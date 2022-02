06:30

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,35 Prozent höher.

+++

06:10

Die asiatischen Aktien stabilisieren sich zunächst am Mittwoch. Die Anleger hoffen darauf, dass die ersten Sanktionen auf das Vorgehen Russlands in der Ukraine Spielraum für die Vermeidung eines Krieges lassen. "Der Markt wertet die verschiedenen Sanktionen ... als maßvoll und vielleicht nicht so hart wie befürchtet", sagte Chris Weston, Leiter der Forschungsabteilung bei Pepperstone. "Im Moment könnte man davon sprechen, dass die Märkte davon ausgehen, dass die russischen Truppen den Donbass halten, aber nicht weiter vorstoßen werden."

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent. Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

China banks are planning yuan bonds for property M&As. Here's the latest news on Chinese developers https://t.co/5JXEv8mEQQ — Bloomberg Next China (@next_china) February 23, 2022

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 115,01 Yen und stagnierte bei 6,3263 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9204 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1323 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0425 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3587 Dollar.

+++

22:55

Der eskalierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat die Anleger an den US-Aktienmärkten am Dienstag weiter sehr nervös gemacht. Nach dem langen Wochenende waren die Indizes zwar robust gestartet, dann aber mit einigem Hin und Her abgerutscht. Am Ende büsste der Dow Jones Industrial 1,42 Prozent auf 33 596,61 Punkte ein. Mit 33 364 Punkten hatte er sich zwischenzeitlich dem Januar-Tief von 33 150 Punkten genähert.

Nach bald zwei Wochen der Talfahrt blieben die Anleger weiter ängstlich, was die weitere Entwicklung des Ukraine-Konflikts betrifft. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Vortag die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als souveräne Länder anerkannt. Dies und ein sich abzeichnender Einsatz russischer Truppen in diesen Regionen zogen nun ihre Wogen nach sich. Viele Länder traten dem mit angekündigten Sanktionen entgegen.

Der technologielastige Nasdaq 100 , der sich im Frühhandel zeitweise im Plus bewegte, büsste 0,99 Prozent auf 13 870,53 Zähler ein. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,01 Prozent auf 4304,76 Punkte.

The Dow industrials tumbled 500 points and the S&P 500 index on Tuesday joined the Nasdaq Composite in correction territory, marking its first such decline since 2020, amid intensifying military tensions between Russia and Ukraine.https://t.co/ulktp0lPC3 pic.twitter.com/h7KgbXMeLG — MarketWatch (@MarketWatch) February 22, 2022

Auch wenn sich die Märkte am Dienstag im Frühhandel erstaunlich robust zeigten, wollten Experten keine Entwarnung geben. "Im kurzfristigen Zeithorizont stellt dieser Konflikt für die Aktienmärkte einen signifikanten Belastungsfaktor dar", konstatierte Analyst Frank Wohlgemuth von der National-Bank. In der Vergangenheit hätten sich politische Börsen zwar oft als kurzlebig erwiesen. Ob dies erneut der Fall sein werde, sei aber seriös nicht zu beantworten. Eine Lösung des Konflikts sei nicht in Sicht.

Unternehmensseitig stand im Dow die aktuelle Geschäftsentwicklung von Home Depot im Anlegerfokus, zum Leidwesen der Anleger klar negativ. Der Heimwerker-Boom bescherte dem Baumarktkonzern zwar erneut ein Rekordjahr, dennoch weiteten die Aktien ihr Minus auf fast neun Prozent aus. Die Verluste wurden mit einem mauen Ausblick der Baumarktkette begründet.

Während die Aktien des Wettbewerbers Airbus in Europa angezogen waren, ging es für jene von Boeing in New York um fast fünf Prozent bergab. Airbus kündigte die Erprobung eines Triebwerks für sein geplantes Wasserstoff-Flugzeug an. Boeing hatte dieser Idee für einen zukünftigen Antrieb von Flugzeugen zuletzt noch Skepsis entgegen gebracht.

Deutliche Kursgewinne gab es derweil für den Ketchup-Konzern Kraft Heinz , dessen Aktien um fünf Prozent anzogen. Anleger sahen sich hier ermutigt von einem angehobenen längerfristigen Gewinnausblick. Laut dem JPMorgan-Experten waren die Aussagen des Managements im Rahmen einer Analysten-Fachkonferenz allgemein "sehr optimistisch".

Home Depot leads the list of 20 worst performers in the S&P 500 on Tuesday https://t.co/y7kglHOYHq — MarketWatch (@MarketWatch) February 22, 2022

An der Nasdaq-Börse fielen die Aktien von AMD mit einem Anstieg um 1,6 Prozent auf. Hier gab es eine seltene Kaufempfehlung durch die Analysten von Bernstein Research. Nach fast zehn Jahren Pause sei ein "Outperform" wieder angebracht, betonte Analyst Stacy Rasgon in seiner Studie. Die Papiere des Halbleiterkonzerns seien so günstig bewertet wie seit fünf Jahren nicht.

Die Aktie der US-Kaufhauskette Macy's konnte ihre anfangs deutlichen Kursgewinne in einem allgemein düsteren Branchenumfeld nicht verteidigen, am Ende büssten sie fünf Prozent ein. Es half damit nicht nachhaltig, dass das Unternehmen nach dem starken Geschäftseinbruch in der Corona-Pandemie auf Erholungskurs bleibt.

Ein besonders grosses Kursplus gab es derweil für die Papiere von Houghton Mifflin Harcourt , die um gut 15 Prozent nach oben schossen. Der Finanzinvestor Veritas Capital will das auf Bildung und Wissenschaft spezialisierte Verlagsunternehmen für 2,8 Milliarden US-Dollar in bar übernehmen.

(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)