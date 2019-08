12:15

Der Swiss Market Index (SMI) steigt bis um 12:15 Uhr um 0,84 Prozent auf 9'840 Punkte. Der breite Swiss Performance Index (SPI) legt um 0,8 Prozent auf 11'977 Zähler zu. Alle 30 SLI-Werte notieren im Plus.

Bei den einzelnen Blue Chips sorgen die UBS-Aktien (+1,4%) für das Tagesgespräch. Sie reagieren positiv auf den Zuzug des ehemaligen CS-Topmanagers Iqbal Khan. Analysten begrüssen seine Ernennung zum Co-Leiter der Sparte Global Wealth Management und Mitglied der Geschäftsleitung.

Wichtig sei auch, dass die UBS einen möglichen Nachfolger für Sergio Ermotti nachziehe, heisst es in einem Kommentar der ZKB in diesem Zusammenhang. Allerdings wurde der Zuzug am Markt erwartet. Die UBS-Aktie steigt daher auch nur in ähnlichem Ausmass wie jene der CS (+1,6%). Der dritte Banken-SLI-Titel, Julius Bär, legt mit +2,0 Prozent sogar klar stärker zu.

Die deutlichsten Gewinne verzeichnen allerdings Temenos (+2,7%). Der Bankensoftwarehersteller übernimmt in den USA den Digital-Banking-Anbieter Kony und weitet so sein Geschäft in diesem wichtigen Markt aus. Die Grossübernahme wird von Analysten als sinnvollen Ausbau gesehen.

Spezialist für Bankensoftware - Temenos kauft US-Unternehmen Kony https://t.co/KhnMz0VaHJ — cash (@cashch) August 29, 2019

Um mehr als 1 Prozent ziehen ausserdem noch Schindler (+2,1%), AMS (+1,3%), Sika und Givaudan (je +1,1%) an. Bei den ohnehin volatilen AMS-Papieren wird auf die Vortagesverluste verwiesen, als Spekulationen über Verkäufe eines Grossinvestors auf den Kurs drückten. Bei Givaudan kommt gut an, dass der Aromen- und Duftstoffhersteller am Berichtstag seine bisherigen mittelfristigen Ziele für den Zeitraum von fünf Jahren bis 2020 bestätigte. Demnach soll weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent erreicht werden.

Am Ende des Tableaus rangieren Vifor Pharma und Swiss Re (je +0,1%). Zu Swiss Re heisst es, dass sich die Investoren zum Start der diesjährigen Hurrikan-Saison in Nordamerika zurückhielten.

Am Donnerstagmorgen notiert die "Krypto-Leitwährung" Bitcoin auf der europäischen Handelsplattform Bitstamp bei rund 9'350 Dollar. Dies nachdem sich die Blockchain-Devise über knapp zwei Wochen kaum bewegt hat. Vor gut zwölf Stunden kostete eine Einheit der Kryptowährung noch über 10'200 Dollar, bevor sie innert einer halben Stunde um über 600 Dollar absackte.

Why is Bitcoin below $10,000? ``Half of crypto is at Burning Man and the other half is sitting on their hands doing nothing.'' https://t.co/WBkeFKTjzq @crypto — Alastair Marsh (@AlastairJMarsh) August 29, 2019

Der Euro legt gegenüber dem Schweizer Franken am Donnerstag-Morgen etwas zu. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0885 Franken. Der US-Dollar verzeichnete zum Franken ebenfalls leichte Gewinne. Er geht am Donnerstag-Vormittag bei 0,9823 Franken um.

Kursentwicklung Euro-Franken im heutigen Tagesverlauf, Quelle: cash.ch

Der Swiss Market Index (SMI) eröffnet 0,5 Prozent höher bei 9806 Punkten. Am Vortag war der Leitindex um 0,28 Prozent gesunken. Trotz des derzeitigen Anstiegs bestimmen laut Händlern nach wie vor Konjunktursorgen das Geschehen an den Märkten. Der Handelsstreit der USA mit China könnte zu einer weltweiten Rezession führen, sorgen sich die Anleger.

Bei den Einzelwerten stehen die Aktien von UBS (+0,7 Prozent) im Fokus. Die Grossbank habe mit Iqbal Khan eine bekannte Grösse als Co-Chef ihrer Vermögensverwaltungssparte gemacht, heisst es am Markt. Khan wird die Sparte zusammen mit Tom Naratil leiten. Der bisherige Co-Chef Martin Blessing tritt hingegen zurück. Am Markt heisst es, die Personalie komme nicht überraschend. "Darüber wurde ja seit einiger Zeit heftig spekuliert", sagt ein Händler. Dagegen erstaune der Rücktritt von Martin Blessing doch mehr.

Die Anteile von Temenos (+2,6 Prozent) legen zu. Der Hersteller von Banksoftware will den US-Konkurrenten Kony für 559 Millionen Dollar und einer Earn-Out-Komponente von 21 Millionen übernehmen. Kony hat zudem Verbindlichkeiten von 50 Millionen Dollar. Die Übernahme soll noch im vierten Quartal abgeschlossen werden, muss zuvor aber noch von den Behörden genehmigt werden.

Die Aktien von Klingelnberg werden mit einem Dividendenabschlag von 1,00 Franken je Titel gehandelt (Aktie -0,2 Prozent). Schwächer indiziert sind die Aktien von Oerlikon (-0,4 Prozent). Credit Suisse hat das Kursziel für den Anlagenbauer auf 10,30 von 13,50 Franken gesenkt. Das Rating lautet "Neutral".

Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Handel mit einem kleinen Abschlag von 0,09 Prozent auf 20 460,93 Punkte.

Unter den Einzelwerten am japanischen Markt legten die Anteile von Suzuki Motor um etwas mehr als 1 Prozent zu. Toyota will gemeinsam mit dem heimischen Kleinwagenspezialisten Motor Technologien für autonomes Fahren entwickeln. Die beiden Konzerne einigten sich auf eine gegenseitige Beteiligung.

Beide Unternehmen hatten sich bereits im Februar 2017 auf die Aufnahme von Verhandlungen über eine Kooperation im Bereich Umwelt-, Sicherheits- und Informationstechnologien geeinigt. Toyota-Aktien legten marktkonform minimal zu.

Der Swiss Market Index gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,1 Prozent nach.

Sämtliche SMI-Titel werden leicht tiefer gehandelt, mit einer Ausnahme: Die UBS-Aktie legt 0,65 Prozent zu. Iqbal Khan wird bei der UBS Co-Präsident des Internationalen Wealth Managements.

Was die Spatzen seit über einer Woche von den Dächern pfeifen, ist seit heute früh Gewissheit: Die @UBS ernennt das @CreditSuisse-Wunderkind Iqbal Khan zum Co-Präsidenten des Internationalen Wealth Managements. $UBSG $UBS — cashInsider (@cashInsider) August 29, 2019

Anleger fürchten, dass der Handelsstreit zwischen China und den USA sowie ein drohender Chaos-Brexit die Wirtschaftsaussichten immer stärker eintrüben. In Tokio verlor der Leitindex Nikkei 0,24 Prozent auf 20.431 Punkte. Der MSCI-Index für die asiatischen Werte ausserhalb Japans notierte unverändert.

An den Devisenmärkten in Fernost sank der Dollar zum japanischen Yen um 0,2 Prozent auf 105,88 Yen. Der Euro tendierte wenig verändert bei 1,1081 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9802 Franken je Dollar und 1,0861 Franken je Euro gehandelt.

Am Vorabend schloss der Dow Jones in den USA höher. Der US-Leitindex gewann 1,0 Prozent auf 26.036,10 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 7.856,88 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 2.887,94 Punkte zu.

