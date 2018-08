09:15

Der Swiss Market Index steigt im frühen Handel um 0,37 Prozent auf 8960 Punkte. Die Vorgaben aus den USA sind zwar negativ, in Asien zeigen sich die Aktien am Berichtstag aber mehr oder weniger gehalten. Unterstützung für das Börsensentiment kommt von einem Gesprächsangebot seitens China im Handelsstreit. Hierzulande stehen insbesondere die Swisscom-Aktien nach der Publikation des Semesterergebnisses im Fokus.

Zur Entschärfung des schwelenden Handelsstreits mit den USA hat China angekündigt, Ende August eine Delegation zu Gesprächen nach Washington zu schicken. Dies geschieht auf Einladung der US-Seite, wie das chinesische Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Nach den zuletzt mehrheitlich negativen Nachrichten sei dies wieder einmal ein Lichtblick, der an den Börsen dankbar zur Kenntnis genommen werde, hiess es dazu am Markt.

Swisscom, vorbörslich noch 0,5 Prozent im Plus, fallen 0,3 Prozent und sind damit die einzige negative Aktie im SMI. Das Telekomunternehmen hat im ersten Halbjahr sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn am oberen Ende der Erwartungen abgeschlossen. Die bisher für das Gesamtjahr genannten Ziele wurden bestätigt.

Um 0,8 und 1 Prozent höher werden die Aktien der Banken UBS und Julius Bär gestellt. Credit Suisse legen 0,4 Prozent zu. Auffallend ist auch der Kursgewinn von 1 Prozent bei Sika.

Im breiten Markt steigen Comet (+5,4 Prozent) nach Zahlen etwas auf. Das Unternehmen hat zwar einen Rückgang des Gewinns im zweistelligen Prozentbereich verzeichnet, dies aber über eine Gewinnwarnung im Juli bereits vorangekündigt. Auch Tecan (+2,4 Prozent) sind nach Halbjahreszahlen und einer gleichzeitig angekündigten Akquisition gesucht.

Unter Beobachtung stehen jeweils nach dem Halbjahresergebnis auch Bell (-0,35 Prozent), Phoenix Mecano, Meyer Burger (-5 Prozent), Bank Linth (unverändert) und Ascom (unverändert).

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 0,37 Prozent höher geschätzt. Die deutlichsten Gewinne verzeichnen die Aktien von Credit Suisse und Swisscom (beide +0,51 Prozent), letztere hat am Donnerstagmorgen das Halbjahresresultat veröffentlicht. Ebenso von der Veröffentlichung von Firmenresultaten geprägt sind die Aktien von Ascom (-0,12 Prozent) und Comet (+1,4 Prozent).

+++

07:55

Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas von dem Gesprächsangebot Chinas an die USA profitiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 71,16 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September erhöhte sich um 17 Cent auf 65,18 Dollar zurück.

China will Ende August eine Delegation in die Vereinigten Staaten entsenden, um über den Handelskonflikt zu sprechen. An den Märkten wurde dies als Zeichen einer Deeskalation aufgenommen. In den Wochen zuvor waren die Ölpreise stark belastet worden, weil die USA und China nicht mehr miteinander gesprochen und sich stattdessen gegenseitig Strafzölle auferlegt hatten. Im Falle einer weiteren Eskalation werden negative Folgen für die Weltwirtschaft und eine schwächere Rohölnachfrage befürchtet.

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,1 Prozent tiefer bei 22'174 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gibt ein Prozent nach.

Die Stimmung war zwischenzeitlich etwas besser. Denn zur Entschärfung des schwelenden Handelsstreits mit den USA hatte China angekündigt, Ende August eine Delegation zu Gesprächen nach Washington zu schicken. Das half den Aktienkursen aber bloss kurzzeitig.

+++

06:25

Ein Euro wurde mit 1,1371 Dollar bewertet, 0,2 Prozent höher als am Mittwoch. Der Euro handelt kaum verändert bei 1,1298 Franken. Die Schweizer Währung bleibt also gefragt.

(cash/AWP/Reuters)