Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet am Dienstag mit Verlusten. Den Investoren fehlen die Impulse aus den USA, wo die Börsen wegen des "Labor Day"-Feiertags am gestrigen Montag geschlossen blieben. Die Vorgaben aus Asien sind derweil positiv.

Etwas Unterstützung kommt am Morgen zum Beispiel aus China: Aktuelle Aussenhandelsdaten hätten die jüngsten Wachstumssorgen wieder gedämpft, erklärten Marktstrategen. Die Exporte legten im August in US-Dollar berechnet um fast 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, die Importe wuchsen sogar um ein Drittel.

Der SMI notiert kurz nach Handelseröffnung 0,23 Prozent tiefer bei 12'402 Punkten. Der breite SPI büsst 0,12 Prozent ein bei 15'987 Zählern.

Nach Halbjahreszahlen ziehen Partners Group um 0,6 Prozent an. Der Vermögensverwalter hat den Gewinn im ersten Halbjahr wie bereits angekündigt massiv gesteigert. Was an der Börse gut ankommt: Einer Verlangsamung der Dynamik im zweiten Semester ist laut Firmenangaben nicht in Sicht.

Die guten China-Daten stützen indes Richemont (+1,3%) und Swatch (+2,1%).

Holcim (-0,9%) dürften am Berichtstag weiter im Fokus der Anleger stehen. Der oberste Gerichtshof in Frankreich wird heute über den Umfang des Strafverfahrens über Aktivitäten des früheren französischen Zementherstellers Lafarge - Holcims Fusionspartner - in Syrien entscheiden. Zu Wochenauftakt hatten Berichte über Ermittlungen der US-Justizbehörden in der selben Sache die Papiere um 3,8 Prozent nach unten geschickt.

Swisscom (+0,1%) kann sich nach vorbörslichen Verlusten halten. Die Wettbewerbskommission (Weko) hat gegen die Swisscom und deren Tochter Directories eine Untersuchung eröffnet wegen eines möglichen Verstosses gegen das Kartellgesetz.

Aktuelle Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien Geberit: Berenberg erhöht auf 723 (710) Fr. - Hold

Roche: Jefferies erhöht auf 415 (400) Fr. - Buy

Roche: UBS erhöht auf 350 (345) Fr. - Neutral

VAT: UBS erhöht auf 450 (370) Fr. - Buy

Richemont: SBG Securities erhöht auf Halten; Ziel 114 Fr.

Swatch: SBG Securities erhöht auf Kaufen; Ziel 354 Fr.

08:15

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel zunächst wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,54 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel dagegen um 15 Cent auf 69,14 Dollar. Allerdings bezieht sich diese Veränderung auf Freitag, da für US-Öl wegen eines Feiertags am Montag kein Schlusskurs (Settlement) festgelegt wurde.

Nach einer kräftigen Erholung seit Anfang 2021 sind die Erdölpreise ab etwa Jahresmitte unter Druck geraten. Ausschlaggebend war jeweils die Entwicklung der Corona-Pandemie: Profitierten Rohstoffe wie Öl zunächst von der kräftigen Konjunkturerholung aufgrund zahlreicher Impfkampagnen, belastete zuletzt die zunehmende Ausbreitung der Corona-Delta-Variante. Befürchtet werden abermalige Belastungen der wirtschaftlichen Entwicklung, was auch auf der Rohölnachfrage lasten würde.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag vorbörslichen ohne klare Richtung. Der SMI notiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär praktisch unverändert. Am Montag hatte der Schweizer Leitindex 0,63 Prozent zugelegt und schloss bei 12'430 Punkten.

Deutlichen zulegen können Partners Group (+1,8 %), die am Morgen Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt haben.

Auch Richemont, Swatch, Geberit und Roche können zwischen 0,3 und 0,4 Prozent zulegen. Die restlichen SMI-Titel werden tiefer gesehen.

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Zu Wochenbeginn hatte der deutsche Leitindex ein Prozent auf 15.932 Punkte zugelegt. Für Rückenwind hatte vor allem die Aussicht auf eine weiterhin ultralockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed nach enttäuschenden Zahlen vom US-Arbeitsmarkt gesorgt. In den Fokus der Anleger rückt zunehmend die Europäische Zentralbank (EZB), die am Donnerstag die Ergebnisse ihrer geldpolitischen Beratungen präsentieren will. Hauptthema der Währungshüter wird voraussichtlich die Zukunft des Pandemie-Notprogramms PEPP sein.

Ökonomen erwarten einer Umfrage zufolge eine Verringerung der EZB-Notfallanleihenkäufe. An den Leitzinsen dürfte die EZB dagegen nicht rütteln. Auf dem Terminplan steht am Vormittag der ZEW-Index, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt. Experten erwarten für September einen Rückgang. Weitere Hinweise auf die Konjunktur erhoffen sich die Anleger auch von Produktionszahlen der deutschen Industrie. Zum Wochenauftakt hatte die deutsche Industrie mit Rekordaufträgen im Juli überrascht.

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel zum US-Dollar kaum verändert. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1873 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Auch zum Schweizer Fanken bewegte sich der Euro nur unwesentlich. Derzeit wird er leicht tiefer zu 1,0856 Franken gehandelt nach 1,0862 Franken am Montagabend. Der Dollar notiert derweil auf 0,9144 (0,9150) Franken.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke der Anleger auf Konjunkturdaten aus Deutschland. Am Morgen werden Produktionsdaten aus der deutschen Industrie erwartet. Am Vormittag folgt das Mannheimer Institut ZEW mit seinem monatlichen Konjunkturbarometer. Angesichts der wieder ungünstigeren Corona-Lage wird mit einer Eintrübung gerechnet.

Am Tag der Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador decken sich Anleger mit der Cyber-Devise ein. Sie gewinnt knapp 2 Prozent und ist mit 52'526 Dollar so teuer wie zuletzt vor vier Monaten.

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank rund 0,07 Prozent tiefer. Am Montag hatte der Schweizer Leitindex 0,63 Prozent zugelegt und schloss bei 12'430 Punkten.

Die asiatischen Aktienmärkte steigen am Dienstag zum achten Mal in Folge auf ein Rekordhoch. Die Anleger setzten darauf, dass die US-Notenbank Fed nach den schwachen US-Arbeitsmarktdaten den Beginn der Reduzierung ihrer Wertpapierkäufe wahrscheinlich hinauszögern wird. "Es ist der Dienstleistungssektor, der an Schwung verliert, und das zeigt deutlich die Auswirkungen der Delta-Variante. Und die Fed hat keinen Grund, auf einer Drosselung in diesem Jahr zu bestehen, wenn die Delta-Variante auf die Konjunktur drückt. Letztendlich hängen ihre geldpolitischen Maßnahmen von der Erholung der Beschäftigung ab", sagte Norihiro Fujito, Chef-Anlagestratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 29'895 Punkten. Der Index knackte kurzzeitig die 30'0000-Punkte-Marke – das erste Mal seit April. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 2061 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,79 Yen und stagnierte bei 6,4543 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9138 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1877 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0854 Franken nach. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3848 Dollar.

