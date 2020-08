09:30

Der SMI schlittert eine halbe Stunde nach Handelsbeginn ins Minus. Er fällt gegenüber dem Vortag um 0,44 Prozent. Die grössten Verlierer sind Alcon (minus 2,7 Prozent), Geberit und Lonza (je minis 1,2 Prozent).

+++

09:10

Der Swiss Market Index steht nach Eröffnung kaum verändert bei 10'233 Punkten. Die Entscheidung der US-Notenbank Fed vom Vortag für mehr Spielraum bei ihrem Inflationsziel stützt laut Händlern die Aktienmärkte. Denn damit sinke der Druck, nach einer Phase niedriger Inflation mit Zinserhöhungen gegenzusteuern. Belastungsfaktoren bestehen allerdings weiter: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen nimmt global weiter rasant zu und im Streit zwischen den USA und China stünden die Zeichen weiter auf Konfrontation und nicht auf Entspannung. Zudem gibt es Berichte über den bevorstehenden Rücktritt von Japans Regierungschef Shinzo Abe. Abe ist ein Befürworter der ultralockeren Geldpolitik Japans.

Alcon werden 1,5 Prozent tiefer gestellt. Denn die Analysten von Société Générale haben ihren Daumen übet die Aktien des Augenheilspezialisten gesenkt. Das neue Votum "Sell" wird mit einem "enttäuschenden" Zweitquartals-Abschluss begründet. Die Gruppe war in allen Kategorien negativ von der Coronakrise betroffen.

Der Pharmakonzern Roche (plis 0,1 Prozent) hat in den USA die Zulassung für einen neuen Tumor-Bluttest erhalten. Die beiden anderen Schwergewichte, Nestlé und Novartis, tendieren unauffällig.

Im breiteren Markt könnte sich ein Blick auf MCH lohnen. In der Auseinandersetzung um den Einstieg von James Murdoch bei der Basler Gruppe wehrt sich die Messebetreiberin gegen die Übernahmekommission (UEK). Sie legt Beschwerde gegen einen UEK-Entscheid bei der Finanzmarktaufsicht Finma ein. Diese hatte eine "Opting-up"-Klausel für nicht wirksam erklärt.

Grösste Verlierin am breiten Markt ist die Aktie von U-Blox. Sie gibt 2,6 Prozent nach.

+++

08:50

Asiens wichtigste Börsen haben sich am Freitag einmal mehr uneinheitlich präsentiert. Während es an Chinas Märkten trotz eines neuen Zwischenfalls im Südchinesischen Meer sichtbar bergauf ging, litten die Aktienkurse in Japan dem wohl bevorstehenden Rücktritt des langjährigen Premierministers Shinzo Abe.

Der japanische Nikkei-225-Index schloss 1,41 Prozent tiefer bei 22 882,65 Punkten - auf Wochensicht verbuchte er damit ein minimales Minus. Für den Yen ging es am Freitag etwas nach oben. Die japanische Liberaldemokratische Partei bestätigte Presseberichte über einen Rücktritt des Regierungschefs. Er hatte die Geschicke seines Landes von 2006 bis 2007 sowie seit 2012 gelenkt.

Abes Schritt komme zum jetzigen Zeitpunkt für die Marktteilnehmer überraschend, kommentierte ein Anlagestratege. Der Yen sollte davon letztlich aber nur begrenzt profitieren. Denn der Markt gehe von einer Fortsetzung der ultralockeren japanischen Geldpolitik auch unter Abes Nachfolger aus, wer immer das auch sein möge.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann vor dem Wochenende hingegen zuletzt 2,18 Prozent auf 4834,28 Punkte. Für den vortags schwächelnden Hongkonger Hang-Seng-Index ging es um 1,71 Prozent auf 25 714,04 Punkte hoch.

+++

08:20

Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:

Kardex: UBS erhöht auf 177 (139) Franken - Neutral

Sunrise: Barclays erhöht auf 110 (90) Franken - Overweight

Emmi: Julius Bär erhöht auf 940 (860) Franken - Hold

SPS: Julius Bär senkt auf 90 (115) Franken - Hold

Alcon: SocGen senkt auf Verkaufen

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,26 Prozent höher geschätzt. Die grössten Gewinne verzeichnen Roche (0,6 Prozent) und UBS (0,5 Prozent). Einzige Aktie im Minus ist Alcon (0,8 Prozent).

Am Donnerstag hatte der Strategieschwenk der Fed die Anleger trotz der Aussicht auf anhaltend niedrige Zinsen nicht euphorisiert. Auf der Konjunkturagenda steht in den USA unter anderem der Chicago-Einkaufsmanagerindex und der GfK-Konsumklimaindex für Deutschland.

+++

07:30

Der Nikkei-Index notiert nach einem leichten Plus jetzt 2,5 Prozent im Minus. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe will einem Medienbericht zufolge zurücktreten (zum ausführlichen Bericht geht es hier). Abe war ein Befürworter der ultralockeren Geldpolitik Japans, der so genannten "Abenomics". Das hatte die Börsen in den letzten Jahren angeschoben. Die Reaktion des Nikkei nach Bekanntwerden der Abe-Nachrichten:

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 23'293 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent und lag bei 1630 Punkten.

Vor allem japanische Finanzwerte gehörten zu den Gewinnern. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Donnerstag mitten in der Coronakrise eine Umstellung der geldpolitische Strategie angekündigt - mit stärkerem Fokus auf den Arbeitsmarkt und einem flexibleren Inflationsziel. Damit könnten die Geldschleusen auch im Aufschwung weit offen bleiben.

Der Markt sei davon nicht völlig überrascht gewesen, sagte Yukio Ishizuki, Devisenstratege bei Daiwa Securities. Aber einige Börsianer hätten eine klarere politische Steuerung oder eine Art Obergrenze für Anleiherenditen erwartet und seien enttäuscht worden.

Die chinesische Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann ein Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,1 Prozent.

Asia Pacific stocks trade mixed as Fed unveils new approach to inflation @CNBC https://t.co/oV7a2Vgxl7 — Jeffrey Weber (@jjjinvesting) August 28, 2020

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 106,85 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,8762 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,24 Prozent niedriger bei 0,9065 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1841 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0749 Franken an.

+++

04:00

Die US-Börsen haben nach einer Achterbahnfahrt am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Die Aussicht auf eine längere Zeit mit niedrigen Zinsen in den USA unterstützte die Kurse. Bei den Hochtechnologiewerten war dagegen nach einer tagelangen Rekordjagd die Luft raus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent höher auf 28'492 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab indes 0,3 Prozent auf 11'625 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 3484 Punkte zu.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)