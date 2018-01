09:55

Ein Rekord-Neuwagenabsatz in Deutschland 2017 gibt den deutschen Autobauern Zusatzschub. BMW, Daimler und Volkswagen bauen ihre Gewinne aus und gewinnen bis zu 2,8 Prozent. Trotz des Dieselskandals sind 2017 in Deutschland die Pkw-Verkäufe Insidern zufolge auf ein Rekordhoch geklettert. So seien im abgelaufenen Jahr mit 3,44 Millionen Fahrzeugen 2,7 Prozent mehr Neuwagen auf die Strassen gekommen als im Vorjahr, sagte eine mit den Zulassungszahlen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

09:10

Der SMI startet mit einem Plus von mehr als 0,8 Prozent auf 9462 Punkte. Zum letzten Mal notierte der Schweizer Leitindex im August 2015 auf einem höheren Punktestand. Nach den zwei schwächeren Tagen zum Abschluss des starken 2017 geht es damit für den SMI vorerst wieder kräftig aufwärts. Die Vorgaben aus den USA vom Vortag sind freundlich, gestützt unter anderem von positiven Konjunkturdaten aus China.

Für die kurze Neujahrswoche wird in Marktkreisen insgesamt noch mit einem ruhigen Handelsauftakt gerechnet, da viele Marktteilnehmer noch in den Ferien weilen. Für etwas Spannung ist indes bereits mit der für heute nach Börsenschluss in Europa geplanten Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der amerikanischen Notenbank vom Dezember gesorgt. Von den sogenannten "Fed Minutes" erhoffen sich die Börsianer Aufschluss über den für 2018 zu erwartenden geldpolitischen Kurs des Fed.

Überdurchschnittlich sind die Avancen von Adecco (+2,6 Prozent), welche von einer Aufstufung der Aktie des Konkurrenten Randstad etwas Rückenwind erhalten. Mit einem Plus von jeweils 1 Prozent schneiden die beiden Grossbanken CS und UBS etwas besser ab als der Durchschnitt sowie ABB (+0,8 Prozent). Alle übrigen SMI-Titel ebenfalls deutlich an (mit Ausnahme von Nestlé). So etwa auch Roche (+1,2 Prozent), welche von JP Morgan auf die "Analyst Focus List" gesetzt wurden. Für Zurich (+0,3 Prozent) hat Jefferies das Kursziel leicht erhöht, das Rating "Hold" aber bestätigt hat.

Im breiten Markt stehen Addex (+15,7 Prozent) im Fokus. Das Biopharma-Unternehmen ist eine strategische Partnerschaft mit der amerikanischen Indivior eingegangen, welche insgesamt bis zu knapp 340 Mio USD an Forschungs- und Meilensteinzahlungen einbringen soll.

Das Biotechnologie-Unternehmen Molecular Partners (+1,7 Prozent) hat zudem über Fortschritte in der strategischen Zusammenarbeit mit dem Partner Allergan berichtet. Mit einem Plus von 6,5 Prozent fallen zudem bereits wieder AMS auf, welche im abgelaufenen Jahr mit einem Plus von über 200 Prozent die absoluten Highflyer waren. Hier stütze eine Kaufempfehlung eines ausländischen Brokers, hiess es am Markt.

08:32

Mittlerweile sind die Börsen in Fernost geschlossen. Ermuntert von den Kursgewinnen an der Wall Street haben sich am Mittwoch weitere Anleger mit asiatischen Aktien eingedeckt. Der MSCI-Index für die dortigen Börsen mit Ausnahme Japans markierte mit 580 Punkten den zweiten Tag in Folge ein Zehn-Jahres-Hoch. Gleiches galt für den Hongkonger Hang Seng, der auf bis zu 30.724,32 Zähler stieg. Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertags weiter geschlossen.

Genährt werde die positive Anlegerstimmung durch den weltweiten Wirtschaftsaufschwung, sagte Anlagestratege Alan Ruskin von der Deutschen Bank. "Die Breite der Erholung ist ausserordentlich." In Südkorea bescherten die Entspannungssignale des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un einigen Firmen erneut kräftige Kursgewinne. Am 9. Januar sollen nach einem Vorschlag Südkoreas Gespräche zum Abbau der Spannungen zwischen den beiden Nachbarn beginnen. Die Aktien des Handtaschen-Fabrikanten Shinwon stiegen um zehn Prozent. Die Papiere des Autozulieferers Jaeyoung Solutec schossen um 30 Prozent in die Höhe, nachdem sie bereits am Dienstag ebenfalls 30 Prozent zugelegt hatten. Beide Firmen produzieren in der nordkoreanischen Sonderwirtschaftszone Kaesong.

08:05

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut der Bank Julius Bär vorbörslich bei 9409 Punkten gehandelt (+0,3 Prozent). Damit folgt der Schweizer Markt den Kursgewinnen in den USA und Asien. An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa am Dienstag zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,4 Prozent und der Nasdaq 1,5 Prozent höher. Der S&P 500 stieg um 0,8 Prozent. In Tokio blieb die Börse am Mittwoch wegen eines Feiertages geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,7 Prozent auf 3373 Punkte.

Unter den SMI-Einzeltiteln fallen Adecco (+1,1 Prozent) auf. Die Aktie könnte von einer Heraufstufung durch die Credit Suisse profitieren. Am breiten Aktienmarkt steigen AMS, BB Biotech, Kudelski und VAT (je +0,8 Prozent) überdurchschnittlich.

Was für eine Kehrtwende zum Jahresanfang: Die @CreditSuisse stuft die Aktien der @AdeccoGroup auf OUTPERFORM (Underperform) herauf. Das Kursziel lautet neu 90 (70) Franken. $ADEN — cashInsider (@cashInsider) January 3, 2018

Mit Spannung warten Investoren auf die Veröffentlichung der Mitschriften der jüngsten Sitzung der US-Notenbank (Fed). Von ihnen erhoffen sie sich Rückschlüsse darauf, ob die Fed die Zinsen wie signalisiert im laufenden Jahr drei Mal anheben wird. Ausserdem steht das Stimmungsbarometer der US-Einkaufsmanager auf dem Terminplan.

07:42

Der Euro notiert am Mittwoch weiter über der Marke von 1,20 USD. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2057 USD und damit mehr als am Freitagabend. Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro über Neujahr ebenfalls zu und stieg über die Marke von 1,17 CHF. Zuletzt wurden 1,1717 CHF gezahlt. Der US-Dollar schwächte sich dagegen zum Franken ab. Er kostet am frühen Mittwoch 0,9715 CHF.

Zur Wochenmitte dürften Anleger vor allem amerikanische Konjunkturdaten in den Blick nehmen. Höhepunkt ist der wirtschaftliche Frühindikator des Instituts ISM. Die Kennzahl gibt Auskunft über den Zustand der US-Industrie und gilt als verlässliche Schätzgrösse für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Am Abend wird dann die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Fachleute erhoffen sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs.

FOMC meeting minutes are in limelight today. If the minutes are considered even mildly hawkish, it may be enough to spark a corrective selloff in EURUSD. pic.twitter.com/uDB5C0nVd2 — CM4X (@CMForex) January 3, 2018

07:13

Die Ölpreise stabilisieren sich am Mittwochmorgen etwas. Zuletzt kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,56 US-Dollar. Das waren 2 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt um 3 Cent auf 60,38 Dollar.

Am Dienstag waren die Ölpreise noch gefallen, trotz den jüngsten Unruhen im Iran, dem drittgrössten Förderland des Ölkartells Opec.

06:45

Die asiatischen Aktienmärkte steigen weiter an. Die Breite des wirtschaftlichen Aufschwungs weltweit sei ausserordentlich, sagte Experte Alan Ruskin von der Deutschen Bank. Dies mache den Anlegern Mut und verstärke die Risikolust am Markt. Der Index der wichtigsten Unternehmen an den chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzen stieg den vierten Handelstag in Folge und notierte gut ein Prozent höher. Auch die Märkte in Hongkong und im südkoreanischen Seoul legten zu.

Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertags geschlossen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gewann aber 0,4 Prozent und näherte sich immer mehr seinem Rekordhoch von Ende 2007. Am Devisenmarkt in Fernost gab es wenig Bewegung. Der Euro notierte kaum verändert bei 1,2049 Dollar. Der Dollar trat zur japanischen Währung bei 112,30 Yen auf der Stelle.

Asia’s top-performing currency is still raring to go in 2018 after its best year in more than a decade https://t.co/TZ8B5lb51n pic.twitter.com/3od0IwwQAd — Bloomberg Markets (@markets) January 3, 2018

