08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Berechnungen der Bank Julius Bär praktisch unverändert bei 8631 Punkten gehandelt. Die grössten Veränderungen zeigen sich bei Richemont (+0,5 Prozent) und Givaudan (-1,1 Prozent) je nach einer Ratingänderung. Am breiten Markt könnten Basilea (+1 Prozent) und u-Blox (+0,5 Prozent) zulegen. Landis+Gyr (-2,1 Prozent) reagieren vorbörslich negativ auf Untenrehmenszahlen.

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger unter anderem auf die europäischen Einzelhandelsumsätze. In den USA steht das Stimmungsbarometer für die Einkaufsmanager aus der Dienstleistungsbranche auf dem Terminplan.

+++

07:37

Der Euro hält sich am Dienstagmorgen stabil. Zum Schweizer Franken steht die Währung bei 1,1558 praktisch unverändert. Der Euro-Dollar-Kurs notiert bei 1,1686 leicht tiefer. Der Dollar-Franken-Kurs wiederum steht bei 0,9891. Seit vergangenem Freitag hat sich die Gemeinschaftswährung stabilisieren können, nachdem zuvor die Sorge vor politischen Querelen in Italien den Euro stark belastet hatte.

Giuseppe Conte's maiden speech to Italy's Parliament will be his first public test in balancing populists' contrasting demands https://t.co/jzaWZGhxUI pic.twitter.com/61djt6Ii3l — Bloomberg (@business) June 5, 2018

+++

07:06

Ein Blick an die Märkte für Rohstoffe. Die Ölpreise stabilisieren sich etwas. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 75,43 Dollar (+0,1 Prozent). Die US-Sorte WTI notiert bei 65,09 Dollar (+0,3 Prozent). Am Montag waren die Ölpreise erneut deutlich gefallen, weil die Aussicht auf eine höhere Fördermenge durch wichtige Opec-Staaten und Russland für Druck sorgte.

+++

06:45

In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index bis Mittag um 0,24 Prozent auf 22'529 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte weniger als 0,1 Prozent auf 1775 Zähler zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,07 Prozent auf 572 Punkte, Südkoreas KOSPI verlor 0,17 Prozent.

"Der nächste wichtige Punkt ist das anstehende FOMC-Meeting", verwies Masahiro Ichikawa, Stratege bei Sumitomo Mitsui Asset Management in Tokio, auf das am 12. Juni beginnende Treffen des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed. Der Markt werde darauf achten, ob die Fed nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht am Freitag eine Beschleunigung ihres Zinserhöhungskurses andeuten werde.

Fed FAQ: What is the FOMC and when does it meet? https://t.co/6yWFzDOwEj — Federal Reserve (@federalreserve) June 4, 2018

+++

06:36

Der Dollar profitierte von anziehenden US-Renditen und wurde mit 109,97 Yen erneut höher gehandelt. Der Euro notierte wenig verändert bei 1,1699 Dollar.

(cash/Reuters/AWP)