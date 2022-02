10:20

Gewinnmitnahmen drücken die Aktien von Teamviewer deutlich ins Minus. Die Titel des deutschen Softwareunternehmens rutschen um bis zu 5,5 Prozent auf 14,68 Euro ab und sind damit schwächster MDax-Wert. Am Mittwoch hatten die Papiere rund 16 Prozent zugelegt. Teamviewer hatte einen grossen Aktienrückkauf angekündigt.

10:05

Der aktuelle Stand an der Schweizer Börse, 10 Uhr:

Indizes:

- SMI: -0,21% auf 12'334 Punkte

- SLI: -0,20% auf 1'974 Punkte

- SPI: -0,33% auf 15'625 Punkte

Stärkste Titel im SMI Expanded (SMI und SMIM):

- Novartis (+1,5%)

- UBS (+1,2%)

- Flughafen Zürich (+0,8%)

- Holcim (+0,7%)

- Credit Suisse (+0,7%)

Schwächste Titel im SMI Expanded (SMI und SMIM):

- Roche (-2,8%)

- Straumann (-2,7%)

- Zur Rose (-2,4%)

- VAT (-2,2%)

- Kühne+Nagel (-1,8%)

Die Aktien von Swiss Re (+0,6%) erreichen derweil ein neues 52-Wochen-Hoch. Die Titel legten dieses Jahr bereits um 13 Prozent zu, der SMI verlor im selben Zeitraum 4,4 Prozent.

09:40

Die am Mittwoch nachbörslich veröffentlichten und als grosse Enttäuschung aufgenommenen Ergebnisse des Technologiekonzerns Meta, ehemals Facebook, drücken Futures für den Nasdaq 100 um knapp 2 Prozent nach unten.

09:30

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet am Donnerstag klar schwächer. Dabei dürfte das nachbörslich veröffentlichte und als grosse Enttäuschung aufgenommene Ergebnis des Technologiekonzerns Meta, ehemals Facebook, die Stimmung merklich belasten. Auch wenn die Schweizer Börse nicht technologielastig sei, werde sie sich dem nicht ganz entziehen können, heisst es im Markt. Bisher hätten die Jahresberichte der Tech-Giganten überzeugt, jetzt könnte Meta aber zum Stimmungskiller werden, sagte ein Händler und verwies dabei auf die nachgebenden US-Aktien-Futures, was auf eine schwache Eröffnung an der Wall Street hinweist.

Zudem dürften sich die Anleger vor den geldpolitischen Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Nachmittag zurückhalten. Die EZB gerät zunehmend unter Druck, denn zuletzt ist die Inflation nicht wie erwartet gesunken, sondern weiter gestiegen. Heute dürfte zwar keine Zinserhöhung verkündet werden, aber manche Marktbeobachter halten es für möglich, dass die EZB schon früher als 2023 mit Zinserhöhungen beginnt. Dagegen haben sich die Zinssorgen in den USA nach schwachen Arbeitsmarktdaten und Aussagen von Notenbankvertretern wieder etwas beruhigt. Diese haben sich jüngst für ein besonnenes Vorgehen beim Tempo für Zinserhöhungen ausgesprochen.

Der SMI steht verliert kurz nach Handelseröffnung 0,66 Prozent tiefer bei 12'278 Punkten. Der breite SPI büsst 0,73 Prozent ein auf 15’562 Zähler.

Der Gesamtmarkt dürfte auch darunter leiden, dass Schwergewicht Roche (-2,8%) die Erwartungen nicht übertroffen hat. Der Pharmariese ist 2021 vor allem dank der Diagnostik-Sparte gewachsen, den Konzerngewinn erreichte 14,9 Milliarden Franken nach 15,1 Milliarden im Vorjahr. Während das Ergebnis am Markt als knapp verfehlt beziffert wird, könnte es bei der Dividende etwas mehr sein, heisst es. Zudem bleibt Roche beim Ausblick vorsichtig.

Auch die Zahlen von ABB (-2,9%) finden keinen vollen Anklang. ABB habe zwar grosse Fortschritte erzielt, aber der Gewinn sei vor allem dank Sondereffekten gestiegen, heisst es.

Dagegen werden die Ergebnisse von Swisscom (-0,3%) vergleichsweise wenig bestraft. Operativ legte die Swisscom ein gutes Ergebnis vor, die Dividende bleibt unverändert bei 22 Franken. Zudem nimmt Konzernchef Urs Schaeppi im Sommer den Hut.

Etwas fester gestellt werden Sika (+0,4%), nachdem Baader Helvea den Titel auf "Buy" von "Add" hochgestuft hat. Höher gestellt sind zudem Nestlé (+0,1%). Der Westschweizer Konzern hat eine Mehrheit an der US-Gesellschaft Orgain erworben, die auf funktionelle Lebensmittel auf Pflanzenbasis spezialisiert ist.

Gewinnen können auch Holcim (+0,6%) sowie die Banken UBS (+0,6%) und CS (+0,14%).

08:05

An der Schweizer Börse zeichnet sich eine tiefere Eröffnung ab. Der SMI verliert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,5 Prozent.

Im Fokus stehen die SMI-Mitglieder Roche (-1,2%), ABB (-0,64%) und Swisscom (+0,67%), die allesamt heute ihre Bücher öffneten.

Bei UBS und CS setzt sich der gute Lauf der letzten Tage nicht fort. Die Aktien büssen vorbörslich 0,6% ein.

07:30

In Erwartung neuer Signale zur Geldpolitik in der Euro-Zone wird der deutsche Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Am Mittwoch hatte er faktisch unverändert bei 15'613 Zählern geschlossen. An der Wall Street versetzten starke Quartalsergebnisse der Google-Mutter Alphabet und der Chipfirma AMD die US-Anleger in Kauflaune. An der Börse gilt als ausgeschlossen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die geldpolitischen Zügel anzieht. Investoren sind aber gespannt, wie die Währungshüter auf den anhaltend hohen Preisdruck reagieren. "Wir erwarten, dass Präsidentin Christine Lagarde den Inflationsanstieg einräumt und damit auch die Notwendigkeit, ihre Inflationsprognose für 2022 im März deutlich anzuheben", prognostizierte Anlagestratege Francois Rimeu vom Vermögensverwalter La Francaise.

Eine Zinserhöhung im laufenden Jahr werde die EZB-Chefin wohl nur noch als "unwahrscheinlich" statt "sehr unwahrscheinlich" wie im Dezember bezeichnen. Bei der Bank von England (BoE), deren Führung ebenfalls zu Beratungen zusammenkommt, rechnen Experten dagegen fest mit einer Zinserhöhung um einen Viertel Prozentpunkt. Ausserdem könnte sie einen Zeitplan zum Abbau der Wertpapierbestände vorlegen, schrieben die Volkswirte der Berenberg Bank. Daneben hält eine erneute Welle von Firmenbilanzen Börsianer auf Trab. Im Tagesverlauf öffnen unter anderem der Chip-Hersteller Infineon, Online-Händler Amazon und der Ölkonzern Shell ihre Bücher. An den US-Börsen hatte die Bilanz des Facebook-Konzerns Meta enttäuscht.

06:35

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,12 Prozent tiefer.

06:10

Der Einbruch der Aktie von Facebook-Eigentümer Meta infolge gedämpfter Wachstumsaussichten für das erste Quartal zieht am Donnerstag auch die Börse in Tokio ins Minus. "Der japanische Markt wurde heute Morgen von den Rückgängen bei den US-Futures in Mitleidenschaft gezogen, die aufgrund der Verluste der Meta-Aktien ausserhalb der Handelszeiten fielen", sagte Takatoshi Itoshima, Stratege bei Pictet Asset Management.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 27.231 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1924 Punkten.

Die Börse in Shanghai und Hongkong blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

05:55

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 114,49 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3605 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9194 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1298 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0390 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3556 Dollar.

22:55

Der Facebook-Eigner Meta verprellt Anleger mit gedämpften Wachstumsaussichten für das erste Quartal. Nach einem kräftigen Zuwachs zum Jahresende rechnet Meta für Januar bis März mit einem Umsatzplus von drei bis elf Prozent auf 27 bis 29 Milliarden Dollar, wie der Social-Media-Konzern am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten Meta jedoch mehr zugetraut und waren bislang von einem Anstieg auf bis zu 30,15 Milliarden ausgegangen. Die Aktien von Meta verloren im nachbörslichen Handel an der Wall Street mehr als 18 Prozent und machten damit 200 Milliarden Dollar Börsenwert zunichte.

Facebook owner Meta's shares plunged as the social media company missed on Wall Street earnings estimates and posted a weaker-than-expected forecast https://t.co/gg4uJFGUmG pic.twitter.com/jE1LZRCXve — Reuters (@Reuters) February 3, 2022

Im Zuge von Meta brachen auch die Aktien von Snap im nachbärslichen Handel um 17 Prozent ein, jene von Twitter und Pinterest verlieren jeweils 10 Prozent.

Auch der Musikstreaming-Anbieter Spotify hat mit seinen Vorhersagen zu Nutzerzahlen die Anleger enttäuscht und seine Aktie tief ins Minus geschickt. Im laufenden Quartal dürfte die Zahl der zahlenden Nutzer bei 183 Millionen liegen, teilte das schwedische Unternehmen nach US-Börsenschluss mit. Experten gehen jedoch von 184 Millionen aus. Die Spotify-Aktie brach im nachbörslichen Handel zunächst 22 Prozent ein. Dabei stieg der Umsatz im abgelaufenen vierten Quartal auf knapp 2,7 Milliarden Euro und übertraf nach Refinitiv-Daten die Vorhersagen eines Anstiegs um 22,3 Prozent auf 2,65 Milliarden Euro.

22:15

Die Wall Street ist am Mittwoch auf Erholungskurs geblieben. Wie schon am Dienstag legten allerdings die wichtigsten Aktienindizes auch zur Wochenmitte nicht mehr so dynamisch zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,63 Prozent auf 35 629,33 Punkte. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 gewann 0,94 Prozent auf 4589,38 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,80 Prozent auf 15 139,74 Punkte nach oben.

Die US-Börsen hatten im Januar unter der Aussicht auf eine unerwartet straffe Geldpolitik der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der hohen Inflation gelitten. Allerdings hatten sich Vertreter der Fed jüngst für ein besonnenes Vorgehen beim Tempo für Zinserhöhungen ausgesprochen, was die Anleger beruhigte.

Gegen eine allzu scharfe Gangart der Fed sprachen zur Wochenmitte auch enttäuschende Jobdaten. Laut dem Dienstleister ADP wurden in der Privatwirtschaft zu Jahresbeginn 301 000 Stellen abgebaut. Die Zahlen sind ein schlechtes Omen für den am Freitag anstehenden Jobbericht der Regierung. Analysten weisen allerdings schon seit längerem darauf hin, dass Monatsdaten vom Arbeitsmarkt durch coronabedingte Sondereffekte verzerrt sein können.

Derweil ging die Berichtssaison der Unternehmen mit Schwung weiter. Allen voran zog die Google-Mutter Alphabet die Aufmerksamkeit auf sich. Nach starken Quartalszahlen und einem angekündigten Aktiensplit im Verhältnis 20 zu 1 innerhalb der nächsten Monate hatten die Papiere (Aktiengattungen A und C ) im Tagesverlauf Rekordhöhen erklommen und schlossen an der Nasdaq-100-Spitze mehr als sieben Prozent höher.

In today's Earnings Exchange , @KristinaParts and @JBoorstin have the story and @ToddGordonTA has the trade on Qualcomm, Meta, and Spotify all reporting after the bell as the tech giants wind up after Alphabet's monster earnings yesterday. $QCOM $FB $SPOT pic.twitter.com/AHMemqQSjO — The Exchange (@CNBCTheExchange) February 2, 2022

Für die Anteile des Intel-Konkurrenten AMD ging es um gut fünf Prozent hoch. Der Chipkonzern hatte inmitten der globalen Halbleiter-Engpässe mit Rekordzahlen aufgetrumpft und dabei die Analystenschätzungen übertroffen. Auch der Umsatzausblick für 2022 fiel besser als erwartet aus, wie der Experte Blayne Curtis von der britischen Investmentbank Barclays konstatierte.

Die Anteilscheine von Paypal aber brachen um fast ein Viertel ein und fanden sich damit auf dem Niveau von Mai 2020 wieder. Der Bezahldienst verdiente zum Jahresende deutlich weniger und enttäuschte mit seinem Geschäftsausblick.

Bei den Aktien von Starbucks stand ein Minus von rund einem Prozent zu Buche. Die Papiere der weltgrössten Café-Kette litten sowohl unter einem schwächeren Ausblick als auch unter Quartalszahlen, die die Markterwartungen verfehlten. Angesichts der Inflation bei Rohstoffen und der Lohnkosten werde weiterhin Kostendruck auf dem Unternehmen lasten, schrieb Analyst Jared Garber von der US-Investmentbank Goldman Sachs.

(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)