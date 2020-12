11:10

Negative Nachrichten aus und zu Grossbritannien bringen den europäischen Aktienmarkt am Montag unter Druck. Eine im Vereinigten Königreich aufgetauchte Mutation des Coronavirus brachte in der Weihnachtswoche die Sorgen vor der Pandemie und ihren Folgen an die Märkte zurück. Diese wohl noch ansteckendere Variante löst Befürchtungen über noch härtere und längere Beschränkungen aus. Ausserdem ist ein Brexit-Handelspakt nach wie vor nicht in Sicht.

Der Eurostoxx 50 verliert derzeit 2,7 Prozent bei 3'448 Punkten. Unter den einzelnen Länderindizes verliert der Dax ebenfalls 2,7 Prozent bei 13'258 Zählen. Der britische FTSE 100 büsst 2,2 Prozent ein und kommt auf 6.388 Punkte. Der Schweizer Leitindex SMI hält sich dank seines defensiven Charakters nur unwesentlich besser, bei einem Minus von 1,5 Prozent und bei 10'362 Punkten.

Der Stopp des Flugverkehrs aus Grossbritannien lastet auf den europäischen Reisewerten. Die Aktien der British-Airways-Mutter IAG und von Easyjet geben um gut 20 beziehungsweise 17,7 Prozent nach, die Aktien von Air France verlieren 11,5 Prozent. Die Titel des Eurotunnel-Betreibers Getlink und des Flughafenbetreibers ADP büßen 6,9 beziehungsweise 5,7 Prozent ein. Die deutsche Lufthansa verliert an der Börse etwa 6 Prozent.

Auch der Schweizer Reisedetailhändler Dufry gerät heute unter die Räder. Die Aktie verliert derzeit 8 Prozent.

Die Virusmutation in Grossbritannien setzt den Ölpreis unter Druck. Ein Barrel Nordseeöl der Sorte Brent verbilligt sich um bis zu 3,8 Prozent auf 50,30 Dollar, leichtes US-Öl kostet mit 47,30 Dollar 3,7 Prozent weniger. Aus Sorge vor der neuen Variante des Coronavirus, die leichter übertragbar sein soll, ist der Flug- und Fährverkehr zwischen Großbritannien und vielen europäischen Ländern gestoppt, auch der Eurotunnel wurde geschlossen.

In Großbritannien selbst gelten schärfere Schutzvorschriften. Das habe dazu geführt, dass sich Fonds von ihren Ölbeständen trennten, sagte Chiyoki Chen, Chefanalyst beim Handelshaus Sunward. "Brent könnte unter 50 Dollar fallen und WTI unter 45, weil die Investoren ihre Positionen vor den Weihnachtsferien glattstellen wollen."

Die Unsicherheiten über das mutierte Virus in Grossbritannien sorgt für steigende Gold-Kurse. Das Edelmetall verteuerte sich zuletzt um 1,6 Prozent auf 1'897 Dollar. Damit ist Gold so teuer wie seit Anfang November nicht mehr.

Der Schweizer Aktienmarkt startet zum Wochenbeginn mit starken Abschlägen in den Handel. Die Anleger seien verunsichert wegen der Nachrichten über eine ansteckendere Mutation des Coronavirus in Grossbritannien, heisst es am Markt. Damit steige die Gefahr, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder verstärkt eingeschränkt werden könnten. Zudem gibt es weiterhin keine Einigung auf einen Brexit-Handelsdeal. Dies dürfte den Risikoappetit der Anleger wohl zügeln, heisst es am Markt. "Eine Weihnachtsbescherung an der Börse ist nun zumindest fraglich geworden", sagt ein Händler.

SMI notiert gegen 09:10 Uhr um 1,1 Prozent tiefer bei 10'404 Punkten. Mit Ausnahme von Givaudan (+0,5%) notieren sämtliche SMI-Werte tiefer. In der Vorwoche ist der Leitindex um 1,3 Prozent auf 10'523,86 Zähler gestiegen und liegt damit nur noch um 0,9 Prozent unter dem Stand von Ende 2019.

Der defensive Charakter und positive Produktnachrichten stützen Roche (-0,5%) nach unten ab. Der Pharmakonzern hat mit seinem Produktkandidaten Faricimab zur Behandlung von Patienten mit einem sogenannten diabetischem Makulaödem in zwei Phase-III-Studien die gesteckten Ziele erreicht. Auch die Titel von Rivale Novartis (-0,7%) halten sich vergleichsweise gut.

Mit Swisscom (-0,6%), Lonza (unverändert) und Nestlé (- 0,2%) sind weitere defensive Werte in der oberen Tabellenhälfte zu finden. Die EU-Kommission hat das Erdnussallergiemittel Palforzia von Aimmune, einer Tochter von Nestlé Health Science, zugelassen. Es sei die erste Behandlungsoption, die für Erdnussallergie von der EU zugelassen sei.

Am Ende der Kurstafel sind die Banken UBS (-2,3%) und CS (-3,2%) sowie die Zykliker Swatch (-2,2%) und LafargeHolcim (-2,5%) zu finden.

Die neue Virus-Variante macht Reise-Titeln zu schaffen. Darunter leiden besonders die am breiten Markt notierten Dufry (-11,5%). Das virulentere Virus dürfte weitere Reiseeinschränkungen zur Folge haben, heisst es.

Aktuelle Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien

Roche: Vontobel erhöht auf 420 (418) CHF - Buy

SGS: Goldman Sachs senkt auf 2370 (2375) Fr. - Sell

Der Euro ist am Montag unter Druck geblieben und unter die Marke von 1,22 US-Dollar gefallen. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2188 Dollar.

Auch im Vergleich zum Schweizer Franken sank der Euro leicht und steht derweil bei 1,0811 gegenüber 1,0821 am Freitag Abend. Der Dollar hingegen verschaffte sich auch zum Schweizer Franken ein wenig Raum übers Wochenende. So wird die US-Währung momentan zu 0,8865 nach 0,8840 Franken am Freitag Abend gehandelt.

Vor dem Hintergrund anhaltender Verhandlungen über einen Handelsvertrag zwischen der Europäischen Union (EU) und Grossbritannien gab zudem das britische Pfund gegenüber vielen wichtigen Währungen weiter nach. Hier wirkte sich auch die neue Variante des Coronavirus negativ aus, die sich derzeit rasch im Südosten Englands ausbreitet und die wirtschaftlichen Aktivitäten noch weiter zu lähmen droht.

Der Schweizer Aktienmarkt wird voraussichtlich tiefer in den Handel gehen. Laut Daten der Bank Julius Bär notiert der SMI 0,71 Prozent tiefer bei 10'447.89 Punkten. Sämtliche SMI-Titel verlieren zwischen 0,5 und 1,1 Prozent.

Angesichts wieder gestiegener wirtschaftlicher Unsicherheiten sind die Ölpreise zu Wochenbeginn unter Druck geraten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen 50,82 US-Dollar. Das waren 1,44 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,35 Dollar auf 47,75 Dollar. Am Freitag hatten die Ölpreise noch den höchsten Stand seit März erreicht.

Börsianer verwiesen vor allem auf die neue Variante des Coronavirus, die sich derzeit rasch im Südosten Englands ausbreitet. Das Land stehe vor einer enormen Herausforderung, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock dem Sender Sky News. Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler ist die kürzlich entdeckte Variante um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Vor diesem Hintergrund steigt den Händlern zufolge die Gefahr, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder verstärkt eingeschränkt werden könnten und damit die Nachfrage nach Rohöl sinkt.

Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Freitag war er 0,3 Prozent schwächer bei 13.630,51 Punkten aus dem Handel gegangen, nachdem er im Verlauf bis auf 20 Punkte an sein Rekordhoch aus dem Februar herangerückt war. Wieder einmal wird das Thema Corona-Impfstoff im Mittelpunkt stehen.

Die europäische Pharmaaufsicht EMA wird voraussichtlich an diesem Montag eine Entscheidung über die Zulassung des Mittels von BioNTech und Pfizer treffen, das bereits in Großbritannien, den USA und einigen anderen Ländern zum Einsatz kommt. Sollte die EMA grünes Licht geben, ist der Weg zu Impfungen auch in Europa ab dem 27. Dezember frei - und damit ein entscheidender Schritt hin zur Überwindung der Pandemie getan

Der SMI wird rund zwei Stunden vor Handelseröffnung laut Daten der IG Bank rund 0,8 Prozent tiefer berechnet.

Die asiatischen Aktien sind am Montag infolge des Ausbruchs einer womöglich ansteckenderen Variante des Coronavirus in Großbritannien gefallen. Auch eine Einigung über ein milliardenschweres Konjunkturpaket in den USA konnte die Stimmung der Anleger nicht heben. Der republikanische Mehrheitsführer des US-Senats, Mitch McConnell, sagte, dass Republikaner und Demokraten sich über ein Corona-Hilfspaket in Höhe von rund 900 Milliarden Dollar verständigt hätten, das noch am Montag verabschiedet werden soll. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 26.649 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1783 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,5 Prozent.

"Die Devisenmärkte warten auf die endgültigen Ergebnisse eines möglichen Brexit-Deals und eines US-Fiskalpakets", sagte Ned Rumpeltin, europäischer Leiter der Devisenstrategie bei TD Securities. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 103,38 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,5497 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,4 Prozent höher bei 0,8866 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,6 Prozent auf 1,2187 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0806 Franken nach.

Das britische Pfund Sterling lässt nach härteren Corona-Beschränkungen in London 1,2 Prozent Federn. Händler verwiesen auf die neue Corona-Variante und den Mangel an Fortschritten bei einem Brexit-Deal. Etliche europäische Länder verhängen zudem ab Mitternacht ein Verbot von Flügen aus Großbritannien.

