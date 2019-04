09:38

Die ermutigenden Industriedaten aus China machen den Anlegern Hoffnung auf gute Geschäfte für Autohersteller. Die Papiere von VW, Daimler und BMW gewinnen bis zu 3,3 Prozent. Der europäische Sektorindex steigt um drei Prozent und steuert auf den grössten Tagesgewinn seit Anfang Januar zu.

+++

09:34

Osram-Chef Olaf Berlien hat in einem Interview die Übernahmefantasien um den Autozulieferer angeheizt. Der Kurs der im MDax notierten Osram-Aktien kletterte daraufhin am Montag um bis zu 6,8 Prozent auf 32,76 Euro. Berlien sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", der Konzern sei in "intensiven Gesprächen" mit den Finanzinvestoren Bain und Carlyle und fügte hinzu: "Wir kommen gut voran." Ob es zu einem Abschied von der Börse komme, sei aber noch nicht klar.

Mitte Februar ist bekanntgeworden, dass Osram mit den beiden Beteiligungsgesellschaften über eine Übernahme spricht. Der Lichttechnik-Spezialist musste kürzlich erneut seine Geschäftsprognosen zurücknehmen und begründete dies mit einer anhaltenden Marktschwäche der Automobilindustrie.

+++

09:16

Der Swiss Market Index (SMI) legt unmittelbar nach Börseneröffnung um 0,3 Prozent auf 9505 Punkte zu. Bereits in Asien war es in der Nacht deutlich aufwärts gegangen. Händler begründen den Optimismus vor allem mit den neusten Konjunkturindikatoren aus China.

So hat sich dort die Stimmung der Unternehmen trotz des nach wie vor ungelösten Handelskonflikts mit den USA überraschend kräftig aufgehellt, was Ökonomen so nicht erwartet hatten. "Nach einer Flut von enttäuschenden Daten und steigender Nervosität auf dem Börsenparkett können die Märkte solche Nachrichten gut brauchen", meint ein Analyst. Experten warnen allerdings vor allzu viel Optimismus. So bleibt der Brexit ein Unsicherheitsfaktor. Heute stehen - allerdings erst nach Handelsschluss - weitere Entscheide im britischen Unterhaus an.

Einen deutlichen Abschlag weisen Givaudan (-1,6 Prozent) auf, jedoch wird diese Aktie heute Ex-Dividende gehandelt.

Überdurchschnittliche Gewinne gibt es bei den beiden Luxusgüterpapieren von Swatch (+2,4 Prozent) und Richemont (+1,6 Prozent). Hier wirken sich die positiven Nachrichten aus China, welches ein Schlüsselmarkt für die Gesellschaften ist, besonders deutlich aus.

Deutlich besser als der Gesamtmarkt eröffnen auch LafargeHolcim (+1,9 Prozent) sowie Sika und ABB (beide je +1,5 Prozent).

Konkrete Nachrichten liegen bei den Blue Chips nur von den beiden Pharmaschwergewichten vor. Novartis (-0,2 Prozent) tätigt in den USA eine kleine Übernahme und ergänzt damit das Portfolio um entzündungshemmende Produkte. Roche (-0,2 Prozent) präsentierte derweil erste Daten einer Kombinationsstudie.

Das Hauptereignis findet zum Wochenstart jedoch am breiten Markt statt. Der Schweizer Logistikkonzern Panalpina soll nun doch vom dänischen Mitbewerber DSV übernommen werden, wobei ein (impliziter) Preis von 195,80 Franken geboten wird. Zum Vergleich: Panalpina schlossen am Freitag bei 165,80 Franken. Die Panalpina-Papiere legen 15,9 Prozent zu.

Die Spekulanten und Trittbrettfahrer sind doch noch am Ziel angekommen: #DSV einigt sich mit der Ernst Göhner Stiftung und übernimmt die @PanalpinaGroup für rechnerische 196 Franken je Aktie in bar und eigenen Aktien. $PWTN — cashInsider (@cashInsider) 1. April 2019

+++

09:05

In Asien haben die Aktienmärkte nach positiven chinesischen Konjunkturdaten zum Wochenstart deutlich zugelegt. So stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen am Montag mehr als 2 Prozent. Im Schlepptau legte der Hang Seng in Hongkong zuletzt um 1,61 Prozent zu.

In China hatte sich im März auch die Stimmung in kleinen und mittelgrossen, meist privaten Industriebetrieben trotz des nach wie vor ungelösten Handelsstreits mit den USA deutlich aufgehellt. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Stimmungsindex stieg deutlich stärker als gedacht. Bereits am Sonntag hatte die Regierung bekanntgegeben, dass die Stimmung bei den grossen und staatlichen Unternehmen trotz des Handelskonflikts mit den Vereinigten Staaten überraschend gut ist.

In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 1,43 Prozent auf 21 509,03 Punkte. Besonders gefragt waren in Tokio Aktien von Energieunternehmen.

Global mkts start in Risk On mood to the week as upbeat econ data improves risk sentiment. Asia stocks rallying led by China following better Chinese and global March manufacturing PMIs. WTI Oil holds above $60. US 10y yields rise to 2.43%. Gold below $1.3k, Bitcoin at $4.1k. pic.twitter.com/XNYZV5NGUH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 1. April 2019

+++

08:08

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse 0,4 Prozent zu. Vergangene Woche konnte der Leitindex 1,9 Prozent zulegen und schloss am Freitagabend bei 9478 Punkten. Rückenwind erhält die Börse aus China. Dort schaffte die Industrie im März erstmals seit vier Monaten wieder Wachstum.

Einkaufsmanagerindex - Chinas Industrie schafft im März wieder Wachstum https://t.co/dXRXLqJ2ro — cash (@cashch) 1. April 2019

Am deutlichsten im Plus sind die beiden Grossbanken UBS (+0,8 Prozent) und Credit Suisse (+0,7 Prozent). Auch Zykliker wie ABB, Adecco und LafargeHolcim (+0,5 Prozent) fallen mit einer überdurchschnittlichen Zunahme auf.

+++

08:05

Die türkische Lira schwächt sich nach den Kommunalwahlen in der Türkei ab. Ein Dollar verteuert sich im Gegenzug zeitweise um 1,6 Prozent auf 5,6284 Dollar.

Setback for the ruling @Akparti & Turkish lira predictably suffering. Turkish elections are competitive and opposition parties well prepared prior next elections! https://t.co/0poRWDmy0M via @BBC — Veiko Spolitis (@VeikoSpolitis) 1. April 2019

+++

07:35

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen und haben damit an die Gewinne vom vergangenen Freitag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,14 US-Dollar. Das waren 56 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 39 Cent auf 60,53 Dollar.

Marktbeobachter erklärten die steigenden Ölpreise mit besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus China. In den chinesischen Industriebetrieben hatte sich die Stimmung im März überraschend stark aufgehellt. Dies habe die Sorge vor einem weiteren Abflauen der Weltwirtschaft und damit vor einer geringeren Nachfrage nach Rohöl gedämpft, hiess es weiter.

Ausserdem werden die Ölpreise durch die Entwicklung der Ölförderung in den USA gestützt. Die US-Ausrüsterfirma Baker Hughes hatte am Freitag einen erneuten Rückgang der Förderanlagen gemeldet. Die Zahl der aktiven Bohrlöcher ist demnach um 8 auf 816 gesunken. Damit ging die Zahl der Förderanlagen bereits die sechste Woche in Folge zurück.

OIL #BRENT US$68.14/bbl+0.8%. Large-scale #oil companies appear to be shifting towards #offshore oil drilling, easing back their investments into new shale wells. pic.twitter.com/f0o7qaIpGf — AME Research (@The_AMEGroup) 1. April 2019

+++

06:35

Die chinesische Wirtschaft schaffte im März wieder Wachstum, wie der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex vom Montag ergab. "Der Index deutet an, dass die Konjunkturabkühlung in China ihren Tiefpunkt erreicht haben könnte", sagte Yoshinori Shigemi, Marktstratege bei JPMorgan Asset Management. Auch die Hoffnungen auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen China und den USA beflügelten die Stimmung. Der schwächer als erwartet ausgefallene Tankan der Bank von Japan spielte dagegen eine geringere Rolle.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Nachmittag 1,5 Prozent fester bei 21.527 Zählern. Der breiter gefasste Topix-Index gewann mehr als zwei Prozent auf 1624 Punkte. Ausserhalb Japans legten die Kurse ebenfalls zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gewann 1,01 Prozent. In China stieg der Shanghai Composite Index um 2,16 Prozent.

+++

06:30

Der Yen gab nach, ein Dollar kostete 111,10 Yen. Der Euro wurde kaum verändert zum späten New Yorker Freitagshandel mit 1,12340 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9961 Franken je Dollar und 1,1188 Franken je Euro gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)