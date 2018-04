09:31

Anleger decken sich nach einem deutlich geschrumpften Verlust mit Aktien von Ericsson ein. Die Titel steigen an der Börse in Stockholm um 16 Prozent auf ein Elf-Monats-Hoch von 64,56 schwedische Kronen.

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) startet unverändert bei 8833 Punkten. Die Anleger suchen weiterhin nach einer Richtung, meint ein Marktbeobachter. Ob die Anfang April begonnene Erholung weitergehe, oder nur ein "Intermezzo" gewesen sei, bleibe vorerst offen. Während geopolitische Sorgen wie etwa der Handelsdisput zwischen den USA und China etwas in den Hintergrund gerückt seien, würden mit den steigenden Rohstoffpreisen Zinsängste an die Märkte zurückkehren und das Kaufverhalten vorerst dämpfen, heisst es. Mit Blick auf den Handelsverlauf stehen konjunkturseitig kaum Impulsgeber auf dem Programm.

Die Index-Schwergewichte Novartis (-0,6 Prozent), Nestlé (-0,3 Prozent) und Roche (+0,1 Prozent) starten verhalten bis leicht negativ. Die Novartis-Aktie gibt somit weiter nach, nachdem bereits am Vortag deutlichen Abgaben von beinahe 2 Prozent zu Buche standen. Beim Pharmakonzern haben sich unter Anlegern anlässlich der Publikation der Quartalszahlen die Zweifel an der Produktpipeline aufgebaut. Barclays hat in der Folge das Kursziel gesenkt und verweist etwa auf die schwache Entwicklung des Schuppenflechtemittels Cosentyx.

Nestlé hatten am Donnerstag mit den Zahlen zum ersten Quartal leicht zugelegt und ABB zündeten gar ein Kursfeuerwerk. Sowohl UBS als auch Société Générale erhöhten mit Blick auf die verbesserten Aussichten ihre Kurszielschätzungen. ABB liegen heute erneut im Plus (+0,9 Prozent).

Am breiten Markt hat Implenia (Kurs unverändert) einen weiteren Auftrag gewonnen. Das Bauunternehmen darf das Parking im Kunstmuseum Basel bauen. Derweil hat das Messtechnikunternehmen Inficon (noch kein Kurs) im ersten Quartal bei Umsatz und Betriebsgewinn Rekordwerte erreicht.

Die Abgaben sind am Tag des Dividendenabgangs bei Cembra (-3,5 Prozent), Georg Fischer (-1,5 Prozent) oder Vontobel (-3,0 Prozent) nicht erstaunlich.

08:30

Deutliche Kursverluste bei Technologie-Werten haben Asiens Börsen am Freitag in den Keller gezogen. Der bedeutende taiwanische Chiphersteller TSMC hatte einen unerwartet schwachen Umsatzausblick gegeben, was Sorgen um die Geschäfte in der ganzen Smartphone-Branche auslöste. TSMC gehört zu den wichtigsten Zulieferern von Apple und anderen namhaften Herstellern.

Während sich Japans Börse noch einigermassen stabil halten konnte, fielen die Leitindizes in China und vor allem Taiwan um bis zu 2 Prozent. TSMC selbst - die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - büsste im laufenden Handel um mehr als 6 Prozent ein. Das Unternehmen rechnet im laufenden Quartal mit 1 Milliarde US-Dollar weniger Umsatz als Analysten bislang erwartet hatten. Zugleich kappte TSMC seine Wachstumserwartungen an den Gesamtmarkt.

Der Chiphersteller gilt angesichts der namhaften Kundenliste, auf der auch Qualcomm oder Nvidia stehen, als Gradmesser für die Branche. So waren Apple-Aktien nach dem enttäuschenden Umsatzausblick im US-Handel um annähernd 3 Prozent abgerutscht.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten aus Schanghai und Shenzhen büsste vor diesem Hintergrund im späten Handel fast anderthalb Prozent ein. Der Hang Seng in Hongkong fiel um ein halbes Prozent. Am heftigsten traf die Tech-Verkaufswelle aber Taiwans Taiex, der bis zum Handelsschluss um 1,75 Prozent einknickte.

Dagegen konnte sich der japanische Leitindex Nikkei 225 mit 22 162,24 Punkten letztlich annähernd stabil halten. Das Minus lag bei 0,1 Prozent. Ein schwächerer Yen half den Kursen, weil dies die Exportaussichten für Japans Industrie aufhellt.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse mit plus 0,06 Prozent nur minim zu. Bereits im gestrigen Handel schloss der Leitindex praktisch unverändert bei 8833 Punkten.

Von den SMI-Firmen liegen heute Vormittag keine kursrelevanten Informationen vor, deshalb fällt auch kein Titel auf oder ab. Sämtliche Werte haben vorbörsliche Zuwächse in der Spanne zwischen 0,03 bis 0,09 Prozent.

Mit einem Dividendenabschlag gehandelt werden die Papiere von Georg Fischer, Cembra und Vontobel.

07:30

Es ist geschafft: Die von Charttechnikern als schwierige Hürde angesehene Marke von 1,20 wurde überboten. Der Euro ist derzeit 1.2003 Franken wert.

Hier die Entwicklung des Euro-Franken-Kurses im heutigen Handel:

06:40

Der Euro wurde kaum verändert mit 1,2336 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 107,63 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9720 Franken je Dollar und 1,1998 Franken je Euro gehandelt.

Lesen Sie zum Thema Währungen auch: Warum der Yen so beliebt ist

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte im Nachmittagshandel 0,1 Prozent im Minus bei 22.168 Punkten.

Auf den Verkaufslisten standen Technologieaktien wie Tokyo Electron-Papiere, die 2,4 Prozent nachgaben. Auslöser war eine gedämpfte Einschätzung des Apple-Zulieferers Taiwan Semiconductor (TSMC) zur weltweiten Smartphone-Nachfrage. Davon wurden auch andere Chip-Aktien in Mitleidenschaft gezogen. Ausgeglichen wurden die Verluste mehr oder weniger durch Gewinne von Finanztiteln.

