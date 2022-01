10:35

Die Aktien von Nestlé stehen am Mittwoch stark unter Druck. Grund ist laut Händlern eine Studie des US-Brokers Jefferies, der die Aktien des Nahrungsmittelriesen auf "Underperform" mit Kursziel 110 Franken zurückgestuft hat. Das Nestlé-Papiere notiert um 10.30 Uhr 2,6 Prozent tiefer bei 126,08 Franken, im bisherigen Tagestief fiel der Kurs gar bis auf 125,66 Franken.

Der zuständige Analyst von Jefferies macht sich in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie Sorgen um die anziehenden Rohstoffpreise und die Kosten für das ESG-Engagement. Beides dürfte die Margenentwicklung belasten. Zudem sind nach Ansicht des Analysten die Erwartungen für 2022 überzogen - dies insbesondere bei Kategorien wie Kaffee und Tiernahrung, die in den letzten beiden Jahren stark gewachsen sind. Auch werde es schwierig, den positiven Newsflow, der den Aktienkurs angetrieben habe, aufrecht zu erhalten. Vor diesem Hintergrund erscheine die aktuelle Bewertung zu hoch und es sei deshalb an der Zeit, eine Verkaufsempfehlung auszusprechen, so sein Fazit.

Börse - Nestlé-Aktie: Nahrungsmittel-Gigant Nestlé muss unüblichen Rücksetzer einstecken https://t.co/qvqIidxW7l — cash (@cashch) January 5, 2022

+++

10:00

Die Aktien von Relief Therapeutics gewinnen im frühen Handel um knapp 10 Prozent auf 0,8 Franken und setzen sich damit an die SPI-Spitze.

Am Montag hatte der US-Partner von Relief Therapeutics in den USA ein Patent für die Wirkstoffzusammensetzung von Aviptadil angemeldet. Das vasoaktive intestinale Peptid (VIP) soll zur Herstellung von Aviptadil genutzt werden und zur Behandlungen von Covid-19 und anderen Krankheiten eingesetzt werden. Seit der Nachricht sind die Relief-Titel um knapp 32 Prozent angezogen.

+++

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt beginnt zur Wochenmitte den dritten Handelstag im neuen Jahr im Rückwärtsgang. An den beiden vorangegangenen Handelstagen verpasste der Leitindex SMI jeweils nur knapp die 13'000-Punkte-Marke. Mit den erwarteten Auftaktverlusten würde er nun vor allem den US-Vorgaben folgen. An der Wall Street waren der Dow Jones und der S&P 500 zwar zunächst auf ein Rekordhoch geklettert. Im weiteren Verlauf waren die Gewinne jedoch wieder abgebröckelt, der marktbreite S&P drehte letztlich in die Verlustzone. Vor allem Technologiewerte wurden im grösseren Stil verkauft. In der Folge präsentierten sich die Börsen in Asien zur Wochenmitte eher uneinheitlich.

Der SMI gibt kurz nach Handelseröffnung um 0,45 Prozent nach auf 12'843 Punkte. Der breite SPI büsst 0,46 Prozent ein bei 16'408 Zählern.

Mit einem Minus von 2 Prozent sind die Anteilsscheine von Schwergewicht Nestlé dabei einer der grössten Verlierer. Während die Experten von Jefferies die Titel abgestuft haben, machen sich auch die Analysten von Bernstein Sorgen um den Inflationsdruck für die Nahrungsmittelbranche.

Zu den Gewinnern im SMI zählen Logitech und Swiss Re (je +0,5%). Im breiten Markt ziehen SIG Combibloc (+1%) an, nachdem das Unternehmen seine Geschäfte mit einer Akquisition in Asien verstärkt.

+++

08:40

Nach einer neunmonatigen Handelsaussetzung meldet sich China Huarong mit einem Rekord-Kurssturz an der Börse zurück. Die Aktien des auf Geschäfte mit faulen Krediten spezialisierten Vermögensverwalters fallen in Hongkong um 55 Prozent und sind 0,46 Hongkong-Dollar so billig wie nie. Das Unternehmen, dem der chinesische Staat vergangenes Jahr unter die Arme greifen musste, ist hoch verschuldet. Außerdem wurde der ehemalige Chef der Bestechung für schuldig befunden.

The state-controlled investors that were directed to bail out China Huarong suffered a loss of more than $4 billion as the asset manager resumed trading after a nine-month suspension https://t.co/j0SfsSPobS — Bloomberg Markets (@markets) January 5, 2022

+++

08:20

Kurszielanpassungen bei Schweizer Aktien Jungfraubahn: Vontobel senkt auf 148 (150) Fr. - Hold

Nestlé: Jefferies senkt auf Underperform (Hold) - Ziel 110 (118,50) Fr.

Dätwyler: UBS erhöht auf 437,50 (398) Fr. - Buy

+++

08:10

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch voraussichtlich mit Verlusten in den Handel gehen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,17 Prozent tiefer. Am Dienstag hatte der Leitindex SMI 0,3 Prozent nachgegeben auf 12'900 Punkte.

Sämtliche SMI-Titel büssen leicht ein, wobei sich die Verluste zwischen 0,06 und 0,17 Prozent bewegen.

Am breiten Markt fallen SIG (+1,9%) und Kühne + Nagel (0,4%) positiv auf. SIG Combibloc verstärkt sich mit einer Akquisition in Asien. Für 335 Millionen Dollar übernimmt der Industriekonzern von Pactiv Evergreen dessen Geschäft mit Kartonverpackungen für Frischprodukte in Asien.

Kühne gab am Morgen bekannt, sein Interesse verstärkt auf Afrika zu richten. Um die Präsenz auf dem Kontinent zu erhöhen, sei das Netzwerk deutlich ausgebaut worden.

+++

07:45

Der Euro hat sich am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar bisher wenig bewegt. Am Morgen kostet Gemeinschaftswährung 1,1296 Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Auch zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0347 auf dem Niveau vom Vorabend. Ein Dollar kostet mit 0,9161 Franken ebenfalls in etwa so viel wie am Dienstagabend.

Ein bestimmendes Thema am Devisenmarkt bleibt die Entwicklung der Verbraucherpreise. Erstmals seit dem Sommer ist im Dezember in Frankreich die Inflation nicht mehr gestiegen. Der französische Notenbankpräsident Francois Villeroy de Galhau sagte in einer Neujahrsansprache, dass die Daten zur französischen Preisentwicklung erste Anzeichen einer Stabilisierung zeigten.

+++

07:30

In Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Am Dienstag hatte er 0,8 Prozent im Plus bei 16'152,61 Punkten geschlossen. Die anstehenden Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag. Experten erwarten für Dezember den Aufbau von 400'000 Stellen in der US-Privatwirtschaft, nach einem Plus von 534'000 im Vormonat.

"Die Arbeitsmarktdaten sind der wichtigste Indikator, um abzuschätzen, ob die US-Notenbank Fed ihre für 2022 geplanten Zinserhöhungen umsetzen wird", schrieben die Analysten des Vermögensverwalters Blackrock. Weitere Hinweise versprechen sich Börsianer von den Mitschriften der jüngsten Fed-Beratungen, die am Abend (MEZ) veröffentlicht werden.

Auch an den anderen europäischen Börsen sind die vorbörslichen Vorzeichen negativ.

+++

06:25

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,33 Prozent tiefer.

+++

06:10

Die asiatischen Märkte können sich am Mittwoch nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen. Höhere US-Staatsanleihenrenditen belasteten die globalen Technologieunternehmen. "Aber es ist ziemlich unbeständig, morgen könnten wir wieder zu der Ansicht gelangen, dass die höheren Renditen ein stärkeres globales Umfeld widerspiegeln", sagte Asien-Experte Rob Carnell von der Bank ING.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 29.308 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 2036 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent.

China’s tech stocks fell once again following a weak session for their U.S. peers and as firms backed by Tencent came under pressure after the firm pared investment in the sector https://t.co/01ljs1gVuv — Bloomberg Next China (@next_china) January 5, 2022

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 116,00 Yen und stagnierte bei 6,3718 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9165 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1287 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0344 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3527 Dollar.

+++

Die Rally am US-Aktienmarkt hat sich am zweiten Handelstag des neuen Jahres nur in Teilen fortgesetzt: Gleich zum Auftakt am Dienstag kletterten Dow Jones Industrial und S&P 500 auf ein Rekordhoch. Im weiteren Verlauf bröckelten die Gewinne jedoch wieder ab. Der marktbreite S&P drehte sogar in die Verlustzone. Zudem fassten die Anleger Technologiewerte nur mit spitzen Fingern an. Die Nasdaq-Indizes sackten folglich ab.

Letztlich beendete der Dow den Tag mit einem Plus von 0,59 Prozent auf 36 799,65 Punkte. Der S&P 500 sank nach einem Anstieg bis auf knapp 4819 Punkte um 0,06 Prozent auf 4793,54 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 1,35 Prozent auf 16279,73 Punkte ein.

Die viel beachteten ISM-Stimmungsdaten aus der Industrie im Monat Dezember fielen schwächer als erwartet aus, zeigen Experten zufolge aber immer noch viel Zuversicht. Die heftige Omikron-Welle in den USA dürfte das dortige Wirtschaftswachstum zwar temporär schwächen, doch die ersten in diesem Jahr veröffentlichten Daten legten nahe, dass die US-Wirtschaft fundamental sehr stark sei, hiess es etwa von den Experten der ING. Ein robustes Wachstum und die Inflation dürften die US-Notenbank auf Kurs halten, um die Zinsen anzuheben.

Ford Stock Surges Another 11% As Company Aims To Challenge Tesla’s Electric Vehicle Dominance https://t.co/Um6vBgNUGj pic.twitter.com/swJMgEIhOX — Forbes (@Forbes) January 4, 2022

Erneut zählten Bankenwerte zu den Favoriten: Im Dow legten die Anteile von JPMorgan und Goldman Sachs , im S&P 100 die der Bank of America , Wells Fargo und Morgan Stanley um drei bis vier Prozent zu.

Die Anleger griffen aber auch bei den Aktien der beiden Autobauer GM und Ford zu, die um 7,5 Prozent beziehungsweise 11,7 Prozent stiegen.

General Electric gehörten mit plus 3,3 Prozent ebenfalls zu den bevorzugten Werten. Sie profitierten von einer Hochstufung durch Credit Suisse auf "Outperform". Nach dem Kurseinbruch der Aktie zwischen November und Weihnachten sieht Analyst John Walsh nun eine Kaufgelegenheit und verweist auf das zyklische Luftfahrtgeschäft des Mischkonzerns und dessen Erholungschancen.

Die Apple -Papiere dagegen verloren 1,3 Prozent. Der iPhone-Hersteller hatte tags zuvor als erster Konzern der Welt einen Börsenwert von drei Billionen Dollar erreicht. Für Tesla ging es um 4,2 Prozent abwärts. Am Montag waren die Aktien des Elektroautobauers von starken Auslieferungszahlen im vierten Quartal 2021 noch um 13,5 Prozent nach oben katapultiert worden.

(Reuters/cash/AWP/Bloomberg)