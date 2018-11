09:10

Der SMI geht mit einem Minus von knapp 0,2 Prozent bei 8772 Punkten in den Handel. Die Impulse von der Wall Street fehlen und auch in Japan sind die Märkte wegen eines Feiertages geschlossen. Zudem findet in den USA zum Wochenausklang nur ein verkürzter Handel statt. Derweil kam es in China besonders im Technologiesektor zu deutlichen Verlusten. Anleger täten sich derzeit einfach schwer, die Sorgen um eine Abschwächung des globalen Handels abzuschütteln, heisst es aus dem Handel.

Bei den Bluechips erhielten Novartis (Aktie -0,1 Prozent) die EU-Zulassung für die Gen-Therapie Luxturna für eine seltenen Form von vererbbarem Sehverlust. Konkurrent Roche sind mit -0,1 Prozent ebenfalls negativ, wie auch das dritte Schwergewicht Nestlé (-0,3 Prozent).

Für die Credit Suisse geht es nach einer Abstufung durch die Royal Bank of Canada um 0,3 Prozent nach oben. Die UBS-Aktien (-0,2 Prozent) kamen mit einer leichten Kurszielsenkung davon. Kühne+Nagel (+2,4 Prozent) profitieren von einer Hochstufung durch die UBS auf Kaufen. Derweil hält der Logistiker gemäss Aussagen von Konzernchef Detlef Trefzger gegenüber Bloomberg Ausschau nach Grossakquisitionen.

In der zweiten Reihe könnten Belimo (+2,8 Prozent) von einer positiven Ersteinschätzung der Privatbank Berenberg profitieren. Die Experten stufen die Aktie mit "Buy" ein und sehen entsprechendes Kurspotenzial. Für Bobst (+0,2 Prozent) ging es nach einem positiven Kommentar der Bank Vontobel bereits am Donnerstag um 6,7 Prozent nach oben.

Börsianer in Asien haben vor dem Wochenende die Bremse gezogen. Die Aktienmärkte in Shanghai und Shenzen gaben rund zwei Prozent nach, die Leitindizes in Hongkong und Südkorea verloren je ein halbes Prozent. An den Börsen in Japan wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Anleger scheuten sich vor allem wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China vor Investitionen in Aktien, sagte Marktanalyst Prakash Sakpal von der Bank ING. Unter Druck gerieten vor allem Technologieaktien nach einem Bericht des "Wall Street Journal".

Die Zeitung schrieb, dass die US-Regierung ihre Verbündeten dazu bringen wolle, Produkte des Telekommunikations-Ausrüsters Huawei zu meiden. Einer der grössten Verlierer waren die Titel von ZTE. Die in China gelisteten Papiere verloren 2,5 Prozent, an der Börse in Hongkong gaben sie 1,7 Prozent nach. ZTE stand schon häufiger im Fokus: im April hatten die USA Strafmassnahmen gegen den Technologiekonzern verhängt, weil das Unternehmen gegen Iran- und Nordkorea-Sanktionen verstossen haben soll.

Am Rohölmarkt hat der Sinkflug der Preise auch am Freitag angehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,86 US-Dollar. Das waren 74 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel noch deutlicher um 1,37 Dollar auf 53,26 Dollar. Seit Freitag vor einer Woche ist der Preis für US-Öl damit um mehr als drei Dollar gesunken.

Die Rohölpreise werden nach wie vor durch zwei Entwicklungen bestimmt. Zum einen lastet auf dem Markt ein hohes Angebot. Das Ölkartell Opec dürfte deshalb auf seiner nächsten Zusammenkunft Anfang Dezember über eine Kürzung seiner Förderung diskutieren. Zum anderen stehen die Ölpreise wegen anhaltender Wachstumssorgen unter Druck. Immer wieder enttäuschen wichtige Konjunkturdaten aus grossen Industrieländern. Dies deutet auf eine schwächere Nachfrage nach Rohstoffen wie Erdöl hin, was die Preise drückt.

Der Euro ist am Freitag leicht im Kurs gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1417 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Zum Franken verteuerte sich der Euro auf 1,1352 nach 1,1343 Franken am Vorabend. Der Dollar verharrte quasi und kostete zuletzt 0,9944 Franken.

Vor dem Wochenende stehen in Europa wie in den USA die Einkaufsmanagerindizes des Forschungsinstituts Markit auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Hinweise auf die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung. Angesichts bestehender Konjunktursorgen dürften die Indikatoren auf grosses Interesse stossen.

Der Swiss Market Index (SMI) wird vorbörslich von der Bank Julius Bär bei 8792 Punkten (+0,12 Prozent) berechnet. Das grösste Plus unter den SMI-Titeln verzeichnen Novartis (+0,3 Prozent). Der Pharmakonzern darf die Gentherapie Luxturna gegen Sehverlust in der EU auf den Markt bringen. Branchennachbar Roche (+0,07 Prozent) wird knapp positiv berechnet.

Die Grossbanken CS (-0,38 Prozent) und UBS (-0,15 Prozent) dürften negativ in den Handel starten. Am breiten Markt fallen Bobst (+5,1 Prozent) und Kühne+Nagel (1,85 Prozent) auf. Letztere hegen offenbar Pläne für eine Grossübernahme.

Das Thema Italien treibt Anleger weiter um. Zudem wirft der EU-Sondergipfel am Wochenende seine Schatten voraus. Dort sollen die Staats- und Regierungschefs den ausgehandelten Brexit-Deal absegnen. Die Wall Street liefert dem deutschen Aktienmarkt keine Impulse. Die US-Börsen blieben am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen und schliessen am Freitag vorzeitig. In Tokio wurde zum Wochenschluss ebenfalls nicht gehandelt.

Die chinesische Index Hang Seng notierte zur Mittagszeit 0,3 Prozent tiefer bei 25'941 Punkten. Vor demn Treffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) nächster Woche halten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. In Buenos Aires dürfte es zu einem Treffen zwischen Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping kommen, wo der Handelsstreit ein wichtiges Thema sein wird.

In den USA waren die Aktienmärkte wegen Thanksgiving am Donnerstag geschlossen. Auch in Japan wird am Freitag wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

Am Devisenmarkt zeigt sich wenig Bewegung: Der Euro steht zum Dollar bei 1,1413 (+0,05 Prozent) und zum Franken bei 1,1348 (+0,05 Prozent). Der Dollar-Franken-Kurs notiert bei 0,9944 ebenfalls praktisch unverändert.

