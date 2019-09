10:50

Das britische Pfund leidet immer stärker unter dem ungewissen Fortgang des Brexit. Am Dienstag fiel die Währung des Vereinigten Königreichs erstmals seit Januar 2017 unter die Marke von 1,20 US-Dollar. Im Tief wurden 1,1994 Dollar erreicht.

Wesentlicher Grund für die Schwäche des Pfund ist die politische Unsicherheit in Grossbritannien. Dort will sich eine Gruppe Parlamentarier gegen den harten Brexit-Kurs von Premierminister Boris Johnson stellen. Mit einer Gesetzesinitiative soll eine abermalige Verschiebung des Brexit-Termins erzwungen werden, soweit keine neue Austrittsvereinbarung mit der Europäischen Union gefunden wird. An den Märkten wird über Neuwahlen spekuliert.

Gegenüber dem Euro hält sich das Pfund etwas besser. Am Dienstag kostete ein Pfund knapp 1,10 Euro und zum Schweizer Franken sackte das Pfund bis auf 1,1880 ab.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt unmittelbar nach Börseneröffnung 0,4 Prozent auf 9886 Punkte nach. Am Montag war der Leitindex um 0,29 Prozent gestiegen. Impulse könnten von den im Laufe des Tages erwarteten Konjunkturzahlen ausgehen. In der Schweiz steht die Inflation auf der Agenda, in der Eurozone sind es die Produzentenpreise und in den USA der gewerbliche Einkaufsmanagerindex.

Aus dem Leitindex sind die deutlichsten Abschläge bei Swatch (-1,7 Prozent) und Richemont (-1,2 Prozent) zu beobachten.

Am breiteren Markt die Anteile von Stadler (-5,1 Prozent) auf. Der Zughersteller hat im ersten Halbjahr bei Umsatz und Gewinn kräftig zugelegt. Doch damit wurden die Erwartungen dennoch verfehlt.

Die Aktien von Medacta (+1,0 Prozent) werden dagegen nach Bilanzvorlage höher angezeigt. Die Medizintechnikfirma hat den Umsatz kräftig gesteigert, aber wegen der Kosten für den Börsengang im Frühjahr war der Gewinn tiefer als im Jahr zuvor.

Die Sorgen wegen des Handelsstreits lassen die Anleger in Asien nicht los. Trotz der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, er strebe direkte Handelsgespräche mit China in diesem Monat an, gab es am Dienstag wenige Anzeichen für eine Entspannung. Die Regierung in Peking legte Beschwerde gegen die jüngsten US-Einfuhrzölle ein und erklärte, sie verletzten die Übereinkunft, die beide Länder beim G20-Gipfel in Osaka getroffen hätten.

"Wir haben so viele Probleme rund um die Welt, angefangen beim US-chinesischen Handelskrieg und dem Brexit", sagte Experte Hiroyuki Ueno von der Vermögensverwaltung Mitsui Trust. "Aber die Investoren scheinen sich daran zu gewöhnen. Solange die US-Wirtschaft läuft, ist das Abwärtspotenzial bei den Aktien begrenzt." Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss unverändert bei 20.625 Zählern. In China gaben die Kurse etwas nach. Der MSCI-Index für die asiatischen Werte ohne Japan verlor 0,7 Prozent.

Global mkts dented by trade war as investors awaited to see if Chinese & American officials can schedule planned meeting this mth to continue trade talks. Brexit showdown paralyses Pound. Bonds drop w/US 10y yields rise to 1.52%. Bitcoin >$10k after Argentina imposed cap controls pic.twitter.com/wU8fEme5e7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 3, 2019

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,16 Prozent nach.

Einzig positiver SMI-Wert ist Sika (+0,3 Prozent), die restlichen Titel werden leicht tiefer erwartet, ohne grössere Auffälligkeiten.

Im breiteren Markt legen die Titel von Medacta nach Zahlen um 1,8 Prozent zu. Ebenfalls Zahlen geliefert hat Stadler Rail, jedoch konnten die hohen Erwartungen der Finanzgemeinde nicht erfüllt werden, die Aktie gibt 2,2 Prozent nach.

Der Euro hat am Dienstag einen neuen Tiefstand seit gut zwei Jahren erreicht. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0938 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Mai 2017.

Auch gegenüber dem Franken schwächte sich der Euro ab und kostete zuletzt 1,0854 Franken nach 1,0865 am Vorabend. Der Dollar legte auch zum Franken leicht zu auf 0,9924 von 0,9903 Franken.

Grund der Euro-Schwäche war eine allgemeine Stärke des amerikanischen Dollar. Am Markt wurde die anhaltende Verunsicherung der Anleger wegen zahlreicher Risiken genannt, darunter der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der ungewisse Fortgang des Brexits. Der US-Dollar gehört zu den am besten verfügbaren Währungen der Welt. In unsicheren Zeiten wird er daher häufig als sicherer Hafen angelaufen.

Politik Grossbritannien - Johnson erwägt Neuwahlen vor Brexit-Termin https://t.co/q3Jmn8kzkC — cash (@cashch) September 2, 2019

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg 0,18 Prozent auf 20.657 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,44 Prozent auf 1511 Zähler.

Der Euro-Franken-Kurs liegt bei 1.0856 und der Dollar kostet derzeit 0.9924 Franken.

(cash/AWP/Reuters)