogerie- und Apothekenkette startete dank Corona-Impfungen und -Tests mit überraschend starken Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr. Der Gesundheitssektor wurde an diesem Handelstag allerdings von vielen Anlegern gemieden.

Tesla gaben weiter nach. Die Anteile des E-Autoherstellers, die Anfang des Jahres noch etwas mehr als 1200 US-Dollar pro Stück gekostet hatten, büssten 2,2 Prozent ein und nähern sich zusehends der 1000-Dollar-Marke. Die Papiere des Branchenkollegen Rivian sackten zeitweise auf ein Rekordtief von 75,13 Dollar, verringerten ihre Verluste bis Handelsschluss allerdings deutlich. Sie büssten letztlich 3,0 Prozent auf 87,33 Euro ein. Der tags zuvor bekannt gewordene E-Transporter-Deal von Amazon mit dem Autobauer Stellantis - eine erste Lieferung soll es bereits 2023 geben - belastete weiter.

Auf Erholungskurs dagegen gingen die Meta -Papiere. Die Aktien der Facebook-Mutter gewannen 2,6 Prozent.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)