17:30

Der SMI notierte um 1 Prozent tiefer bei 8906 Zählern. Mit einem Minus von rund vier Prozent ist der Februar der schwächste Börsenmonat seit zwei Jahren.

Händler sagten, nach schwächer als erwarteten Konjunkturzahlen aus den USA und Europa liessen die Zinssorgen etwas nach.

Die Standardwerte lagen mehrheitlich im Minus. Den stärksten Abschlag gab es bei Anteilen des Pharmaschwergewichts Roche mit einem Minus von 1,6 Prozent.

Die Titel der als krisenresistent geltenden Indexschwergewichte Nestle und Novartis verloren 0,9 Prozent.

Die Finanzwerte gaben ebenfalls nach.

Den ausführlichen SMI-Schlussbericht lesen Sie hier.

+++

17:24

Kurz vor Handelsschluss in Europa geht es mit den Kursen dies- und jenseits des Atlantiks nach unten: Der Dow Jones dreht ins Minus und rutscht um 0,2 Prozent auf 25'360 Zähler ab. Der Dax weitet seine Verluste aus und liegt 0,5 Prozent tiefer auf 12'424 Punkten.

+++

16:48

Brent verbilligt sich um rund ein Prozent auf 65,91 Dollar je Fass, WTI kostet mit 62,39 Dollar ebenfalls ein Prozent weniger. Dem US-Energieministerium zufolge stiegen in der vergangenen Woche die Rohölbestände stärker als erwartet, auch die Benzin-Bestände zogen überraschend an.

+++

15:45

Neue Daten zum Wirtschaftswachstum haben der Wall Street am Mittwoch zum Handelsstart zu Kursgewinnen verholfen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA legte im Schlussquartal 2017 nach revidierten Berechnungen des Handelsministeriums etwas weniger deutlich zu als zunächst geschätzt. Dies dämpfte am Markt Sorgen, dass die Notenbank (Fed) unter dem Eindruck der starken Konjunktur die Zinsen rascher anheben wird als bislang erwartet.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte in den ersten Minuten 0,4 Prozent höher mit 25'520 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann ebenfalls 0,4 Prozent auf 2757 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg 0,5 Prozent auf 7366 Stellen.

Den Februar dürften die US-Börsen dennoch mit Kursverlusten abschließen. Zuletzt hatte es im März vergangenen Jahres ein Minus gegeben. Das Thema Zinsen werde den Handel wohl weiter dominieren, sagte Peter Cardillo, Marktanalyst beim Broker First Standard Financial. Daher sei es gut möglich, dass sich die jüngsten Kursschwankungen im März fortsetzen werden.

+++

15:02

Die Unsicherheit der Investoren über den Ausgang der Brexit-Verhandlungen hat das britische Pfund am Mittwoch auf ein Zwei-Wochen-Tief gedrückt. Die Devise verlor 0,7 Prozent auf 1,3808 Dollar.

Für Nervosität sorgte EU-Chefunterhändler Michel Barnier, der von "signifikanten Meinungsverschiedenheiten" bei den Austrittsverhandlungen sprach. "Die Aussagen Barniers deuten an, dass die Verhandlungen kompliziert und langwierig sein werden, und das Pfund reagiert darauf", sagte Stratege Morten Helt von der Danske Bank.

+++

13:39

Spekulationen auf anziehende Zinsen haben dem Dax im ablaufenden Börsenmonat zugesetzt: Mit einem Minus von insgesamt 5,7 Prozent steuert er auf den grössten Verlust in einem Februar seit neun Jahren zu. 2009 hatte der Dax im Februar 11,4 Prozent verloren. Gleiches gilt für den EuroStoxx50, der seit Monatsbeginn 4,6 Prozent eingebüßt hat und im Februar 2009 um 11,7 Prozent gefallen war.

+++

13:07

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Nach den deutlichen Verlusten vom Vortag ging es mit den Preisen gegen Mittag nur noch leicht nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete zuletzt 66,48 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im April fiel um acht Cent auf 62,93 Dollar.

+++

12:55

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch zur Mittgaszeit weiter unter Abgabedruck. Im Handel ist von Gewinnmitnahmen die Rede, die bereits am Vorabend die Aktien an der Wall Street und im Anschluss daran asiatische Börsen unter Druck gesetzt hätten. Vielen Investoren seien wohl die schnellen Gewinne der vergangenen Tage unheimlich geworden, so ein Händler. Grössere Abgaben sind unter anderem bei den Index-Schwergewichten zu sehen.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 12 Uhr 0,61% auf 8'937,86 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,58% auf 1'473,63 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,74% auf 10'280,02 Stellen ein.

Bei den Blue Chips verzeichnen Kühne+Nagel (-5,0%) nach wie vor mit Abstand die grössten Einbussen. Der Logistikkonzern hat im Schlussquartal vor allem beim operativen Gewinn enttäuscht.

Den ausführlichen SMI-Mittagsbericht lesen Sie hier.

+++

10:20

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit moderaten Abgaben den Handel gestartet. Der Leitindex SMI entfernte sich somit weiter von der 9'000-Punkte-Marke. Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10:20 Uhr 0,4% tiefer bei 8'960 Punkten.

Kühne+Nagel sind bei den Blue Chips mit einem Minus von 4,3% die mit Abstand grössten Verlierer. Das Transportunternehmen aus Schindellegi blickt auf ein uneinheitliches Schlussquartal zurück.

Eine Belastung für den Gesamtmarkt sind die Schwergewichte Roche (-0,8%) und Nestlé (-0,7%).

Am breiten Markt geht derweil die Berichtssaison munter weiter. Es liegen Ergebnisse von einer Reihe kleinerer und mittelgrosser Unternehmen vor. Besonders stark geben Leclanché (-16%) und EFG International (-7,4%) nach. Leclanché kündigten am Morgen einen Jahresverlust und eine potentielle Überschuldung an; und bei EFG fiel der Jahresverlust höher als erwartet aus.

+++

09:15

Die Schweizer Börse gibt kurz nach Eröffnung nach. Während die Mehrheit der Einzeltitel im Minus notiert, können sich die Versicherer-Aktien halten. Der Swiss Market Index (SMI) gibt 0,3 Prozent auf 8959 Punkte nach. Als Erklärung für die neuerlichen Verluste verweisen Händler auf die Vorgaben aus den USA, wo die Abgaben nach Europaschluss noch einmal zugenommen haben. Auch in Asien ging es in der Folge grösstenteils bergab.

Leicht überdurchschnittliche Abgaben verzeichnen die zyklischen Papiere von ABB (-0,6 Prozent) und Adecco (-0,4 Prozent) sowie die beiden Schwergewichte Nestlé (-0,7 Prozent) und Roche (-0,5 Prozent).

Unauffällig ist die Kursentwicklung hingegen vorläufig bei den Papieren mit "China-Fokus", nachdem die Stimmung in den grossen chinesischen Industriekonzernen zuletzt überraschend stark gesunken ist. So büssen die beiden Luxusgüterpapiere von Swatch und Richemont, sowie jene des Lift- und Rolltreppenherstellers Schindlers je 0,2 Prozent ein. Für diese drei Unternehmen ist China ein Schlüsselmarkt.

Etwas besser als der Gesamtmarkt halten sich erneut Swiss Life (Kurs unverändert), die am Vortag nach der Zahlenvorlage gesucht waren. Nun treffen dazu positive Analystenkommentare ein. Auch Zurich Insurance (+0,1 Prozent), LafargeHolcim (+0,2 Prozent) und Swiss Re (Kurs unverändert) halten sich besser als der Gesamtmarkt.

Kühne+Nagel geben mit -3,7 Prozent deutlich nach. Das Transportunternehmen aus Schindellegi blickt auf ein uneinheitliches Schlussquartal zurück. Auf das Gesamtjahr betrachtet wurden die Konsensschätzungen beim Umsatz übertroffen, beim operativen Gewinn und dem Reingewinn hingegen verfehlt. Die Valoren entfernten sich schon in den letzten Wochen im Zuge der Börsenkorrektur von ihren historischen Höchstständen. Angesichts der im Schlussquartal beobachteten Geschäftsentwicklung sei diese Korrektur durchaus gerechtfertigt, heisst es im Handel.

Aus breiten Markt liegen zahlreiche weitere Berichte vor. Die Resultate von Georg Fischer (-0,9 Prozent), EFG International (-4,7 Prozent), Sulzer (-2,9 Prozent) und Valora (-2,9 Prozent) werden allesamt negativ aufgenommen. Ausserdem haben APG (+0,1 Prozent), Cassiopea (-0,3 Prozent), Intershop (+0,3 Prozent), Zehnder (-0,8 Prozent) sowie Zwahlen & Mayr (+3,5 Prozent) Ergebnisse präsentiert.

+++

08:15

Aus Furcht vor einer Abkühlung der Konjunktur haben sich Anleger am Mittwoch aus den asiatischen Aktienmärkten zurückgezogen. Der japanische Nikkei-Index verlor am Mittwoch 1,4 Prozent auf 22.068,24 Punkte. Die chinesische Börse in Shanghai büsste ein Prozent auf 3259,50 Zähler ein.

Genährt wurden diese Spekulationen unter anderem vom überraschend starken Rückgang der japanischen Industrieproduktion. Zudem fiel das Barometer für die Stimmung der chinesischen Einkaufsmanager auf 50,3 Punkte und lag damit nur noch knapp über der Schwelle von 50 Zählern, die Wachstum signalisiert. "Es besteht das Risiko, dass sich die Wirtschaft dieses Jahr schlechter entwickelt als insgesamt erwartet", sagte Julian Evans-Pritchard, Volkswirt für China beim Research-Haus Capital Economics.

08:08

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,3 Prozent nach. Gestern schloss der Leitindex mit minus 0,4 Prozent bei 8993 Punkten im Minus.

Am deutlichsten geben aus dem SMI vorbörslich ABB, Adecco, Credit Suisse und UBS nach (alle -0,5 Prozent). Leicht positiv notieren hingegen Roche (+0,2 Prozent).

Nach Zahlen relativ deutlich im Minus notieren aus dem breiteren Markt Valora (-2,4 Prozent) sowie Sulzer und EFG (beide -1,9 Prozent).

+++

07:37

Der Euro hat am Mittwoch an die starken Kursverluste gegenüber dem US-Dollar vom Vortag angeknüpft. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung aber nur leicht, erreichte ein Tagestief bei 1,2215 USD und wurde zuletzt bei 1,2223 USD gehandelt.

Gegenüber dem Schweizer Franken machte der Euro, nach starken Verlusten am Vorabend, über Nacht wieder etwas an Boden gut. Am frühen Mittwoch-Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1487 CHF. Der Dollar legte zum Franken ebenfalls leicht zu. Er geht am Morgen bei 0,9398 CHF um.

Zuletzt hatte der Dollar kräftig an Wert gewonnen und der Euro geriet im Gegenzug unter Druck. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA stützte die amerikanische Währung. Ausserdem hatte der neue US-Notenbankchef Jerome Powell bei seinem ersten wichtigen öffentlichen Auftritt vor dem US-Kongress einen positiven Konjunkturausblick geliefert, der ausserdem durch zuletzt unerwartet gute Konjunkturdaten aus den USA gestützt wurde.

+++

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fiel am Mittwoch im Nachmittagshandel um 0,92 Prozent auf 22.184 Punkte. Marktteilnehmer verwiesen auf die schwachen Vorgaben aus den USA, wo die Indizes wegen der Sorge vor schneller steigenden Zinsen im Minus schlossen. Zu den Verlierern in Tokio gehörten unter anderem Exportwerte. So büssten die Aktien des Auto-Herstellers Honda 1,4 Prozent an Wert ein.

Im fernöstlichen Devisenhandel notierte der Euro leicht im Minus bei 1,2222 Dollar. Der Dollar gab zum Yen auf 106,94 Yen nach.

(cash/AWP/Reuters)