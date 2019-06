08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse mit plus 0,07 Prozent nur sehr minim zu. Gestern gewann der Leitindex 0,2 Prozent auf 9858 Punkte.

Praktisch alles SMI-Werte legen in der engen Spanne zwischen 0 bis 0,15 Prozent zu. Mit einer Ausnahme: Der Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS gibt 1,9 Prozent nach.

Von den Mid-Caps fallen VAT mit plus 1,6 Prozent aus der Reihe. Der Vakuumventilhersteller hebt in Haag die Kurzarbeit auf.

In Tokio notierte der Leitindex Nikkei im Verlauf 0,34 Prozent schwächer. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan verlor 0,3 Prozent. Trump und Xi treffen sich am Samstag im Rahmen des G20-Treffens im japanischen Osaka zu Handelsgesprächen.

Zum Franken ist der Euro wieder unter die 1,11er Marke gefallen und kostet im Moment 1,1092 Franken.

Am Devisenmarkt in Fernost notierte der Euro zum Dollar kaum verändert mit 1,1368 Dollar. Zur japanischen Währung verlor der Dollar leicht auf 17,57 (107,97) Yen.

Bei der Cyberwährung Bitcoin haben sich die Verkäufe am Donnerstag beschleunigt. Das digitale Zahlungsmittel fiel auf der Plattform Bitstamp unter die Marke von 11'000 Dollar.

Dies geschah nach einem Eineinhalb-Jahres-Hoch von fast 14.000 Dollar wenige Tage zuvor. Zuletzt notierte die Digitalwährung rund 16 Prozent tiefer auf 10'836 Dollar.

Experten zufolge hatten die Pläne von Facebook zur Einführung eines eigenen Digital-Geldes in den vergangenen Tagen das Interesse an Kryptowährungen wieder aufflammen lassen. Ausserdem drängten institutionelle Investoren verstärkt in den Markt. Einige Analysten warnten aber vor einer neuen Spekulationsblase, die jederzeit platzen könne.

