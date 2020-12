09:45

Die Furcht vor einer nur schleppenden Erholung der Nachfrage wegen der verschärften Coronavirus-Beschränkungen setzt dem Ölpreis zu. Ein Barrel der Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich rund ein Prozent auf 49,82 Dollar. US-Leichtöl WTI notiert mit 46,55 Dollar je Barrel ebenfalls knapp ein Prozent schwächer. "Während der Markt durch die Einführung der Covid-19-Impfstoffe gestützt wurde, bleibt der Weg zu einer Normalisierung der Nachfrage schwierig", erklärten die Analysten der ANZ Bank.

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag ganz im Zeichen der anhaltend hohen Infektionszahlen weltweit. Der SMI steht nach Handelsstart um 0,3 Prozent bei 10'342 Punkten tiefer. Zwar schüre die Aussicht auf eine effektive Impfung die Hoffnung für 2021, so ein Marktteilnehmer. Die wirtschaftlichen Folgen seien aber angesichts der verstärkt verhängten harten Lockdowns nicht absehbar. Nicht zuletzt deswegen haben auch die Ökonomen des Bundes ihre Prognose für das Wachstum im kommenden Jahr nach unten angepasst. Als Grund nennen sie die zweite Corona-Welle, die im Winterhalbjahr 2020/21 auf der Schweizer Wirtschaft lastet.

An der Wall Street sind zum Wochenstart die Standardwerte mit Abgaben aus dem Handel gegangen, während Technologiewerte einmal mehr zugelegt haben. In Asien geben die meisten Börsen nach - und das obwohl die jüngsten Konjunkturdaten aus China wie erwartet ausgefallen sind. Laut Händlern richten die Investoren ihr Augenmerkt vor allem auf die US-Notenbank Fed, die am morgigen Mittwochabend ihre jüngsten Entschiede veröffentlicht. Anleger hoffen auf zusätzliche Unterstützung der US-Währungshüter. Hierbei verweisen Händler auch auf das Ringen im US-Kongress um Konjunkturhilfen.

Die Aktien der Grossbank Credit Suisse (+0,4 Prozent) profitieren von den Aussagen am Investorentag. So will sie im Vermögensverwaltungsgeschäft vorwärts machen. Dazu soll kräftig in diejenigen Bereiche der Bank investiert werden, die Vermögensverwaltung anbieten. Ziel ist es, die Marktposition auszubauen. Und auch in ihre Infrastruktur will die Grossbank weiter investieren.

Die UBS zieht ihrerseits um 0,5 Prozent an. Geht es nach dem CIO der UBS-Vermögensverwaltung, Mark Haefele, sollten Investoren die Hoffnung auf einen Endspurt noch nicht aufgeben. Wie der Anlageexperte in einem aktuellen Kommentar meint, habe der Markt trotz des Kursgewinne von 14 Prozent seit Anfang November noch Potenzial nach oben. "Die Rotation aus dem letzten Monat hin zu den Corona-Nachzüglern bietet noch einigen Raum."

Während bei den Schwergewichten Nestlé (+0,2 Prozent) und Roche (+0,05 Prozent) höher stehen, fallen Novartis (-1,3 Prozent) deutlich zurück. Im Fall der ohnehin volatilen AMS (+1,9 Prozent) verweisen Händler auf die US-Vorgaben. Die Technologiebörse Nasdaq war am Montag nämlich gegen den Trend mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Zudem kündigte der iPhone-Hersteller und AMS-Kunde Apple an, mehr Smartphones produzieren zu wollen.

Kühne+Nagel wiederum (-0,8 Prozent) profitieren trotz einem Auftrag aus Deutschland nicht. Noch vor der Zulassung eines Impfstoffes in der EU hat der Logistiker einen Auftrag von Nordrhein-Westfalen zur Belieferung von 53 Impfzentren in dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands erhalten. Derweil werden Huber+Suhner (-2 Prozent) im breiten Markt nach einer Cyberattacke gemieden. Die Produktion des Komponentenherstellers steht still.

Der Swiss Market Index steht im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,31 Prozent tiefer. Alle 20 Aktien sind im Minus, ausser die Credit Suisse. Der Titel steigt 1,2 Prozent. Bis 2023 will die Bank den Vorsteuergewinn im Vermögensverwaltungsgeschäft auf 5,0 bis 5,5 Milliarden Franken steigern, wie Credit Suisse am Dienstag anlässlich eines Investorentages mitteilte. Am breiten Markt steigen AMS 2,6 Prozent.

Ihr Augenmerk richten die Anleger in der Corona-Krise nach vorne in Richtung der Notenbanken: Sie hoffen auf zusätzliche Unterstützung der US-Notenbank Fed, die am Mittwoch über ihren weiteren Kurs entscheiden will.

Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus verweist in diesem Zusammenhang auch auf das Ringen im US-Kongress um Konjunkturhilfen: "Sollte sich das Corona-Hilfspaket weiter verzögern, dürften die Währungshüter nicht länger untätig bleiben und möglicherweise selbst das Zepter in die Hand nehmen. Der Griff in den geldpolitischen Instrumentenkasten bleibt nur eine Frage der Zeit."

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,55 Prozent tiefer geschätzt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 26'649 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,5 Prozent und lag bei 1782 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fällt um 0,4 Prozent.

Die Zahl der Todesfälle in den USA überschritt mit Beginn der Impfungen die Marke von 300'000. "Der Zeitplan für die Einführung ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, aber wichtige Meilensteine könnten bis Mitte 2021 erreicht sein", sagten die Ökonomen von Westpac. "In der Zwischenzeit kämpfen mehrere Staaten weiterhin mit größeren Ausbrüchen, wobei die Zahl der Fälle in den USA besonders deutlich zunimmt." Die Märkte reagierten kaum auf positive Wirtschaftsdaten aus China: die Industrieproduktion der Volksrepublik wuchs im November erwartungsgemäß und expandierte den achten Monat in Folge.

-Japan, Australia, Hong Kong, China, South Korea stocks

-U.S. futures 0.1 Prozent

-Oil falls 0.5 Prozent to $46.74

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 104,09 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,5537 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,8864 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2155 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0776 Franken an.

Die US-Börsen hatten am Montag nach einem überwiegend freundlichen Verlauf uneinheitlich geschlossen. Zum Handelsende trennten sich eine Reihe von Anlegern von ihren Aktienbeständen. Zu Beginn hatte der Startschuss für die Corona-Impfungen die Wall Street noch gestützt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent tiefer auf 29'861 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,5 Prozent auf 12'440 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büsste 0,4 Prozent auf 3647 Punkte ein.

